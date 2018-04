KPI DIGITAL remporte le prix IBM Beacon 2018 pour la meilleure solution cognitive Customer Watson Engagement

Nous avons développé une solution intégrée. Notre solution cognitive utilise le logiciel d’IBM Watson Marketing associée à Planning Analytics qui définit les objectifs de croissance, surveille les cibles et garantit que les clients atteignent ces objectifs ayant un impact sur la croissance de l'entreprise.



KPI DIGITAL a été sélectionné parmi des quatre cents partenaires d'IBM sur la base d'un processus de candidature approfondi incluant des témoignages de clients. Cette victoire témoigne notre engagement envers l'innovation, la satisfaction de nos clients et la croissance de leur entreprise. KPI DIGITAL était l'un des 17 lauréats. Le programme IBM Beacon Awards reconnaît les partenaires commerciaux d'IBM qui fournissent des solutions exceptionnelles pour aider à générer de la valeur ajoutée et à transformer le fonctionnement des clients et des industries.