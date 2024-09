Elastic annonce une licence open source pour le code source d’Elasticsearch et de Kibana

Elastic (NYSE : ESTC), l’entreprise de Search AI, annonce l’ajout de la 3e version de la licence publique générale GNU Affero (AGPL) parmi les options permettant aux utilisateurs de licencier la partie gratuite du code source d’Elasticsearch et de Kibana disponible sous licences SSPL 1.0 (Server Side Public License) et ELv2 (Elastic License 2.0).



Avec l’AGPL, une licence open source approuvée par l’Open Source Initiative (OSI), Elasticsearch et Kibana seront officiellement considérés comme open source. Les clients et la communauté pourront ainsi utiliser, modifier, redistribuer et collaborer autour du code source d’Elastic sous une licence open source renommée.



« Nous sommes ravis de réintroduire une licence open source approuvée par l’OSI dans Elasticsearch et Kibana. Elastic a toujours fermement cru dans la philosophie de l’open source, et en la clarté et la transparence qu’offre cette approche », déclare Shay Banon, Fondateur et Chief Technology Officer d’Elastic . « L'ajout de l'AGPL permettra également un plus grand engagement et une plus grande adoption par nos utilisateurs dans des domaines tels que la recherche vectorielle, augmentant ainsi la popularité d'Elasticsearch en tant que plateforme d'exécution pour RAG et la construction d'applications Gen AI. »



L’ajout d’AGPL en tant qu’option de licence n’affecte pas les utilisateurs existants travaillant avec SSPL ou ELv2, et il n’y aura aucun changement au niveau des distributions binaires d’Elastic. De même, rien ne change pour les utilisateurs créant des applications ou utilisant des plugins sur Elasticsearch ou Kibana : les bibliothèques clients d’Elastic resteront sous licence Apache 2.0.