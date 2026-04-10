TP et Pigment unissent leurs expertises pour construire une fonction finance agile et nativement augmentée par l’IA

Le leader mondial des services digitaux aux entreprises, TP (anciennement Teleperformance) annonce aujourd’hui son partenariat avec Pigment, afin d’accélérer la transformation de sa fonction finance grâce à l’IA et d’unifier la planification financière, la consolidation statutaire et le reporting ESG au sein d’une plateforme pensée pour intégrer l’innovation.



Présent dans près de 100 pays, TP entend construire une fonction finance plus agile tout en maintenant un haut niveau de gouvernance, en ligne avec l’ambition du Groupe de s’appuyer sur des systèmes et des processus de pointe pour piloter son activité et déployer l’IA à grande échelle.



Une plateforme intégrée pour piloter la performance à grande échelle



La transformation de la fonction finance de TP entend créer une « source unique de vérité » au sein de l’organisation et fait partie des initiatives d’efficacité opérationnelle du plan stratégique ‘Future Forward’. En choisissant Pigment, TP bénéficiera d’une plateforme centralisée capable de répondre aux exigences d’un grand groupe international coté en bourse.



Le choix de Pigment repose sur trois raisons clés :



Architecture intégrée. Plutôt que de gérer des systèmes distincts pour la consolidation, la planification et le reporting, TP s’appuiera sur une source unique de vérité afin d’accélérer le processus de clôture des comptes.

Haut-standard de fiabilité. La plateforme Pigment met à disposition des équipes les contrôles, les pistes d’audit et les cadres de gouvernance afférents.

Evolutions continues. Pigment permet aux équipes finance d’opérer en toute autonomie en modifiant elles-mêmes les modèles, les processus et les rapports pour s’adapter aux évolutions des besoins de l’entreprise.

« Nous recherchions une plateforme robuste et flexible capable de nous aider à renforcer durablement nos opérations financières et à accompagner notre programme interne d’efficacité grâce à l’intégration de l’IA lancé dans le cadre stratégique “Future Forward”, déclare Benoît Gabelle, Directeur financier Groupe par intérim. « Pigment s’est distingué non seulement par sa capacité à accompagner une consolidation à l’échelle et selon les meilleurs standards, mais aussi par sa vision de l’impact de l’IA sur les opérations finance. La modularité de la plateforme et la qualité de la collaboration tout au long du processus ont été les facteurs clés de notre décision. »



Poser les fondations de l’IA



Pour réussir cette transformation, TP et Pigment mettent en œuvre nativement les fonctionnalités IA dans les workflows quotidiens pour la modélisation de scénarios, l’analyse de la performance et la génération d’insights, ancrées dans une gouvernance des données rigoureuse et conçues pour augmenter les équipes finance.



« L’IA doit être intégrée aux outils que les équipes métiers utilisent déjà, afin de leur permettre de modéliser plus rapidement, d’identifier les tendances plus tôt et de prendre des décisions plus éclairées », déclare Éléonore Crespo, CEO et cofondatrice de Pigment. « Nous sommes très fiers de nous associer à TP, leader mondial des services digitaux aux entreprises pour façonner ensemble l’avenir de la fonction finance. Ce partenariat démontre notre capacité à gérer la consolidation statutaire pour de grandes entreprises multinationales, en complément des fonctions de planification et d’analyse. »



La solution sera déployée avec le soutien de partenaires spécialisés, ReportWise et Silamir, garantissant continuité, expertise métier approfondie et forte adoption au sein du Groupe TP.