Les prédictions du Conseil de l’IA de Qlik : authenticité, valeur appliquée et agents autonomes

Quel avenir pour l’intelligence artificielle en 2025 ? Les optimistes de la technologie estiment que son pouvoir promet de changer la vie. Les pessimistes, en revanche, craignent les conséquences involontaires de l'IA. Comment en avoir la certitude alors que la technologie évolue si rapidement ?



Une chose est sûre : l'IA est en train de remodeler fondamentalement la société et les entreprises. Pour cette nouvelle année, Qlik®, un des leaders mondiaux de l’intégration de données, de l’analyse et de l’intelligence artificielle (IA), a demandé à son Conseil de l’IA, constitué d'experts indépendants et réputés dans le secteur, les tendances qui, selon eux, façonneront la conversation autour des données et de l'adoption de l'IA au cours de l'année à venir.



Authenticité de l’IA



Nina Schick, auteur, conseillère, référence mondiale dans le domaine de l’IA générative.



« À l’ère des contenus générés par l’IA et des données synthétiques, les technologies d’authentification vont s’imposer comme un outil crucial pour instaurer la confiance. Elles deviennent une nécessité pratique, et nous voyons émerger des standards qui, à l’image de la norme ouverte CP2A[1], visent à garantir que la provenance de l’information est aussi importante que l’information elle-même. C’est en assurant la transparence de l’origine des contenus et des données que les entreprises protègeront leur réputation et leurs résultats.



Si l’authenticité des contenus est primordiale, cela ne signifie pas que toutes les données de synthèse sont intrinsèquement mauvaises. En fait, leur utilisation peut ouvrir de nouveaux flux de recherche et favoriser les avancées. C’est pourquoi le débat sur l’IA ne doit plus faire la comparaison entre données authentiques et données synthétiques, mais entre « bonnes données » et « mauvaises données».



L’IA ne peut donner sa pleine mesure sans les bonnes données. De même que le pétrole brut doit être raffiné, les données doivent être correctement traitées et structurées pour nourrir efficacement les systèmes d’IA. Les entreprises sont en train de réaliser qu’il s’agit d’une étape essentielle pour exploiter pleinement la valeur de l’IA.



Valeur de l’IA



Dr Rumman Chowdhury, CEO et cofondatrice d’Humane Intelligence.



« 2025 sera une année charnière pour l’IA — l’année de la démystification où cette technologie passera du statut de « fort potentiel » à celui d’outil transparent et digne de confiance. Toutefois, il incombe aux entreprises d’adopter une approche mesurée de leur recours à l’IA dans leurs activités et de la valeur qu’elles en attendent. Au lieu d’envisager des investissements massifs avoisinant le milliard de dollars, elles devront se concentrer sur la façon dont l’IA peut doper leur productivité et rationaliser les tâches selon des méthodes ciblées, intentionnelles et facilement mesurables. Par exemple, il peut s’agir de l’annotation des données ou la réduction du temps consacré à l’exécution de recherches manuelles. De plus, il est essentiel d’examiner l’impact de l’IA sur les fonctions non techniques. Les responsables des ressources humaines, du marketing et des ventes doivent explorer les possibilités de l’IA, car c’est uniquement lorsque toutes les équipes pourront en bénéficier qu’une entreprise pourra commencer à en exploiter toute la valeur.



L’avenir de l’IA ne sera pas défini par ses spectaculaires possibilités, mais par l’aptitude à comprendre, à tester et à mettre en œuvre ces systèmes de manière responsable, en s’appuyant sur des données et des informations fiables. J’appréhende l’IA de la même manière que l’on aurait dû appréhender Internet à la fin des années 1990. À l’époque, les magasins traditionnels ne voyaient aucun intérêt à créer un site Web. Il a fallu attendre le milieu des années 2000 pour que cette évolution prenne tout son sens. De la même manière, c’est en adoptant l’IA par petites étapes dès aujourd’hui que les entreprises se prépareront à l’IA plus sophistiquée de demain. Ainsi, la perception croissante de son application et des possibilités qu’elle recèle pour notre avenir pourrait bien être la plus belle des innovations en 2025. »



Agents autonomes



Kelly Forbes, cofondatrice et directrice exécutive de l'AI Asia Pacific Institute.



« Nous constatons une nette tendance en faveur du développement de systèmes d’IA plus autonomes et capables de gérer des tâches interconnectées moyennant une intervention humaine réduite. Cependant, cette évolution ne se fait pas au détriment de l’élément humain : elle le transforme.



En 2025, les entreprises devront se concentrer sur la préparation de leurs effectifs à des fonctions évolutives, en particulier en matière de supervision et d’orientation stratégique. Elles doivent également se souvenir que préparer l’intégration de l’IA n’est pas un exercice ponctuel, mais un voyage continu, marqué par l’adaptation et l’évolution. »



Perspectives pour 2025



Dr. Michael Bronstein, professeur d’intelligence artificielle DeepMind à l’Université d’Oxford.



« L’IA évolue à une vitesse fulgurante. Des choses qui semblaient relever de la science-fiction il y a quelques années — même pour les spécialistes — sont aujourd’hui une réalité. Les prix Nobel décernés cette année montrent d’ailleurs que l’IA est en train de réécrire les règles de ce que l’on a considéré pendant des siècles comme la marque du génie humain : la découverte scientifique et l’innovation. Les entreprises qui adoptent cette puissante technologie auront le vent en poupe, les autres risquent de périr.



Je suis optimiste quant au pouvoir de transformation positif de l’IA. Cette technologie n’est pas une force de la nature, mais le fruit de notre création, et il nous incombe de la façonner à notre avantage. Il n’est pas question que les machines remplacent les êtres humains : l’objectif est plutôt d’amplifier le potentiel humain et de franchir un palier, potentiellement en résolvant certains des problèmes clés auxquels l’humanité est confrontée au travers de percées dans les domaines de la médecine, des énergies propres ou des nouveaux matériaux susceptibles de ralentir le réchauffement climatique.



Nous pouvons d’ores et déjà tirer un enseignement des avancées de l’IA : jusqu’à présent et dans la plupart des cas, les données l’emportent sur les algorithmes. Il est essentiel d’élaborer des standards de qualité des données, ainsi que d’assurer leur reproductibilité et le suivi de leur provenance pour développer des systèmes d’IA dignes de confiance. »