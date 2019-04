MongoDB et Google Cloud étendent leur partenariat sur les services Cloud

MongoDB, Inc. (Nasdaq : MDB), la principale plate-forme de base de données moderne à usage général, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat commercial avec Google Cloud Platform (GCP) qui permettra une intégration plus poussée des produits, une facturation unifiée et une relation élargie avec le marché pour mieux répondre aux besoins des clients aux quatre coins du monde. MongoDB Atlas, un service global de base de données dans le Cloud, sera intégré directement à la console et au marché des GCP pour offrir aux clients communs de MongoDB et de GCP plusieurs nouveaux avantages.



Proposer MongoDB Atlas comme un service de première classe sur GCP signifie que les clients bénéficieront d'une expérience homogène et unifiée car MongoDB Atlas est étroitement associé aux services GCP de base tels que la gestion des identités et des accès, la journalisation et la surveillance, Kubernetes et Tensorflow.



Ce partenariat simplifiera et intégrera également la facturation pour les clients communs, les clients pourront acheter MongoDB Atlas au même titre que les autres services GCP. En outre, les deux sociétés travailleront en étroite collaboration dans le cadre d'efforts conjoints de mise sur le marché, y compris des incitations à la vente, ce qui facilitera l'exécution et la mise à l'échelle de MongoDB Atlas sur GCP par les clients.



"Nous mettons un point d'honneur à donner à nos clients les avantages d'une base de données moderne et polyvalente avec la liberté d'exécuter leurs charges de travail n'importe où, MongoDB Atlas en tant que service de pointe dans la console GCP est un parfait exemple de la façon dont des partenariats profonds créent plus de choix et de valeur pour le client," affirme Alan Chhabra, Senior Vice President WW Partners chez MongoDB. "Cette nouvelle solution offrira aux clients communs un niveau d'intégration technique plus approfondi, une meilleure expérience utilisateur et un certain nombre d'avantages commerciaux convaincants. Nous sommes enthousiasmés par les formidables opportunités que ce partenariat crée pour les deux entreprises."



"Nous sommes ravis de porter notre partenariat avec MongoDB à un niveau supérieur grâce à des intégrations plus poussées de MongoDB Atlas avec notre plate-forme et à une collaboration plus étroite sur la mise sur le marché ", déclare Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Partner Ecosystem chez Google Cloud. "Nous nous engageons à partager l'innovation et le succès avec nos partenaires et nous nous réjouissons de continuer à travailler en étroite collaboration avec MongoDB pour apporter les meilleures solutions à nos clients.”



Ce nouveau service sera disponible pour les clients communs à partir de l'intégration de la marketplace GCP cet été.