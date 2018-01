Le nouveau module d'IA de Rockwell Automation modélise, surveille et optimise les opérations industrielles

La création de solutions d'analyse pour diagnostiquer les opérations industrielles requiert des spécialistes des données qui connaissent parfaitement l'application considérée. Or, pour connaître et modéliser un système, il faut parfois des semaines, des mois, voire des années à ces spécialistes. Cette expertise est désormais concentrée dans le nouveau module d'intelligence artificielle (IA) Project Sherlock, dévoilé par Rockwell Automation, à l'occasion du salon Automation Fair organisé à Houston (États-Unis).



Le nouvel algorithme d'analyse axé sur les données est proposé dans un module qui s'installe directement dans le châssis du contrôleur. Une fois installée, l'IA Project Sherlock analyse l'application gérée par le contrôleur en utilisant une modélisation novatrice basée sur la physique. La solution passe au crible les points du contrôleur afin d'identifier l'application ou laisse les utilisateurs choisir l'objet de la modélisation en sélectionnant les entrées et les sorties par le biais d'une instruction complémentaire. L'IA Project Sherlock étudie ensuite les données qui passent par le contrôleur et se sert de ces connaissances pour élaborer un modèle. Quelques minutes lui suffisent. Les historiques avec leurs énormes volumes de données ne sont pas nécessaires, pas plus qu'il n'est nécessaire de sortir les données de la couche d'automatisation.



Une fois le modèle défini, la solution Project Sherlock continue de surveiller sans relâche l'opération à la recherche d'anomalies d'après le référentiel logique établi. Dès qu'elle décèle un problème, elle déclenche une alarme sur l'écran d'une interface homme-machine ou un tableau de bord. Lorsque le problème se reproduit, elle va au-delà du simple diagnostic et guide les utilisateurs vers un moyen d'y remédier ou ajuste automatiquement les paramètres du système pour corriger le problème sans intervention humaine.



« Project Sherlock apporte aux industriels des analyses d'une intelligence exceptionnelle dans une solution simple à mettre en œuvre », explique Jonathan Wise, le responsable de la plateforme de contrôle et de visualisation de Rockwell Automation. « À l'heure actuelle, nos clients opèrent leur transformation numérique pour convertir les données de production en outils leur permettant de gagner en efficacité. Or, en étant engagés dans ce processus, ils ne peuvent attendre que des spécialistes effectuent les analyses requises. Même si des spécialistes en données industrielles étaient facilement disponibles, les mobiliser ne serait pas à la portée de toutes les entreprises en termes de temps ou de budget. Cet outil d'apprentissage automatique propose des analyses puissantes à partir de l'infrastructure d'automatisation du client. C'est une solution aussi simple qu'avantageuse qui s'installe en un clin d'œil dans le fond de panier Logix. »



Avec les diagnostics de Project Sherlock, le nombre d'alarmes correspondant à des faux positifs est considérablement réduit par rapport à d'autres solutions reposant sur l'intelligence artificielle. La raison ? Sa modélisation basée sur la physique et ses origines industrielles. À titre d'exemple, l'IA Project Sherlock est capable de déterminer si la variation de température d'une chaudière est le résultat d'un changement anodin en amont dans les opérations ou d'une anomalie qui exige des mesures correctives.



La version initiale de l'IA Project Sherlock comprendra des modèles prêts à l'emploi pour les opérations impliquant des chaudières, pompes et refroidisseurs, particulièrement utiles pour les applications hybrides ou dans l'industrie de la transformation. Les utilisateurs ont la possibilité de modéliser d'autres applications en suivant les instructions de configuration qui les guident pas à pas.



Les communications avec le module étant prioritaires au niveau du contrôleur, les utilisateurs peuvent définir la quantité de données transmises et la fréquence des communications. Le module n'alourdit pas la charge processeur du contrôleur ni le trafic réseau. L'IA Project Sherlock a été testée pendant 18 mois dans le cadre de déploiement pilotes. Le module sera commercialisé dans le courant de l'année 2018.



Le nouveau moteur d'intelligence artificielle s'inscrit dans un écosystème d'offres plus vaste dédiées aux analyses. Cette gamme d'offres, proposée et enrichie par Rockwell Automation, recouvre les équipements, les machines et les systèmes en atelier, mais aussi l'entreprise dans une plus large mesure. Les développeurs de Rockwell Automation relient progressivement les solutions en vue de permettre aux utilisateurs qui se servent des analyses FactoryTalk pour les outils d'équipements de profiter de l'IA Project Sherlock à travers l'agent conversationnel Shelby et des cartes d'action. Les analyses de l'IA Project Sherlock s'intègreront naturellement à la plateforme FactoryTalk pour mettre les données d'atelier au service des stratégies d'informatique décisionnelle.