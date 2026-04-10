Nutanix lance une plateforme complète pour l’ère de l’IA agentique

Nutanix (NASDAQ : NTNX), un leader du multicloud hybride, annonce le lancement de nouvelles capacités au sein de sa solution Nutanix Cloud Platform (NCP). Celles-ci sont conçues pour aider les organisations à opérer de manière fiable.



La plateforme NCP permet aux clients de mieux exploiter leur infrastructure existante et de choisir parmi un écosystème élargi de fournisseurs de matériel, d’hyperscalers, de néo-clouds et de prestataires de services. La plateforme aide également les organisations à exécuter des applications modernes virtualisées et des charges de travail d’IA partout, contribuant ainsi à maintenir les projets informatiques critiques sur la bonne voie tout en préservant la flexibilité et le choix à long terme des plateformes.



À mesure que les organisations modernisent leur infrastructure, nombre d’entre elles évaluent leurs plateformes de virtualisation historiques afin de s’assurer qu’elles offrent la flexibilité, les performances et la prévisibilité des coûts nécessaires aux machines virtuelles, aux conteneurs et aux charges de travail d’IA.



« Alors que les organisations poursuivent la modernisation de leur infrastructure cloud dans un contexte de contraintes d’approvisionnement, elles doivent concilier la flexibilité offerte par les infrastructures hybrides multicloud avec la nécessité de préserver la souveraineté de leurs données et de leurs applications », déclare Thomas Cornely, Executive Vice President, Product Management chez Nutanix. « Avec la Nutanix Cloud Platform, les clients peuvent mieux exploiter leur infrastructure matérielle existante, s’appuyer sur un écosystème en pleine croissance de fournisseurs cloud et d’infrastructure, et conserver le choix et le contrôle sur l’emplacement d’exécution des charges de travail, même lorsque la disponibilité du matériel et les délais d’approvisionnement évoluent. »



Extension de la Nutanix Cloud Platform avec des capacités full-stack pour les applications modernes et les charges de travail d’IA

Les capacités full-stack de la solution NCP continuent de s’enrichir avec de nouveaux services dédiés à l’infrastructure IA, au stockage unifié et aux services avancés de gestion des données. Ces évolutions incluent :



La solution Nutanix Agentic AI, une plateforme full-stack annoncée lors de la conférence NVIDIA GTC 2026 et actuellement en accès anticipé, est conçue pour aider les entreprises à développer et exploiter des applications d’IA sur NCP. La solution complète sera disponible au second semestre 2026 et inclura une base de virtualisation sécurisée et haute performance pour les infrastructures IA, intégrant calcul, stockage, réseau et services Kubernetes afin de simplifier le déploiement et l’exploitation. Ces capacités permettront aux entreprises d’exécuter efficacement des applications modernes et des charges de travail d’IA dans des environnements hybrides et multicloud.

NKP Metal, annoncé hier, est en accès anticipé et sera disponible en version générale au second semestre 2026. Il étend la solution Nutanix Kubernetes Platform (NKP) en permettant des déploiements Kubernetes directement sur des infrastructures bare metal, offrant ainsi les performances nécessaires aux environnements edge et aux charges d’entraînement IA reposant sur des infrastructures GPU densifiées.

Nutanix Unified Storage (NUS) 5.3 est désormais disponible en version générale et se révèle particulièrement adapté pour transformer le stockage objet en une couche de stockage haute performance indispensable aux « AI Factories ». Cette version étend la fonctionnalité Smart Tiering afin de permettre un déplacement fluide des données vers Google Cloud et OVHCloud S3, tout en introduisant la montée en charge multi-tenant et des quotas pour prendre en charge des data lakes massifs dédiés à l’IA. NUS introduira également, plus tard en 2026, une accélération RDMA (Remote Direct Memory Access) pour le stockage objet compatible S3, afin d’augmenter considérablement le débit pour les jeux de données volumineux d’entraînement IA et les pipelines intensifs en données.

La solution Nutanix Data Lens 2.0 mise à jour est également disponible en version générale et peut être exécutée entièrement on-premise, y compris dans des environnements isolés (« air-gapped »). Cette version apporte des capacités d’analyse contre les ransomwares, d’audit et de gouvernance des données, ainsi qu’une visibilité sur des infrastructures de stockage distribuées, adaptées aux déploiements souverains ou isolés ne pouvant s’appuyer sur des solutions SaaS.

Nutanix et MongoDB annoncent une intégration certifiée, désormais disponible, entre Nutanix Database Service et MongoDB Ops Manager, basée sur le modèle d’intégration de sauvegarde tiers de MongoDB. Les deux entreprises collaborent afin de simplifier l’exploitation des bases de données en entreprise grâce à l’automatisation du provisionnement et de la gestion du cycle de vie, tant au niveau de l’infrastructure que des environnements de bases de données.

Renforcement de l’écosystème mondial de fournisseurs cloud et d’infrastructures IA de Nutanix

S’appuyant sur les capacités développées pour l’ère de l’IA agentique, Nutanix Service Provider Central (SP Central), actuellement en accès anticipé, introduit de nouvelles fonctionnalités de multi-tenance permettant aux partenaires fournisseurs de services de Nutanix de proposer plus facilement une gamme élargie de services d’infrastructure hébergée et d’IA sur NCP, tout en garantissant une isolation logique et sécurisée entre les différents clients partageant une même infrastructure.



SP Central sera disponible en version générale au second semestre 2026 et permettra aux fournisseurs de services de proposer des infrastructures hébergées évolutives, ainsi que des services cloud natifs et d’IA, tout en aidant les clients à conserver le contrôle sur des environnements distribués.



Plus d’informations sur la manière dont Nutanix étend ses capacités à destination de ses partenaires fournisseurs de services et favorise l’émergence de la prochaine génération de fournisseurs néo-cloud, deux initiatives annoncées hier.



Vers l’écosystème d’infrastructures le plus étendu de l’histoire de Nutanix



Nutanix continue de prendre en charge un large éventail de charges de travail en proposant des architectures de déploiement flexibles sur une grande diversité de matériels serveurs et de stockage, permettant aux organisations de valoriser leurs investissements existants dans un contexte de contraintes sur les chaînes d’approvisionnement.



Pour soutenir cette approche, Nutanix renforce ses intégrations avec un écosystème mondial de partenaires, avec notamment :



Le nouvel équipement Foundation Central simplifie le déploiement de Nutanix Cloud Infrastructure et de l’hyperviseur AHV sur une large gamme de serveurs d’entreprise issus de Cisco, Dell, Fujitsu, HPE et Lenovo, ainsi que sur la plateforme NX.

Dell : ajout du support de la reprise après sinistre synchrone pour Dell PowerFlex.

Everpure : amélioration de l’intégration avec extension du support aux nouvelles plateformes FlashArray //c, ainsi que l’ajout de capacités de reprise après sinistre synchrone pour plus de flexibilité de déploiement.

À venir plus tard cette année

AMD : extension du portefeuille de serveurs équipés de CPU AMD auprès de tous les principaux fournisseurs, ainsi que le support prévu de serveurs accélérés par GPU AMD pour les charges de travail d’IA.

Cisco : renforcement du partenariat stratégique avec l’intégration des solutions Nutanix dans Cisco Unified Edge, Cisco Secure AI Factory et Cisco AI Pod.

Dell : disponibilité prévue du support PowerStore, automatisation améliorée du Dell Private Cloud et support des environnements PowerFlex Ultra5.

Lenovo : extension de la collaboration avec une approche full-stack couvrant stockage ThinkSystem, serveurs ThinkSystem et automatisation XC One.

NetApp : ajout prévu du support ONTAP, incluant les systèmes AFF A-series et certains systèmes hybrides FAS.

Ces évolutions représentent la plus importante extension du support d’infrastructure de l’histoire de Nutanix, offrant aux clients des options de déploiement éprouvées sur des plateformes d’entreprise reconnues, ainsi qu’une flexibilité matérielle maximale.



NCP propose également des migrations « zero-copy », désormais disponibles, depuis VMware vSphere Virtual Volumes vers AHV vDisks, permettant des conversions quasi instantanées des charges de travail sans duplication des données, accélérant les migrations et réduisant les perturbations opérationnelles.



Souveraineté et contrôle dans les environnements hybrides multicloud

Nutanix Cloud Clusters (NC2) s’étend à de nouvelles options de déploiement chez les hyperscalers, incluant AWS GovCloud (déjà disponible) et AWS European Sovereign Cloud (à venir).



Le support des instances Hyperdisk et C3 bare-metal sur Google Cloud, prévu pour le second semestre 2026, permettra de dissocier le stockage du calcul et d’exploiter des instances sans stockage local.



Les clients peuvent ainsi exécuter des charges de travail dans le cloud pour répondre à des contraintes réglementaires, de latence ou d’approvisionnement, sans refactorisation, tout en conservant la possibilité de les rapatrier on-premise.



Gestion unifiée du cloud pour l’entreprise distribuée

Nutanix Cloud Manager (NCM 2.0), désormais disponible, repose sur une nouvelle architecture permettant la gestion à grande échelle de clusters multiples.



Gestion multisite et multidomaine unifiée

Centralisation des opérations, alertes, rapports et planification

Intégration de la gouvernance des coûts directement on-premise

Les clients bénéficient ainsi d’AIOps, de self-service et de gestion des coûts dans une expérience unifiée, tout en conservant leurs données au sein de leur propre infrastructure.



Disponibilité

Les annonces concernant NCP portent sur des produits déjà disponibles ou attendus au second semestre 2026.



Témoignage client

« En tant que client utilisant la solution combinée Everpure et Nutanix, nous sommes ravis de voir la prise en charge des nouvelles baies Everpure //C. Disposer de davantage d’options de stockage nous offre une plus grande flexibilité pour évoluer efficacement tout en poursuivant la modernisation de notre environnement. Il est rassurant de constater que Nutanix et Everpure continuent d’élargir les choix qui s’offrent à nous, afin d’optimiser la flexibilité et les coûts sans avoir à repenser l’ensemble de notre infrastructure. »

— Stephen Hall, Vice-président Infrastructure & Operations, BlueCross BlueShield of Tennessee

Soutien de l’écosystème partenaires

La solution NCP continue de bénéficier d’un large soutien de la part des partenaires technologiques de Nutanix, avec plus de 1 400 solutions validées, incluant notamment AMD, AWS, Cisco, Dell, Everpure, Google Cloud, HPE, Intel, Lenovo, Microsoft, NetApp et NVIDIA. Découvrez ce que les partenaires disent des nouvelles évolutions de NCP.



« La modernisation des datacenters exige le bon équilibre entre des logiciels flexibles et une infrastructure résiliente et automatisée. En combinant des solutions de stockage de pointe comme Dell PowerStore et Dell PowerFlex avec la Nutanix Cloud Platform, nous offrons à nos clients un point de départ éprouvé et automatisé pour moderniser leurs environnements virtualisés et conteneurisés, et entrer en toute confiance dans l’ère de l’IA. »

— Travis Vigil, Senior Vice President, ISG Product Management, Dell Technologies



« Dans l’environnement IT complexe actuel, les clients ont besoin d’une plateforme garantissant une flexibilité à long terme. Nous continuons de renforcer notre intégration avec la Nutanix Cloud Platform, en proposant une solution unifiée sur l’ensemble de notre portefeuille ThinkSystem et ThinkAgile. Ensemble, nous offrons aux organisations le choix et le contrôle nécessaires pour moderniser leurs datacenters tout en assurant le succès de leurs transformations numériques pilotées par l’IA. »

— Scott Patti, VP, Infrastructure Solutions Group, Lenovo