Informatica automatise son offre « Enterprise Data Governance » grâce à l’IA

Permettre aux entreprises et à l'informatique de collaborer et de rendre les programmes de gouvernance des données opérationnels pour fournir de manière fiable des données exactes et protégées

Exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et du machine learning avec CLAIRE ™ pour dévoiler automatiquement les données critiques dans les sources de données structurées et non structurées

Identifier et profiler des données sensibles dans toute l'entreprise pour la confidentialité des données, la protection et la conformité réglementaire

« Les entreprises en France ont besoin d'un programme de gouvernance des données entièrement intégré qui encourage la collaboration au sein de l'organisation afin que tout le monde travaille à partir d'un seul point de référence. Ceci est primordial pour aboutir à un programme de gouvernance de données réussi », déclare Frédéric Brousse, Country Manager France de Informatica. « La nouvelle solution de gouvernance de données d'Informatica fournit des intégrations intelligentes avec des données sécurisées et fiables, faciles à accéder, à découvrir, à cataloguer, à comprendre et à utiliser dans toute l'entreprise. »