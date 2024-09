Elasticsearch Open Inference API prend désormais en charge Claude d’Anthropic

Elastic (NYSE : ESTC), l’entreprise de Search AI, annonce l’intégration d’Elasticsearch Open Inference API avec Anthropic. Les développeurs bénéficient ainsi d’un accès transparent à la famille de modèles d’IA Claude, dont Claude 3.5 Sonnet, Claude 3 Haiku et Claude 3 Opus, et ce directement depuis leur compte Anthropic.



« L’intégration de Claude avec Elasticsearch Open Inference API permet aux ingénieurs d’analyser des données propriétaires en temps réel, et de générer des éléments contextuels importants, comme des signaux opérationnels, des informations métiers ou des métadonnées, en s’appuyant sur notre famille de modèles de pointe », déclare Michael Gerstenhaber, vice-président des produits chez Anthropic. « La prise en charge des inférences durant les pipelines d’ingestion offre plus de flexibilité aux utilisateurs, en particulier grâce à des fonctionnalités générant et stockant des réponses à des questions fréquentes pour minimiser les coûts et la latence. Cette intégration aidera nos clients communs à concevoir des applications d’intelligence artificielle efficaces, fiables et bénéfiques. »



« L’innovation rapide et sophistiquée dont Anthropic fait preuve pour créer des systèmes d’IA fiables est une source d’inspiration », déclare Shay Banon, fondateur et directeur technique d’Elastic. « Ses modèles Claude sont un renfort précieux pour la capacité d’abstraction simple et puissante qu’Elasticsearch Open Inference API offre aux développeurs. »



La prise en charge de Claude est disponible aujourd’hui.