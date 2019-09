Informatica investit dans GreenBay Technologies, une start up spécialisée dans l’IA et le Machine Learning

Informatica, leader de l’Enterprise Cloud Data Management, a investi dans GreenBay Technologies, une start-up de gestion de données axée sur l'intelligence artificielle et le Machine Learning. Cet investissement renforce ainsi l'impact du moteur d’Intelligence Artificielle Informatica CLAIRE, sur son Intelligent Data Platform.



GreenBay Technologies développe des produits qui utilisent le Machine Learning et le Big data pour automatiser des tâches complexes de gestion de données. L'entreprise a été cofondée par M. AnHai Doan, professeur à l'Université Western Ontario à Vilas, qui supervise de nombreux projets de recherches en gestion des données au sein du département informatique de l'université. Doan et le personnel des doctorants collaboreront avec l'équipe R&D d'Informatica pour améliorer le moteur CLAIRE et les solutions de gestion de données leaders du secteur.



« GreenBay Technologies s’avère être un partenaire idéal pour faire progresser nos capacités de recherche en intelligence artificielle et en Machine Learning et notre investissement y était évident. Leurs innovations en matière de gestion de données basée sur le ML sont pratiques, efficaces et plus avancées que tout ce que nous avons pu voir auparavant », déclare Amit Walia, président, produits et marketing, Informatica. « La technologie CloudMatcher a plusieurs applications qui ont un impact sur l'ensemble du spectre de la gestion des données, y compris l'utilisation dans la gestion des données de référence, l'identification des données, le catalogage, la gouvernance et l'intégration. Nous attendons avec impatience de voir ce que nous pouvons développer ensemble en intégrant nos équipes et nos connaissances collectives, notre expérience et notre créativité technologique. »

« Les données croissent de plusieurs billions de pétaoctets chaque année et nécessitent un nouveau niveau de capacités de gestion pour suivre leur croissance effrénée », a déclaré AnHai Doan, Vilas Distinguished Achievement Professor à l'Université du Wisconsin. « L'investissement d'Informatica et son expertise de pointe permettront à GreenBay Technologies de travailler aux côtés des experts de l’Enterprise Cloud Data Management pour aider des milliers de clients Informatica à exploiter la puissance des données et accélérer leurs transformations numériques. »