Oracle intègre de l’intelligence artificielle pour renforcer le leadership d’Oracle ERP Cloud

· Oracle étend les fonctionnalités d’Intelligence Artificielle (IA) intégrées dans Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud et Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Cloud. Basées sur l’apprentissage automatique, ou machine learning, ces dernières innovations se concrétisent notamment par un assistant de notes de frais, un assistant digital de gestion de projets, des contrôles financiers avancés et la gestion orientée projets des chaînes d’approvisionnement.



· “Oracle apporte une fois de plus les innovations que ses clients attendent en matière de gestion financière” déclare Rondy Ng, Senior Vice President, Oracle Applications Development. “Notre stratégie d’omniprésence de l’IA à travers des mises à jour régulières de nos produits accélère son adoption en offrant aux entreprises des résultats concrets et immédiats. Les équipes financières et opérationnelles peuvent ainsi rester aux meilleurs niveaux de la technologie et maintenir leur avantage concurrentiel.”



· Plus de 6 000 organisations dans 112 pays et 23 secteurs d’activité ont choisi Oracle ERP Cloud pour bénéficier d’une plateforme financière complète, innovante et sécurisée. Avec Oracle ERP Cloud, les entreprises de toutes tailles peuvent bénéficier aussi rapidement que facilement des innovations les plus récentes, qu’il s’agisse d’intelligence artificielle, d’assistants digitaux, de traitement du langage naturel, de blockchain ou encore d’Internet des Objets (IoT), afin d’améliorer leur productivité, réduire leurs coûts et renforcer les contrôles.



· Les dernières innovations basées sur l’apprentissage automatique permettent aux équipes financières et opérationnelles de consacrer plus de temps aux initiatives stratégiques qui contribuent au développement de l’entreprise, en augmentant l’efficacité, la précision et la conformité de tous les processus opérationnels. Voici les principales innovations annoncées aujourd’hui :



o Assistant de notes de frais : Simplifie le traitement des notes de frais en créant, classant et appariant automatiquement les types de dépenses. Les utilisateurs peuvent interagir avec l'assistant via une interface vocale puissante, ou simplement en envoyant à ce dernier des images de reçus par e-mail, SMS, Slack ou Microsoft Teams. L'assistant utilise l'apprentissage automatique pour améliorer la classification automatique des types de dépenses, surveiller les violations de politiques et réduire les risques d’audits.



o Assistant digital de gestion de projets : Fournit des mises à jour instantanées de l'état du projet et permet aux utilisateurs d’actualiser le temps et la progression des tâches en utilisant un assistant numérique. Celui-ci apprend à partir des saisies de temps passées, des données de planification de projet et du contexte général pour adapter les interactions et capturer intelligemment les informations critiques du projet.



o Contrôles financiers avancés : Fournit une analyse continue des transactions, des paramétrages et des configurations pour automatiser les audits et aider à prévenir les fuites financières. La solution utilise des algorithmes d'auto-apprentissage pour examiner les changements de configuration et les transactions critiques par rapport à une bibliothèque de règles éprouvées, en s'appuyant sur des algorithmes intégrés pour les correspondances pas nettes, la détection d'anomalies, l'analyse de Benford, le clustering, etc. Cette approche utilise des techniques de Data Science pour permettre de diriger les incidents vers les analystes à des fins de suivi, d'enquête et de clôture.



o Contrôles d’accès avancés : Automatise l'analyse de la sécurité des utilisateurs à l'aide de techniques d'intelligence artificielle (IA) pour aider à protéger les données de l'entreprise contre les menaces internes et la fraude. La solution utilise l'analyse graphique pour évaluer avec précision et fiabilité les violations cachées dans des configurations de sécurité complexes, récursives et dynamiques. Cette technique comprend une solide bibliothèque de règles de confidentialité des données et de séparation des tâches (SOD) configurables et conformes aux meilleures pratiques qui permettent de suivre en permanence les utilisateurs, les rôles, les privilèges, les configurations et les transactions.



o Gestion intelligente des fournisseurs : L'intégration d'Oracle DataFox enrichit les profils des fournisseurs avec des données d'entreprise validées et provenant de l'intelligence artificielle pour activer la notation et la catégorisation des fournisseurs. Elle utilise des techniques d'IA pour extraire des signaux dynamiques de risque fournisseur à partir d'articles de presse et de communiqués de presse, qui sont ensuite combinés aux sources de données de l'entreprise fournies par DataFox pour gérer automatiquement le risque fournisseur, en identifiant lesquels sont à risque et en recommandant des alternatives.



· Les nouveautés d’Oracle ERP Cloud s’appuient sur des innovations récentes en matière d'apprentissage machine dans les paiements, la gestion de la performance et l’automatisation des processus, ainsi que la gestion des abonnements pour offrir des expériences d’abonnement intégrées de bout en bout. Désormais basés sur Oracle DataFox, la catégorisation des fournisseurs et les paiements intelligents classifient automatiquement les fournisseurs selon leur profil de risque et proposent pour chaque fournisseur des remises pour paiement anticipé. La gestion intelligente des performances améliore la qualité et la rapidité des décisions, tandis que l’automatisation intelligente des processus prend en charge des tâches qui nécessitaient auparavant beaucoup de travail dans Oracle EPM Cloud.



· En outre, d'autres innovations en matière d'apprentissage machine pour Oracle ERP Cloud annoncées précédemment incluent :



- Les paiements intelligents qui permettent aux organisations de réduire les coûts et de renforcer leurs relations avec les principaux fournisseurs en tirant parti du profil des fournisseurs au moment opportun et des données sur les risques pour générer des offres spécifiques aux fournisseurs en échange du paiement anticipé des dettes impayées.



- La gestion intelligente de la performance qui dévoile des modèles de données difficiles à repérer pour fournir des informations pertinentes et contextuelles au bon moment, contribuant ainsi à améliorer la qualité et l'impact commercial des décisions financières et opérationnelles.



- L'automatisation intelligente des processus qui permet d'automatiser les tâches à forte intensité de main-d'œuvre et de redéployer les employés vers des tâches plus stratégiques et gratifiantes.