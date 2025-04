Informatica et l'Université Carnegie Mellon : partenaires pour stimuler l'innovation en matière d'IA générative appliquée au Data Management

En associant les innovations d'Informatica en matière d'IA à la recherche avant-gardiste de l’université, ce partenariat vise à accélérer les avancées en matière de gestion de données basée sur l'IA générative, notamment dans le cadre de la suite CLAIRE AI d'Informatica. Les principaux domaines d'intérêt sont les suivants :



Automatisation pilotée par l'IA : promouvoir l'utilisation de l’IA générative pour automatiser et accélérer les processus de gestion des données, en réduisant les coûts, la complexité et le délai de rentabilité de la gestion des données.

L'IA agentique pilotée par les métadonnées : développer l'automatisation basée sur l'IA pour les applications d’IA générative d'entreprise multi-sources, permettant aux entreprises de déployer des solutions d'IA avancées qui accèdent facilement à des données provenant de diverses sources.

Optimisation de l'entraînement et de l'inférence de l'IA : de nouvelles approches pour optimiser le temps d'entraînement et d'inférence dans des scénarios de déploiement d'entreprise multi-modèles, permettant d'assurer le meilleur rapport prix/performance pour des applications d’IA générative globales et distribuées.



« Notre partenariat avec l'Université Carnegie Mellon souligne l'engagement d'Informatica à repousser les limites de ce qui est possible avec l'IA générative dans le domaine du data management », a déclaré Rik Tamm-Daniels, Group Vice President of Strategic Ecosystems chez Informatica. « En associant notre expertise à la recherche exceptionnelle de l’université, nous sommes à la pointe d'innovations basées sur l'IA qui redéfiniront la gestion des données en entreprise. Ces avancées seront intégrées dans CLAIRE GPT et CLAIRE AI Copilot, apportant ainsi des avantages significatifs à nos clients et à l'industrie dans son ensemble. »



Martial Hebert, Doyen de la Carnegie Mellon University's School of Computer Science, a salué cette collaboration en déclarant : « Les partenariats entre le monde universitaire et l'industrie sont essentiels pour réaliser des avancées significatives dans le domaine de l'intelligence artificielle. En travaillant avec Informatica, nous pouvons explorer les applications concrètes de l'IA générative tout en offrant à nos étudiants et à nos professeurs des opportunités de recherche et d'apprentissage pratique de grande valeur. Cette collaboration contribuera à des percées en matière d'intelligence artificielle qui façonneront l'avenir de la technologie ».



Les conclusions de cette démarche scientifique permettront d'améliorer encore la plateforme Intelligent Data Management Cloud (IDMC) d'Informatica, tout en équipant les entreprises de capacités d'IA de nouvelle génération afin de construire des fondations de données robustes, évolutives et prêtes pour l'IA. En outre, ce partenariat apportera des innovations clés à la communauté de recherche en IA au sens large, renforçant la position d'Informatica en tant que précurseur dans le domaine de l'IA générative.