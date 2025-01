Qlik acquiert Upsolver pour proposer l’ingestion et l’optimisation à faible latence pour Apache Iceberg

Qlik®, un des leaders mondiaux de l’intégration de données, de l’analyse et de l’intelligence artificielle (IA), annonce l’acquisition d’Upsolver, pionnier du streaming de données en temps réel et de l’optimisation des tables Apache Iceberg. Cette transaction renforce la capacité de Qlik à fournir à ses clients des solutions ouvertes et évolutives de bout en bout qui unifient l’intégration de données, l’analytique et l’IA au sein d’une plateforme unique. Grâce à cette acquisition, les fonctions d’ingestion de données en temps réel dans les tables Iceberg et d’optimisation adaptative d’Upsolver sont associées à la plateforme de données de bout en bout de Qlik pour permettre aux entreprises d’accéder plus rapidement aux données, d’optimiser leur patrimoine de données, de réduire leurs coûts et d’extraire des informations fondées sur l’IA.



Avec l’acquisition d’Upsolver, Qlik se positionne à la pointe de la transition vers des data lakehouses ouverts, un environnement où les entreprises exigent un haut niveau de flexibilité, d’évolutivité et de performances. Apache Iceberg, un format de table open source innovant, permet à ces entreprises de mettre en œuvre des lakehouses ouverts qui exécutent des opérations analytiques de haute performance sur d’importants ensembles de données tout en assurant l’intégration transparente à divers moteurs de traitement de données. En intégrant les technologies d’ingestion et d’optimisation en temps réel d’Upsolver, Qlik propose une plateforme transparente capable de fournir des insights pertinents au moment opportun, de réduire le coût des infrastructures et d’aider les entreprises à accélérer leurs initiatives d’analytique et d’IA avec des données ouvertes, fiables et gouvernées.



Les principaux avantages de cette acquisition sont :



Des insights en temps réel : ingestion de données en continu à partir de sources de streaming telles que Kafka et Kinesis pour accélérer la prise de décisions et le traitement des flux de travail d’IA.

Un écosystème de données unifié : une seule et unique plateforme de données unifiée pour ingérer, transformer, gérer, optimiser et gouverner les lakehouses ouverts optimisés par Iceberg.

Une optimisation des coûts : réduction du coût des infrastructures avec Adaptive Iceberg Optimizer d’Upsolver, limitation des besoins de stockage et amélioration jusqu’à 5x de la performance des requêtes avec des optimisations automatisées et spécifiques à chaque table.

Une approche ouverte et interopérable : le format de table Iceberg ouvert permet d’opérer de façon flexible avec de multiples outils et moteurs tels que Snowflake, Databricks et Athena.

« Grâce aux capacités de streaming en temps réel d’Upsolver et l’optimisation avancée d’Iceberg, nous renforçons la solution éprouvée de Qlik pour apporter toujours plus de valeurs à nos clients », explique James Fisher, Chief Strategy Officer de Qlik. « Par ailleurs, nous nous réjouissons d’accueillir l’équipe d’experts d’Upsolver en notre sein. Cette acquisition confirme notre engagement à fournir des solutions de données ouvertes et évolutives afin de réduire la complexité et de nourrir l’innovation dans les domaines de l’intégration de données, de l’analytique et de l’IA. »



« L’intégration de Qlik et d’Upsolver met en lumière l’importance croissante que revêtent les architectures de données ouvertes en temps réel pour les grandes entreprises », ajoute Stewart Bond, senior vice-president Data Intelligence & Integration Software Research chez IDC. « Elle permet à Qlik de fournir des solutions qui répondent à la double demande d’évolutivité et d’interopérabilité dans l’optique d’aider ses clients à tirer le plein potentiel des charges de travail à haute densité de données telles que l’IA et le machine learning, tout en gardant la maîtrise des coûts et de la gouvernance. »



« Upsolver et Qlik partagent un même objectif : réduire la complexité des données et donner aux entreprises les moyens de maximiser le potentiel de leurs données », déclare Ori Rafael, CEO d’Upsolver. « La puissance de ce partenariat réside dans la fluidité avec laquelle nos technologies d’optimisation d’Iceberg et d’ingestion en temps réel s’alignent sur la plateforme de bout en bout de Qlik. Ensemble, nous proposons une solution unifiée grâce à laquelle les entreprises peuvent évoluer en toute confiance, réduire leurs coûts et innover avec l’IA grâce à des données fiables et gouvernées. »



L’acquisition d’Upsolver conforte la capacité de Qlik à répondre à la demande croissante en solutions de données ouvertes et en temps réel capables de répondre aux besoins des entreprises modernes. En intégrant à sa plateforme l’expertise d’Upsolver dans les domaines de l’optimisation des tables Iceberg et du traitement des données en continu, Qlik fournit aux entreprises les outils nécessaires pour simplifier la gestion de leurs données, améliorer leur efficacité opérationnelle et développer leurs stratégies fondées sur l’IA.