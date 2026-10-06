Les surcoûts liés à l’IA pèsent sur les budgets, selon une étude Pigment, alors que l’incertitude politique menace les prévisions du troisième trimestre

Pigment, la plateforme de planification et de pilotage de la performance augmentée par l’IA, dévoile ses nouveaux résultats du CFO Index de Pigment pour le troisième trimestre. Cette nouvelle édition met en évidence un décalage croissant entre la performance des entreprises et leur niveau de confiance, sur fond d’incertitude politique accrue et de coûts liés à l’IA de plus en plus difficiles à anticiper. Parmi les 2 000 CFO et dirigeants financiers interrogés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, seuls 4 % font état d’une baisse de leur chiffre d’affaires. Pourtant, la confiance dans la trajectoire de leur organisation a reculé pour le troisième trimestre consécutif, à mesure que l’incertitude progressait.



« Nous assistons à une convergence parfaite entre volatilité politique externe et bouleversements technologiques internes », déclare Susan Phan, CFO chez Pigment. « Lorsque près de la moitié des dirigeants déclarent que les élections perturbent leurs prévisions et que les coûts liés à l’IA dépassent largement les attentes, un budget statique devient obsolète dès le premier jour. La planification continue par scénarios n’est plus simplement une bonne pratique. C’est le seul moyen pour les équipes finance de garder le contrôle et de guider l’entreprise lorsque la situation évolue chaque semaine. »



Les élections deviennent un enjeu de planification pour les entreprises



L’incertitude politique s’invite de plus en plus dans les prévisions des entreprises. 48 % des répondants américains déclarent que les prochaines élections de mi-mandat alimentent fortement ou très fortement l’incertitude dans leur planification. L’impact s’étend également au-delà des États-Unis : 41 % des répondants en Allemagne, 34 % au Royaume-Uni et 24 % en France font le même constat.



Après une année déjà marquée par des évolutions de la politique commerciale et des droits de douane, les élections ajoutent une nouvelle variable aux décisions en matière d’investissement, de recrutement, de tarification et de chaîne d’approvisionnement. Pour les équipes finance, cela implique de se préparer à plusieurs scénarios potentiels plutôt que de s’appuyer sur une prévision unique.



En France, 40 % déclarent que l’élection présidentielle de 2027 ajoute déjà une incertitude significative à leurs plans, un chiffre qui atteint 54 % parmi les répondants de niveau VP et CFO. Le Royaume-Uni fait figure d’exception optimiste : 70 % des répondants déclarent que Burnham a renforcé leur confiance, dont 26 % de manière significative.



Les entreprises dépensent plus que prévu dans l’IA, et la direction estime que cela en vaut la peine



L’IA constitue elle aussi une source de volatilité budgétaire. 83 % des répondants déclarent que les coûts de l’IA basés sur la consommation ont entraîné des dépenses supérieures aux prévisions, tandis que seuls 13 % sont restés dans les limites de leur budget.



Les dépassements sont désormais supérieurs à ce que les entreprises prévoient de dépenser en plus l’année prochaine. Le montant moyen du dépassement des budgets IA est supérieur à l’augmentation moyenne que les répondants prévoient d’allouer à ces budgets l’année prochaine, signe qu’après une période d’investissement rapide, les entreprises atteignent un plafond en matière de croissance des dépenses liées à l’IA.



Parmi les principaux enseignements :



Le dépassement type d’un budget IA se situe entre 11 et 25 %. Plus d’un tiers des répondants déclarent dépasser leur budget de plus de 25 %, et 17 % de plus de 50 %.

40 % déclarent que l’imprévisibilité de l’utilisation rend les coûts liés à l’IA difficiles à prévoir, ce qui constitue le défi de gestion des coûts le plus fréquemment cité.

Malgré ces dépassements, le niveau de confiance dans la capacité de l’IA à générer de la valeur pour l’entreprise atteint en moyenne de 8,2 sur 10, la moitié des répondants lui attribuant une note de 9 ou 10 sur 10.

Cette tension est particulièrement marquée parmi les entreprises les plus matures en matière d’IA, dont 35 % dépassent leur budget de plus de 50 %. Malgré la hausse des coûts, les entreprises les plus avancées en matière d’IA sont celles qui s’en préoccupent le moins : 31 % ne signalent aucun problème significatif de gestion des coûts, soit près du double de la moyenne.



Cependant, la perception de la valeur de l’IA varie clairement en interne. Alors que 63 % des VP/CFO évaluent leur confiance dans l’IA à 9 ou 10, seuls 41 % des managers font de même. Par ailleurs, les managers sont trois fois plus susceptibles que les VP/CFO d’attribuer à la valeur de l’IA une note de 6 ou moins.



L’IA transforme les équipes finance, et les grandes entreprises sont les plus touchées



Dans l’ensemble, l’IA transforme les métiers de la finance plus rapidement qu’elle ne les supprime. Près d’un tiers (32 %) des entreprises déclarent que l’IA a entraîné une augmentation des effectifs de la finance, contre 20 % qui font état d’une diminution. Les grandes entreprises font toutefois exception, avec la proportion la plus élevée de suppressions de postes liées à l’IA, à 25 %.



Les évolutions les plus fréquentes au niveau des effectifs sont les suivantes :



36 % ont modifié le périmètre des rôles existants.

33 % ont réduit les recrutements pour les postes que l’IA peut désormais prendre en charge.

28 % ont créé de nouveaux rôles.

28 % ont recruté des spécialistes de l’IA ou de la data.

Ces résultats suggèrent davantage une redéfinition des postes qu’une suppression massive des emplois, l’IA transformant le travail effectué, les compétences recherchées par les entreprises et les profils qu’elles recrutent.



L’IA n’a pas réduit la charge liée au reporting, elle l’a alourdie



Malgré tous les investissements consacrés à l’IA, les équipes finance passent encore beaucoup de temps à produire des informations à destination des dirigeants. La plupart consacrent entre 21 et 40 heures par mois à la préparation de tableaux de bord pour la direction, tandis qu’une personne sur cinq y consacre plus de 40 heures.



La charge est encore plus importante dans les grandes entreprises : 39 % consacrent plus de 40 heures par mois au reporting et 18 % plus de 80 heures. De manière contre-intuitive, les entreprises les plus matures en matière d’IA passent davantage de temps sur le reporting que leurs homologues. Alors que l’IA permet aux équipes de générer davantage de données et d’exécuter des scénarios beaucoup plus complexes, le volume d’informations nécessitant une synthèse à destination des dirigeants a en réalité augmenté. Cela suggère qu’une adoption accrue de l’IA ne s’est pas encore traduite par une réduction du temps consacré à la production d’informations pour la direction.



Pris dans leur ensemble, ces résultats suggèrent que la prochaine phase d’adoption de l’IA dans la finance consistera moins à ajouter de nouveaux outils qu’à mettre l’IA au service de l’amélioration de la planification, de l’analyse et de la capacité des équipes à réagir au changement.



Méthodologie



Toutes les données ont été recueillies auprès de 2 000 répondants entre le 19 août et le 21 septembre 2026.