Pigment lève 250 M$ pour une valorisation de 2,3 Md$

Pigment, la plateforme d’IA de planification et de pilotage de la performance, annonce aujourd’hui une levée de fonds de 250 millions de dollars en Série E, pour une valorisation de 2,3 milliards de dollars. Le tour de table a été mené par Scaleup Europe Fund, géré par EQT, avec la participation de WIL (World Innovation Lab), d’investisseurs existants, notamment Greenoaks, ICONIQ, IVP et Meritech, ainsi qu’un investissement prévu de la part de NVIDIA. Ce financement permettra à Pigment d’accélérer sa mission : progresser rapidement vers une planification autonome pour les entreprises à l'échelle internationale.



Cet investissement intervient après une année marquante pour Pigment, qui a dépassé les 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR) plus tôt cette année, doublant une nouvelle fois ce chiffre en un an. L’adoption de l’IA de Pigment s’accélère également : aujourd’hui, 85 % des nouvelles métriques dans Pigment sont créées par un agent IA. Cette levée de fonds permet à Pigment de poursuivre sur cette lancée et d’accélérer sa présence et sa croissance dans de nouvelles régions.



Pigment s’est rapidement imposée comme la plateforme conçue pour les besoins des grandes entreprises, choisie par des organisations telles que Danone, Siemens, Vinci Airports, Europcar, Snowflake et Unilever pour remplacer leurs solutions historiques. Et plutôt que de développer leurs propres solutions en interne, certaines des organisations les plus avancées en matière d’IA et disposant d’une forte expertise en ingénierie, notamment Anthropic, ElevenLabs, et Uber, font confiance à Pigment comme socle technologique au service des données et de la prise de décision.



L’engagement de Pigment en faveur de l’excellence technique et de l’innovation continue explique pourquoi certaines des plus grandes organisations font confiance à Pigment pour remplacer leurs systèmes historiques. Il garantit également à Pigment la capacité d’accompagner de manière fluide des déploiements internationaux à très grande échelle. En témoigne le choix récent de L’Oréal, qui remplace son outil de planification de la masse salariale pour ses plus de 95 000 collaborateurs dans le monde en déployant Pigment.



À propos de cette levée de fonds, Eléonore Crespo et Romain Niccoli, co-fondateurs de Pigment, ont déclaré :



‍« La planification d'entreprise va davantage évoluer au cours des prochaines années qu'elle ne l'a fait au cours des trente dernières. Les outils traditionnels sont dépassés, et les entreprises d'IA les plus avancées au monde effectuent désormais leur planification sur Pigment. Avec le soutien de nos investisseurs, nous avançons rapidement pour faire de la planification autonome une réalité pour chaque entreprise. Grâce à des agents d'IA qui exécutent les flux de travail de planification de bout en bout et transforment les décisions en actions, les entreprises peuvent réagir au changement aussi vite qu'il se produit. »



Une infrastructure et une ingénierie conçues pour les grandes entreprises

Cet investissement de 250 millions de dollars permettra d’accélérer considérablement les efforts de R&D de Pigment et de renforcer son équipe d’ingénieurs, avec un focus sur Graphite, son moteur de calcul propriétaire en instance de brevet, et sur les agents d’IA qui s’appuient sur celui-ci.



Les agents d’IA ne sont performants que si le moteur qui les alimente l’est aussi. Graphite permet déjà à des milliers d’agents d’IA et d’utilisateurs de travailler simultanément sur un même modèle gouverné, capable de gérer des centaines de milliards de points de données avec des résultats déterministes et entièrement traçables. C’est ce qui rend possible la planification autonome : les agents ne peuvent gérer des workflows de planification et agir sur la base de leurs résultats que si chaque chiffre qu’ils produisent est exact et chaque action traçable. Grâce à ce financement, Pigment continuera à faire évoluer Graphite pour prendre en charge des volumes de travail toujours plus importants et complexes, tout en étendant les capacités de ses agents, de la création de modèles et l’analyse de données jusqu’à la gestion de bout en bout des workflows de planification.



« Les plans d’une entreprise sont souvent ce qui permet de comprendre le mieux son fonctionnement. Pigment a su réunir la planification financière, commerciale et des effectifs au sein d’une plateforme unique, puis y intégrer des agents IA pour permettre aux équipes de modéliser, d’analyser et de passer à l’action en quelques heures plutôt qu’en plusieurs mois. Depuis Paris, Eléonore et Romain ont fait de Pigment un leader mondial de son secteur. C’est précisément le type d’entreprise que le Scaleup Europe Fund a vocation à soutenir. », Shannee Braun, Managing Director, EQT and Scaleup Europe Fund