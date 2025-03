Les entreprises françaises misent sur les agents autonomes pour accélérer leur transformation grâce à l'IA

Salesforce, leader mondial des solutions de gestion de la relation client intégrant l’IA, dévoile les résultats du Baromètre IA, une étude réalisée en partenariat avec OpinionWay. L'étude, menée auprès de 776 dirigeants d'entreprise en France, en Allemagne et au Royaume-Uni rend compte de la maturité des entreprises en matière de déploiement de l’IA et des stratégies pour en faire un levier de compétitivité.



Alors que le Sommet pour l'Action sur l'IA à Paris a mis en lumière les enjeux liés au retour sur investissement des projets IA et aux gains de productivité attendus par les salariés, les résultats du Baromètre IA montrent que les entreprises françaises font le pari des agents autonomes pour accélérer leur transformation grâce à l'IA.



“L'intelligence artificielle en France n'est pas qu'une course technologique, c'est aussi un levier de transformation des modèles d’affaires. D'ailleurs, l'approche française de l'IA se distingue par sa volonté de conjuguer innovation et pragmatisme au service de l’amplification de l’intelligence humaine”,détaille Emilie Sidiqian, Vice-présidente exécutive et CEO de Salesforce France. “Cette approche pragmatique explique l'intérêt marqué des entreprises françaises pour les agents autonomes. En effet, des entreprises telles que The Adecco Group et TheFork qui ont déjà déployé des agents grâce à Agentforce obtiennent des résultats concrets et tangibles sur l'amélioration de la productivité de leurs salariés et sur la satisfaction client”, ajoute-t-elle.



Une approche stratégique de l’IA à la fois volontariste et pragmatique



Si 94 % des entreprises françaises ont lancé des projets IA, elles restent encore en majorité au stade de l’expérimentation :



51 % en sont au stade de l’exploration ;

8 % ont mis en place des PoCs (Proof of Concept) ou déployé des projets à grande échelle.

Par ailleurs, l’adoption de l’IA dans les entreprises françaises est encore entravée par des freins persistants, qu’il s’agisse :



du manque de compétences en interne (40 % des dirigeants interrogés) ;

des coûts pour adopter l’IA (38 %) ;

ou bien des difficultés à mesurer le retour sur investissement des projets déployés (37 %)

Malgré ces défis, 64% des dirigeants d’entreprises en France considèrent l’IA comme un enjeu stratégique à court terme. C’est pourquoi les entreprises françaises ont la volonté d’accélérer leurs investissements : 59 % des dirigeants interrogés prévoient d’augmenter leurs budgets IA en 2025.



Cette ambition se conjugue avec la prise de conscience du potentiel de l’IA pour transformer durablement les entreprises. À terme, l’IA promet de transformer en profondeur les organisations et leurs modes de fonctionnement. Les entreprises françaises en sont convaincues et anticipent des gains majeurs sur plusieurs fronts :



Efficacité opérationnelle : 79 % attendent une amélioration significative de l’efficacité opérationnelle.

Productivité : 77 % anticipent une hausse de la productivité grâce à l’IA.

Satisfaction client : 77 % pensent que l’IA aura un impact positif sur la satisfaction client.

Innovation : 76 % voient l’IA comme un catalyseur d’innovation.

Compétitivité : 77 % prévoient une amélioration de la compétitivité.

Gestion des coûts : 58 % tablent sur une optimisation de leurs dépenses grâce à l’IA

Les agents autonomes, fer de lance de la transformation des entreprises françaises grâce à l’IA



Après les chatbots et les copilotes, les agents autonomes, qui s’apparentent à une “main-d’oeuvre numérique”, marquent l’arrivée de la troisième vague de l’IA générative en raison de leur capacité à exécuter des tâches complexes en interaction avec leur environnement, mais aussi pour leur aptitude à collaborer main dans la main avec les salariés. Connectés aux données des entreprises et disposant d'un moteur de raisonnement qui simule le raisonnement humain, les agents autonomes offrent de nouvelles perspectives aux entreprises, notamment en matière de productivité, d’automatisation des processus métiers et d’efficacité opérationnelle.



Ce potentiel est d’ailleurs bien identifié par les entreprises françaises qui souhaitent accélérer leur transformation grâce à l’IA : 73 % des dirigeants interrogés ont déjà adopté ou portent un intérêt certain pour les agents autonomes.



Par ailleurs, 81 % des décideurs en France reconnaissent l’impact positif de cette “main-d’œuvre numérique” sur l’efficacité opérationnelle. Ce faisant, ils placent de grandes attentes autour des agents:



84 % voient les agents comme un levier pour fiabiliser leurs processus et réduire les erreurs humaines.

90 % pensent que les agents vont permettre aux salariés d’évoluer vers des rôles plus stratégiques et de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

A terme, 91 % des dirigeants d’entreprises françaises espèrent une réduction de la pénibilité des tâches physiques et répétitives.

Pour répondre à ces attentes, Salesforce a d’ailleurs lancé Agentforce, sa plateforme pour créer et déployer à l’aide d’outils low-code/no-code des agents IA préconfigurés, facilement personnalisables qui fonctionnent de manière ininterrompue et sur n’importe quel canal. Agentforce s'intègre de manière transparente dans l'écosystème Salesforce, tirant parti d'outils essentiels comme Customer 360, MuleSoft, Salesforce Flow, Slack et Tableau. Cette intégration permet aux entreprises de centraliser les informations client, d'automatiser des processus et de faciliter la collaboration entre agents virtuels et humains. En rendant ces technologies interopérables, Agentforce améliore concrètement l'efficacité opérationnelle et la réactivité face aux demandes des clients.



Méthodologie de l’étude



L’étude commandée par Salesforce à OpinionWay a été menée auprès d’un échantillon de 776 dirigeants (CXO) d’entreprises privées de 50 salariés et plus, ayant un intérêt pour les sujets liés à l’IA. L’enquête a interrogé 253 dirigeants d’entreprises en France, 267 en Allemagne et 256 au Royaume-Uni. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, prenant en compte les critères de secteur d’activité et de taille salariale afin de permettre une analyse sectorielle et par taille d’entreprise. Les interviews ont été réalisées en ligne via la méthode CAWI (Computer Assisted Web Interview) entre le 14 et le 27 janvier 2025.