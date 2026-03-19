Oracle dévoile des innovations d’IA agentique dans Oracle AI Database pour les données d’entreprise

Oracle annonce de nouvelles innovations d’IA agentique pour Oracle AI Database qui vont aider les clients à créer, déployer et faire évoluer rapidement des applications d’IA agentique sécurisées, adaptées à des workloads de production à grande échelle. Oracle AI Database conçoit l’IA agentique et les données ensemble, sur les bases de données opérationnelles et les lakehouses analytiques. Il permet aux agents IA d’accéder en toute sécurité aux données d’entreprise en temps réel, où qu’elles se trouvent, et d’utiliser facilement les données d’entreprise avec des LLM entraînés sur des données publiques afin de fournir des analyses de l’activité. Les clients peuvent choisir les modèles d’IA, les frameworks agentiques, les formats de données ouverts et les plateformes de déploiement. De plus, les clients qui utilisent Oracle Exadata bénéficient également d’Exadata Powered AI Search, qui rend possible l’IA agentique à la plus grande échelle, avec des requêtes d’IA accélérées pour des workloads agentiques à fort volume et en plusieurs étapes.



« La prochaine vague d’IA d’entreprise sera définie par la capacité des clients à utiliser l’IA dans les systèmes de production stratégiques pour fournir en toute sécurité des innovations, des informations et une productivité révolutionnaires », explique Juan Loaiza, Executive Vice President, Oracle Database Technologies, Oracle. « Avec Oracle AI Database, les clients ne se contentent pas de stocker des données, ils les activent pour l’IA. En concevant l’IA et les données ensemble, nous aidons les clients à créer et gérer rapidement des applications d’IA agentique capables d’interroger et d’exploiter en toute sécurité des données d’entreprise en temps réel, avec une robustesse au niveau des marchés boursiers, dans tous les principaux clouds et on-premise. »



Accélérer l’innovation grâce à une IA conçue pour les données



Grâce à des capacités d’IA agentique conçues pour les données, Oracle AI Database permet d’éliminer la nécessité de créer et de maintenir des pipelines de déplacement des données qui ajoutent de la complexité et des risques de sécurité, et peuvent produire des résultats moins bons. Les nouvelles fonctionnalités sont :



Oracle Autonomous AI Vector Database offre la simplicité d’une base de données vectorielle avec toute la puissance d’Oracle AI Database. Il permet aux développeurs et aux data scientists de créer rapidement et facilement des applications basées sur des vecteurs grâce à des API intuitives et à une interface web simple d’utilisation. Reposant sur Oracle Autonomous AI Database, il associe une expérience de développeur intuitive à une sécurité, une fiabilité et une scalabilité de niveau entreprise. Actuellement disponible en accès limité, Autonomous AI Vector Database est accessible via l’offre gratuite « Oracle Cloud free tier » ou via une offre développeur à faible coût. Lorsque leurs besoins évoluent, les clients peuvent passer en un clic à toute la puissance d’Oracle Autonomous AI Database, avec une prise en charge complète des graphes, du spatial, du JSON, du relationnel, du texte, du SQL parallèle, et bien davantage, éliminant ainsi le besoin de bases de données distinctes et de workflows agentiques complexes entre bases de données.



Oracle AI Database Private Agent Factory permet aux analystes métier et aux experts de domaine de créer rapidement et de déployer en toute sécurité des agents et des workflows pilotés par les données. AI Database Private Agent Factory fournit un générateur d’agents d’IA sans code, exécuté sous forme de conteneur dans des clouds publics ou on-premise. Il maintient la sécurité des données en permettant aux clients de créer, déployer et gérer des agents IA sans avoir à partager leurs données avec des tiers. AI Database Private Agent Factory inclut plusieurs agents IA préconfigurés, spécialisés pour les données, dont un agent de connaissances sur les bases de données, un agent d’analyse des données structurées et un agent de recherche approfondie dans les données. D’autres approches s’appuient sur une orchestration d’agents externe ou doivent effectuer des appels à différents types de bases de données. Oracle a simplifié l’IA agentique pour les utilisateurs métier en l’intégrant à son AI Database, avec à la clé une offre cohérente et simple alliant sécurité, résilience et scalabilité pour chaque workload agentique.



Oracle Unified Memory Core permet aux utilisateurs de stocker le contexte des agents IA dans un système unique. Cette approche unique permet de réaliser un raisonnement à faible latence sur des données vectorielles, JSON, graphes, relationnelles, textuelles, spatiales et colonnaires au sein d’un même moteur convergé, avec des transactions et une sécurité cohérentes.



Réduction des risques liés aux données d’IA



Oracle AI Database aide les clients à protéger les données contre les attaques externes, les abus internes, les divulgations accidentelles et l’exposition involontaire aux LLM dans des environnements multicloud, hybrides et on-premise. Les nouvelles fonctionnalités sont :



Oracle Deep Data Security met en œuvre dans la base de données des règles puissantes d’accès aux données spécifiques à chaque utilisateur final. Chaque utilisateur final ou chaque agent IA agissant au nom d’un utilisateur final ne peut voir que les données auxquelles cet utilisateur est autorisé à accéder. Il est possible de mettre en œuvre des règles sophistiquées basées sur les personas et les fonctions. Par exemple, quelles parties d’un compte client les commerciaux concernés, les équipes finance, les collaborateurs d’expédition, les dirigeants, le support et les proches du client sont autorisés à voir. Cette approche offre des capacités uniques de sécurité des données concernant l’utilisateur final permettant de se protéger contre les nouvelles menaces de l’ère de l’IA, telles que l’injection de prompts, grâce à des contrôles déclaratifs, natifs de la base de données, qui appliquent le principe du moindre privilège. En centralisant la sécurité et en la découplant du code applicatif, elle permet aux clients de déterminer facilement qui peut voir quelles données, de mettre à jour en continu les règles d’accès à mesure que de nouvelles menaces émergent, et fournit efficacement des garde-fous pour les agents qui travaillent dans Oracle AI Database. La sécurité à la source des données, la base de données, offre une protection supérieure lorsque des agents IA accèdent directement aux données au nom des utilisateurs finaux.



Oracle Private AI Services Container permet aux clients ayant des exigences de sécurité strictes d’exécuter des instances privées de modèles d’IA, tout en évitant de partager des données avec des fournisseurs d’IA tiers ou d’envoyer des données au dehors de leur pare-feu. En outre, il aide à atténuer les goulots d’étranglement de performance en permettant aux clients de déporter en toute sécurité, en dehors de la base de données, les tâches d’IA gourmandes en calcul, telles que la génération d’embeddings vectoriels, tout en contribuant à maintenir l’ensemble des données en sécurité au sein de leur environnement. Le conteneur peut être déployé dans le cloud public, dans des clouds privés ou on-premise, y compris dans des environnements isolés du réseau (« air-gapped »).



Oracle Trusted Answer Search offre aux entreprises un moyen précis, testable et déterministe d’utiliser l’IA pour fournir des réponses aux utilisateurs finaux. Au lieu d’utiliser directement un LLM pour répondre à une question d’un utilisateur final, Trusted Answer Search utilise AI Vector Search pour associer la question à un rapport créé précédemment. Cela contribue à réduire le risque que les LLM probabilistes puissent parfois halluciner ou mal interpréter une requête.



Fin du verrouillage des données d’IA grâce à des standards et frameworks ouverts



Exécuté chez tous les principaux fournisseurs cloud, en déploiements hybrides, et disponible on-premise, Oracle AI Database offre aux clients la flexibilité de choisir le modèle d’IA et le framework agentique au niveau de la couche applicative qui correspondent le mieux à leurs besoins. Ils peuvent créer, déployer et exécuter des applications d’IA agentique à l’aide de standards et de formats de données ouverts. Les nouvelles fonctionnalités sont :



Oracle Vectors on Ice offre aux clients une prise en charge native des données vectorielles stockées dans des tables Apache Iceberg. AI Vector Search peut lire les données vectorielles directement depuis les tables Iceberg, créer des index vectoriels pour accélérer la recherche vectorielle et mettre à jour automatiquement ces index lorsque les données vectorielles sous-jacentes changent. Oracle Vectors on Ice permet la recherche par l’IA dans les données d’un data lake et rend possible une recherche unifiée sur les données d’entreprise dans une base de données et des vecteurs stockés dans un data lake. Cela permet aux clients d’obtenir une intelligence unifiée sur l’ensemble des bases de données et des data lakes.



Oracle Autonomous AI Database MCP Server permet aux agents IA externes et aux clients MCP d’accéder en toute sécurité à Autonomous AI Database et à ses fonctionnalités, sans code d’intégration spécifique ni administration manuelle de la sécurité. Il complète le Oracle SQLcl MCP Server pour Oracle AI Database, disponible via l’extension Oracle SQL Developer pour VS Code.



« À l’ère de l’IA agentique, un cœur de mémoire unifié est essentiel pour permettre aux agents de conserver le contexte sur des types de données variés, comme les données vectorielles, JSON, graphes, colonnaires, spatiales, textuelles et relationnelles, sans la latence ni l’obsolescence liées à une synchronisation externe », constate Steven Dickens, CEO et Principal Analyst, HyperFRAME Research. « Seule Oracle AI Database offre cela au sein d’un moteur unique, critique pour l’activité, avec un traitement transactionnel et analytique simultané, une haute disponibilité et une sécurité à toute épreuve, permettant un raisonnement en temps réel sur des données d’entreprise en production. Les organisations qui ne disposent pas de cette base devront composer avec des agents fragmentés et peu fiables, tandis que celles qui s’appuient sur Oracle bénéficient d’un avantage décisif pour déployer l’IA à grande échelle. »



Les clients et les développeurs peuvent dès maintenant tirer parti des nouvelles capacités d’IA agentique pour Oracle AI Database afin de commencer à développer et déployer des applications d’IA agentique révolutionnaires, sans déplacer les données, sans apprendre de nouvelles compétences, et sans être freinés par la scalabilité de la base de données ou l’absence de garde-fous de sécurité pour l’IA agentique