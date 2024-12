Informatica annonce un vaste programme d'innovations pour les solutions d'analyse et d’IA générative, basé sur AWS

Informatica (NYSE: INFA), leader de la gestion des données basée sur l’IA dans le Cloud pour les entreprises, annonce un vaste programme d'innovation portant sur ses capacités d’IA générative, Open Table et analytiques construites sur AWS. Les nouvelles capacités aideront les clients à créer et à déployer une nouvelle génération d'intelligence artificielle générative (GenAI) et d'applications analytiques. Ces annonces ont été faites lors d'AWS re:Invent, la conférence annuelle d'AWS.



Les nouveaux développements comprennent des modèles de référence d’IA générative et des recettes d'automatisation pour Amazon Bedrock, un service entièrement géré qui fournit une API unique pour accéder et utiliser divers modèles de fondation (FM) très performants des principales sociétés d'IA. Informatica est également un partenaire de lancement pour Amazon SageMaker Lakehouse. Informatica prend en charge les points de terminaison de ressources AWS PrivateLink pour les entreprises clientes afin qu'elles puissent bénéficier du traitement sans serveur avancé d'Informatica pour l'intégration de données.



Gestion des données pour les capacités d'IA d'Amazon Bedrock



Les fonctionnalités de gestion de données d'Informatica pour Amazon Bedrock prennent en charge le développement et le déploiement d'applications d’IA générative grâce à des schémas architecturaux et des recettes d'automatisation qui aident les clients à déployer et à démarrer leurs applications d’IA générative.



Les recettes comprennent :



Connectivité avec les bases de connaissances Amazon Bedrock.

Normalisation de la connectivité et de l'orchestration pour une réutilisation au sein de l'entreprise.

Soutien à la Génération Augmentée de Récupération (RAG) par un développement et un déploiement sans code.

Qualité des données et gestion des données de référence (MDM) pour garantir que les applications d’IA générative sont stables et enrichies.

Utilisation de métadonnées de glossaires commerciaux et de gouvernance des données pour garantir que les applications d’IA générative sont optimisées pour une entreprise ou un secteur d'activité.



Ces modèles de référence et recettes simplifient la création de pipelines de données et l'orchestration des données pour les cas d'utilisation RAG dans Amazon Bedrock, offrant aux entreprises un moyen avancé et optimisé de créer des applications d'IA qui exploitent leurs données privées gérées en interne avec de grands modèles linguistiques (LLM) en toute sécurité et de manière responsable.



Partenaire de lancement d'Amazon SageMaker Lakehouse



Informatica est un partenaire de lancement d'Amazon SageMaker Lakehouse, un datalake ouvert et sécurisé au sein de la nouvelle génération d'Amazon SageMaker, une plateforme unifiée de données et d'IA. Amazon SageMaker Lakehouse unifie les données à travers les datalakes, les data warehouses, les bases de données opérationnelles et les applications d'entreprise. Cette nouvelle fonctionnalité Lakehouse d'Amazon SageMaker est ouverte et interopérable avec l'API Apache Iceberg qui permet aux professionnels des données d'accéder facilement à leurs données depuis Amazon SageMaker Unified Studio en utilisant leur choix d'outils et de moteurs Apache Iceberg compatibles, tels qu'Amazon EMR ou des moteurs analytiques et de ML tiers. Alors qu'AWS réunit les capacités de données, d'analyse et d'IA dans Amazon SageMaker, l'Intelligent Data Management Cloud (IDMC) d'Informatica connecte, gère, nettoie, maîtrise et unifie les données, permettant ainsi aux clients de se moderniser et d'atteindre leurs objectifs commerciaux.



La prise en charge d'Apache Iceberg par Informatica s'étend à d'autres services AWS, notamment Amazon Simple Storage Service (S3). Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent écrire des données dans des tables Apache Iceberg sur Amazon S3 à l'aide de pipelines de données sans code. La prise en charge d'Amazon SageMaker Lakehouse sera disponible d'ici 2025.



Intégration avec les points de terminaison des ressources AWS PrivateLink



En outre, la nouvelle intégration d'Informatica avec AWS PrivateLink Resource Endpoints pour une mise en réseau sécurisée facilitera le traitement avancé sans serveur, où les clients n'ont pas besoin de consacrer du temps et des ressources au provisionnement manuel, à l'onboarding et à la configuration des serveurs. L'infrastructure sans serveur peut libérer les équipes techniques pour qu'elles concentrent davantage leurs efforts sur le développement d'applications d’IA générative et d'initiatives analytiques qui différencient leurs entreprises. La prise en charge des terminaux de ressources AWS PrivateLink sera disponible à partir d'avril 2025.



Pratik Parekh, vice-président senior et directeur général d'Informatica, a déclaré : « Nous sommes ravis des possibilités offertes aux clients grâce à nos solutions d'innovation construites sur AWS. En particulier, l'intégration avec Amazon SageMaker Lakehouse et la prise en charge d'Open Table aideront les clients à construire des architectures de données de nouvelle génération et à améliorer la portée et l'étendue des capacités de la plateforme IDMC dans les domaines des data warehouses, de l'analyse de données et de l'IA. Avec les intégrations AWS PrivateLink, les clients peuvent utiliser des architectures de déploiement sans serveur tout en conservant leurs flux de travail actuels. Ces nouveaux développements permettront aux clients d'accélérer le développement d'applications d’IA générative et de nouveaux cas d'utilisation analytiques en s'assurant que les données sont prêtes pour l'IA. »



Anand Vijai MR, Unit CIO - Risk, Finance & Compliance et Head of Enterprise Data Platforms Engineering a déclaré : « Les innovations conjointes d'Informatica et d'AWS pour faire avancer les initiatives d’IA générative, tout en maintenant des normes élevées en matière de sécurité, de gouvernance et de qualité des données, sont vraiment passionnantes. Je suis impatient de déployer ces capacités dans les mois et années à venir. »



« Nous avons pour mission de permettre à nos clients d'exploiter tout le potentiel de leurs données et de leurs applications d’IA générative », a déclaré Ganapathy (G2) Krishnamoorthy, vice-président des bases de données relationnelles d'AWS. « Nous sommes ravis d'avoir Informatica comme partenaire de lancement pour cette nouvelle offre. Ses capacités complètes de gestion des données modernes apporteront une grande valeur ajoutée à Amazon SageMaker Lakehouse. »