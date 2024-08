Elastic est reconnu comme un « Leader » du Magic Quadrant 2024 de Gartner dédié aux plateformes d’observabilité

Elastic (NYSE : ESTC), l'entreprise développant des solutions d'intelligence artificielle pour la recherche, est reconnu par le cabinet Gartner comme un Leader du Magic Quadrant dédié aux plateformes d’observabilité pour son offre Elastic Observability1. Cette évaluation s’est basée sur des critères spécifiques visant à analyser l’exhaustivité et la capacité d’exécution globales de l’entreprise.



« Nous sommes convaincus que cette distinction en tant que Leader du Magic Quadrant 2024 de Gartner dédié aux plateformes d’observabilité témoigne de l’innovation dont Elastic a su faire preuve », déclare Abhishek Singh, directeur général de l’offre Observabilité chez Elastic. « Face à l’évolution de l’IA, à l’explosion de la complexité des données, et à l’importance grandissante accordée aux performances et à la continuité d’activité, Elastic est idéalement placé pour répondre aux futurs besoins d’observabilité de ses clients, tout en les aidant à gérer leurs coûts. »



Propulsé par Elastic Search AI Platform, Elastic Observability aide à éviter les interruptions de services en recueillant des informations de manière proactive, et grâce à la plateforme Search AI, qui permet aux clients de conserver et d’utiliser toutes leurs données sans compromis. La solution améliore leur efficacité opérationnelle en réduisant leurs coûts, tout en garantissant la pérennité des investissements des organisations.



Elastic estime ainsi offrir à ses clients les atouts uniques suivants :



La détection et la résolution proactive des problèmes basées sur une technologie d’observabilité contextuelle. Celle-ci combine des jeux de données métiers et opérationnelles, afin de pouvoir tirer des enseignements de manière efficace, précise et proactive, grâce à l’IA et au machine learning.

Une observabilité sans compromis permettant de réduire les coûts de moitié (jusqu’à 50 %) grâce à la plateforme Elastic Search AI. Cette dernière offre la possibilité de recueillir des informations et analyses en temps réel sur toutes les données, et d’éliminer ainsi les angles morts des outils de monitoring contemporains.

Des investissements pérennes dans l’observabilité, avec une solution ouverte, capable de s’intégrer de manière transparente avec l’écosystème technologique existant d’une organisation, et de s’adapter à l’évolution de ses besoins.

La montée en compétences des SRE grâce à des informations précises fournies par l’IA, et enrichies à l’aide de données privées. Des capacités inégalées de corrélation et de contextualisation à travers des pétaoctets de données indexées grâce à des analyses incroyablement rapides.

Une disponibilité accrue grâce à un magasin de données dont l’unification inégalable rend toute réhydratation superflue, tout en permettant d’effectuer des analyses historiques à long terme, de réduire les erreurs et d’optimiser la planification.



« Notre objectif était de permettre à n’importe qui dans l’entreprise de se procurer les données, indicateurs et journaux d’activité nécessaires via une interface unifiée », déclare Joel Miller, directeur sénior du développement des plateformes chez Equinox. « Elastic nous a fourni une solution d’observabilité de pointe, et a considérablement réduit nos coûts. Nous avons également diminué de moitié nos délais de déploiement de correctifs. »



Le Gartner Magic Quadrant est l’aboutissement d’analyses effectuées sur un marché spécifique, et permet d’obtenir une vue d’ensemble de la position relative des différents concurrents de ce marché. Cette évaluation présente graphiquement le positionnement concurrentiel de quatre types de fournisseurs de technologies sur des marchés caractérisés par de fortes croissances et une nette différenciation entre acteurs : les Leaders, les Visionnaires, les Acteurs de niche et les Challengers.



1 Source : Gartner, « Magic Quadrant for [Observability Platforms], » [Gregg Siegfried, Matt Crossley, Mrudula Bangera, Padraig Byrne], [août 2024].