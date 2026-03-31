Pigment met en évidence un écart de croissance de 12 % dans l'adoption de l'IA parmi les entreprises françaises

Pigment, la plateforme de planification et de pilotage de la performance augmentée par l’IA, annonce la publication de son étude internationale «Uncertainty Index», menée auprès de 2 000 décideurs financiers en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Cette première édition met en évidence un écart croissant de performance entre les entreprises selon leur maturité en intelligence artificielle, dans un contexte où la France apparaît en retrait malgré des perspectives de croissance en amélioration.



Près d’un quart des entreprises françaises n’utilisent toujours pas l’IA et seules 8,3 % se considèrent matures sur ces sujets. La majorité reste au stade d’expérimentation, ce qui limite leur capacité à capter les gains de productivité et à améliorer la qualité de leurs décisions.



Parmi les principaux enseignements de l’étude, les entreprises les plus avancées en intelligence artificielle enregistrent une croissance annuelle de 18,1 %, contre 6,2 % pour les moins matures, soit près de 12 % d’écart. Ce dernier confirme le rôle structurant de la maturité en intelligence artificielle dans la performance des entreprises. Il met également en lumière une occasion unique pour la France de renforcer sa position dans la compétition économique internationale en accélérant l'adoption de l'IA et en développant des cas d'utilisation à forte valeur ajoutée.



Avec une croissance de 5,8 % sur les douze derniers mois, les entreprises françaises se situent en retrait par rapport aux autres grandes économies couvertes par l’étude, et en dessous de la dynamique globale observée. Si un rebond est attendu en 2026 avec une croissance anticipée de 10,4 %, ces perspectives restent conditionnées à un environnement économique incertain et à la capacité des entreprises à accélérer leur transformation.



Si les entreprises françaises prévoient d'augmenter leurs budgets consacrés à l'intelligence artificielle, cette hausse n'est que de 11 %, contre 20 % aux États-Unis. À ce rythme, le différentiel pourrait continuer à se creuser et affecter durablement la compétitivité des acteurs français.



Cette fragilité s’inscrit dans un contexte de montée des incertitudes. À l’échelle mondiale, 41,5 % des décideurs financiers estiment que l’incertitude a augmenté au cours des six derniers mois. Pour y faire face, les entreprises intensifient leurs cycles de planification, avec en moyenne 39 prévisions financières réalisées par an, soit plus de trois par mois. Ce rythme traduit une difficulté croissante à anticiper dans un environnement instable.



L’étude met également en évidence que la création de valeur repose sur des usages concrets. L’intelligence artificielle est d’abord utilisée pour automatiser les tâches répétitives, générer des analyses et améliorer les prévisions. À mesure que la maturité progresse, elle s’étend à des fonctions plus stratégiques comme la planification par scénarios et l’aide à la décision. Cette évolution vers des cas d’usage et des résultats à plus forte valeur ajoutée peut contribuer à expliquer pourquoi les entreprises les plus avancées dans l'adoption de l'IA ont tendance à afficher une croissance plus forte, car elles sont mieux à même de transformer les informations en décisions plus rapides et plus efficaces.



Un autre enseignement concerne l’écart de perception au sein des organisations. Les dirigeants ont tendance à surestimer le niveau de maturité de leur entreprise en matière d’intelligence artificielle, créant un décalage potentiel entre les ambitions stratégiques et les capacités opérationnelles réelles. Ce biais constitue un risque alors que les décisions d’investissement reposent de plus en plus sur ces technologies.



Enfin, plusieurs freins continuent de ralentir l’adoption en France, notamment le manque d’expertise interne, les enjeux de qualité des données, les coûts et les contraintes réglementaires.



« L’écart de croissance observé entre les entreprises les plus avancées et les autres n’est pas anecdotique, il redessine déjà les rapports de compétitivité » déclare Edouard Beaucourt, Managing Director EMEA de Pigment « Si la France ne comble pas rapidement son retard en matière de compétences et d’investissement, elle s’expose à un décrochage durable. Dans un environnement incertain, la capacité à intégrer l’intelligence artificielle devient un facteur clé de résilience et de performance »



L’accélération de la maturité en intelligence artificielle s’impose ainsi comme un enjeu stratégique pour les organisations, tant pour soutenir leur croissance que pour renforcer leur capacité d’adaptation.



Méthodologie

Cette étude repose sur les réponses de 2 000 décideurs financiers interrogés entre le 15 janvier et le 19 février 2026 en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.