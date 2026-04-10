La plateforme Nutanix Database renforce la prise en charge de MongoDB avec une nouvelle intégration certifiée

Nutanix (NASDAQ: NTNX), un leader du multicloud hybride, a annoncé une intégration certifiée entre la plateforme Nutanix Database Service (NDB) et MongoDB Ops Manager, combinant l’automatisation de l’infrastructure avec la gestion des bases de données afin de simplifier les opérations MongoDB pour les clients. L’intégration, désormais généralement disponible, permet aux clients MongoDB de rationaliser la gestion du cycle de vie et la protection des données pour des environnements critiques pour l’entreprise opérant à grande échelle.



Grâce à des capacités intégrées pour les données opérationnelles, la recherche et la récupération alimentée par l’IA, la plateforme de données unifiée de MongoDB permet aux organisations de moderniser les charges de travail héritées et de libérer la puissance de l’IA à grande échelle.



Les entreprises innovantes expriment le souhait de disposer de moyens simplifiés pour intégrer l’infrastructure, les opérations de bases de données et les flux de sauvegarde, avec une complexité opérationnelle réduite. Nutanix Database Service et MongoDB Ops Manager réunissent ces fonctions dans un flux de travail unifié, piloté par des politiques, réduisant les efforts manuels et améliorant l’efficacité.



« L’intégration entre Nutanix Database Service et MongoDB Ops Manager offre exactement ce que les équipes de bases de données d’entreprise demandaient : une coordination transparente entre l’infrastructure et les opérations de bases de données », a déclaré Ashish Mohindroo, Senior Vice President et General Manager, Nutanix Database Service chez Nutanix. « En réunissant le provisionnement automatisé, la visibilité opérationnelle, ainsi que la sauvegarde et la reprise coordonnées, les clients peuvent réduire les frictions opérationnelles et atteindre des temps de reprise mesurés en minutes. »



« Les clients MongoDB souhaitent disposer de flexibilité pour déployer et gérer leurs bases de données à travers des environnements hybrides », a déclaré Olivier Zieleniecki, vice-président mondial des partenaires chez MongoDB. « De nombreuses entreprises se tournent vers Nutanix Database Service (NDB) pour gérer leurs opérations de bases de données. Grâce à son intégration certifiée avec MongoDB Ops Manager, nos clients communs peuvent désormais standardiser leurs opérations sur NDB tout en conservant l’intelligence et les capacités spécifiques à MongoDB dont leurs applications dépendent. »



L’intégration aide les organisations à simplifier et à accélérer les opérations tout au long du cycle de déploiement de MongoDB, permettant des opérations plus rapides et plus cohérentes. Le provisionnement, qui nécessitait auparavant une coordination sur plusieurs jours entre les équipes d’infrastructure et de bases de données, peut être réduit à quelques minutes grâce à des flux de travail automatisés. La sauvegarde et la reprise sont coordonnées via l’intégration avec MongoDB Ops Manager, tandis que NDB Time Machine fournit un chemin de reprise basé sur des instantanés, conçu pour des résultats plus rapides et plus prévisibles. Pour la récupération des données, les équipes peuvent utiliser une restauration à un point dans le temps à la seconde près.



Les capacités supplémentaires incluent :



Le provisionnement automatisé de clusters fragmentés – Déployer des clusters MongoDB shardés prêts pour la production en quelques minutes grâce au provisionnement automatisé de l’infrastructure, à la configuration et à l’installation de l’agent Ops Manager. NDB rationalise le flux de travail depuis l’allocation de l’infrastructure jusqu’à la mise en place du monitoring.

La récupération à un point dans le temps (PITR) à la seconde près – Restaurer à un moment précis en récupérant à partir du dernier instantané et en appliquant les opérations jusqu’à un horodatage oplog spécifié (défini en secondes depuis l’époque UNIX).

La reprise rapide mesurée en minutes – Les flux de travail basés sur des instantanés de NDB Time Machine sont conçus pour accélérer les opérations de restauration et aider les équipes à atteindre des objectifs de temps de reprise (RTO) stricts pour des environnements MongoDB critiques pour l’entreprise.

La visibilité opérationnelle complète – MongoDB Ops Manager fournit du monitoring, des alertes et des informations opérationnelles à travers le déploiement. Combiné à l’automatisation de l’infrastructure et à la visibilité de NDB, les équipes peuvent corréler le comportement du calcul et du stockage avec les performances de la base de données.

« Alors que les entreprises accélèrent leurs parcours de transformation numérique et injectent de l’IA dans leurs processus métiers, le rythme et la complexité accrus font de la résilience des bases de données une exigence non négociable. Il est impératif pour les organisations d’aller au-delà de la simple sauvegarde et d’exiger une précision chirurgicale dans la récupération des données. L’intégration de Nutanix Database Service et de MongoDB Ops Manager offre précisément cela, en proposant le contrôle granulaire nécessaire pour répondre à des objectifs de temps de reprise (RTO) stricts. Lorsque vous pouvez provisionner des bases de données en quelques minutes et atteindre une récupération à un point dans le temps à la seconde près, vous modifiez fondamentalement l’équation du risque pour l’exploitation d’environnements critiques pour l’entreprise à grande échelle. » – Steve McDowell, analyste principal, NAND Research



Disponibilité



L’intégration entre Nutanix Database Service et MongoDB Ops Manager est disponible dès aujourd’hui pour les clients disposant d’une licence MongoDB Enterprise Advanced dans NDB 2.10, prenant en charge les déploiements de clusters MongoDB shardés avec intégration Ops Manager.