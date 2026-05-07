Rocket Software enrichit son offre avec l’acquisition de Vertica

Rocket Software, un leader mondial des technologies de modernisation logicielle, annonce la finalisation de l’acquisition de Vertica®, une plateforme de base de données analytique pour grandes entreprises, auprès d’OpenText. Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie visant à intégrer l’intelligence à la modernisation en combinant des systèmes centraux fiables avec des capacités d’IA et d’analytique hautes performances afin d’aider ses clients à exploiter pleinement le potentiel de leurs données. L’acquisition apporte plus de 600 clients internationaux et 170 collaborateurs à Rocket Software à l’échelle internationale.



« Depuis plus de 35 ans, Rocket Software est le partenaire de modernisation choisi par de nombreuses entreprises du classement Fortune Global 500, explique Milan Shetti, CEO de Rocket Software. Avec Vertica, Rocket Software passe à une nouvelle phase de la modernisation en permettant à ses clients d’exploiter leurs données d’entreprise avec une efficacité jamais vue. Ensemble, nous pouvons offrir une véritable expérience de modernisation de bout en bout, depuis les systèmes stratégiques aux capacités analytiques avancées, en passant par l’IA, tout en garantissant stabilité, performances et fiabilité. »



« Les investissements constants réalisés par Rocket Software dans les données, l’IA et les capacités analytiques témoignent d’une compréhension approfondie de la façon dont cette modernisation est en train d’évoluer, observe Devin Pratt, directeur de recherche en gestion des données chez IDC. Vertica renforce la capacité de Rocket Software à accompagner les entreprises qui souhaitent transformer leurs systèmes centraux, rapatrier leurs workloads analytiques et accélérer l’adoption de l’IA. Ces atouts complémentaires seront précieux pour convertir leurs données en valeur ajoutée concrète. »



Une modernisation encore plus complète grâce à Vertica



L’acquisition de Vertica renforce la capacité de Rocket Software à accompagner ses clients à chaque étape de leur parcours de modernisation, notamment pour les tâches suivantes :



Exécuter de l’IA et des outils analytiques avancés sur des systèmes de confiance : Vertica ajoute des capacités analytiques et de l’IA hautes performances aux solutions de modernisation de Rocket Software, complétant la transformation des systèmes centraux avec des analyses de données avancées. Les entreprises peuvent ainsi appliquer des outils d’IA et d’analytique de nouvelle génération directement sur des sources de données fiables, accélérant ainsi l’innovation et l’adoption au sein de leurs équipes.

Répondre à d’importants besoins de déploiement : la flexibilité de Vertica dans les environnements cloud, locaux et hybrides permet à Rocket Software d’accompagner ses clients quel que soit leur niveau de modernisation.

Renforcer la gamme de données de Rocket Software : en combinant les capacités d’analytique avancée et d’hébergement de données de Vertica avec les solutions Rocket® DataEdge™ et Rocket® ContentEdge™, qui connectent, gèrent et activent les données d’entreprise dans des environnements hybrides complexes, Rocket Software crée une plateforme de données intégrée qui enrichit les analyses, accélère la prise de décision et donne encore plus de valeur à ses solutions de modernisation des données.

Faciliter les intégrations futures : suite à l’intégration par Rocket Software en 2024 de l’activité Application Modernization & Connectivity (AMC) d’OpenText, cette acquisition devrait accélérer l’intégration des technologies Vertica, permettant ainsi de créer plus rapidement de la valeur pour les clients à travers l’ensemble des solutions Rocket Software à l’international.

Offrir des résultats exceptionnels aux clients : avec un taux de satisfaction client de 93,7 %, Rocket Software associe un accompagnement personnalisé, une expertise sectorielle approfondie et une démarche de conseil pour aider les entreprises à réussir au moment où elles se modernisent et adoptent de plus en plus de solutions basées sur l’IA.