L'IA expose les fondations des entreprises

Cette pression révèle un écart entre l'ambition et la préparation. Tandis que les organisations sont désireuses de mettre à l'échelle les initiatives d'IA, beaucoup découvrent que la technologie elle-même n'est pas le principal obstacle. La confidentialité des données et la sécurité se classent comme la plus grande préoccupation pour 70 % des répondants, pourtant seuls 25 % sont extrêmement confiants dans leur capacité à soutenir les modèles d'IA avec leur infrastructure actuelle. Le message devient de plus en plus clair : le succès de l'IA dépend tout autant de l'environnement qui l'entoure que des modèles eux-mêmes.



Bâtir cet environnement s'avère plus facile à dire qu'à faire. Pour de nombreuses entreprises, les parcs informatiques modernes couvrent un mélange de systèmes cloud et sur site, et plus de la moitié des répondants explique que connecter ces environnements reste difficile. La fragmentation qui en résulte rend plus ardu le maintien d'informations précises, cohérentes et accessibles, aidant à expliquer pourquoi la qualité des données émerge comme le plus grand obstacle, cité par 62 % des leaders de l'IT.



Ces défis commencent à remodeler les priorités. Les organisations accordent une attention plus étroite aux conditions requises pour rendre le modèle efficace, la gouvernance, l'accès sécurisé à l'information et la modernisation de l'infrastructure étant de plus en plus considérés comme des prérequis pour le succès à long terme. Ce changement de perspective se reflète également dans les attentes pour l'IA elle-même, avec 31 % des répondants s'attendant à ce que son plus grand impact soit dans des domaines tels que la sécurité, la détection des fraudes et la gouvernance, où la confiance et le contrôle sont primordiaux.



La même logique s'étend aux années à venir. L'accessibilité des données émerge comme une priorité stratégique, un reflet de la façon dont les modèles d'IA sont devenus dépendants d'informations opportunes et fiables. En effet, 66 % des répondants identifient l'accessibilité des données pour l'IA comme leur plus grande préoccupation pour l'avenir. Ces résultats convergent vers une nouvelle phase dans l'adoption de l'IA en entreprise. Le succès dépendra de plus en plus de la capacité d'une organisation à moderniser les fondations soutenant les données et applications critiques, garantissant que l'information puisse circuler de manière sécurisée à travers des environnements hybrides. En étendant la valeur des systèmes existants tout en améliorant l'accessibilité et la résilience, les organisations peuvent créer les conditions nécessaires pour mettre à l'échelle les initiatives d'IA et transformer l'innovation en levier de croissance durable.