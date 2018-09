La technologie Pure Diamond Blockchain - nouvelle innovation révolutionnaire de l'industrie de la bijouterie

Pure Diamond Lab, une société japonaise, est en mesure de cultiver des diamants dont les qualités sont identiques à celles des diamants naturels et qui sont donc certifiables par la GIA (Gemological Institution of America). Ces diamants sont cultivés dans un environnement contrôlé des laboratoires de la société en utilisant un matériau en carbone pur, donnant ainsi naissance à une lignée de diamants « sans défauts » cultivés au laboratoire et dont les propriétés optiques sont supérieures à celles des diamants naturels. Les diamants peuvent être cultivés dans un large spectre de couleurs y compris celles qui n'existent pas à l'état naturel, ce qui pourrait par exemple bouleverser instantanément le marché des diamants rouges et bleus rares.



Un facteur distinctif majeur qui différencie Pure Diamond Co. Ltd. de ses concurrents est son développement d'une technologie blockchain pour le marché des diamants. Les informations sur la culture, le raffinement et l'évaluation du diamant cultivé au laboratoire sont collectées et numérisées pour créer un profil disponible au consommateur final, augmentant ainsi la transparence et optimisant l'expérience de détail. Incidemment, le directeur de la technologie du projet Pure Diamond Blockchain, M. Jun Kawasaki, est le célèbre pirate informatique « White Hat » qui a résolu le piratage de 500 millions de NEM de Coincheck en janvier. M. Kawasaki estime que le projet de développement Pure Diamond Blockchain est « la façon correcte d'utiliser les blockchains », et le producteur de Pure Diamond Lab, M. Hideyuki Abe, ajoute que la technologie « attribue une histoire à chaque diamant ».



Les diamants cultivés au laboratoire tels que ceux cultivés par Pure Diamond Lab transforment également l'industrie mondiale du diamant pour la rendre plus durable et plus éthique. La culture du diamant au laboratoire réduit la pression de la demande sur les mines de diamant qui constitue une menace pour l'environnement. La technologie blockchain Pure Diamond permet également d'éviter la distribution des « diamants de conflits », autrement dit les diamants minés dans des zones de guerre et vendus pour financer d'autres conflits.



Afin d'étendre le projet de diamants cultivés au laboratoire, la société projette d'utiliser l'ICO de Pure Diamond Coin (PDC), une cryptodevise obtenue par Pure Diamond Farm Singapore, pour financer l'équipement et la R&D. Qui plus est, la société est actuellement au stade final de l'enregistrement de propriété intellectuelle, ce qui devrait renforcer encore plus sa position dans l'industrie du diamant cultivé au laboratoire. L'objectif est de changer le futur de l'industrie du diamant étape par étape, ce qui fait de Pure Diamond Blockchain un projet excitant à surveiller.