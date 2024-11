Precisely nommé leader dans le rapport 2024 d’IDC MarketScape : Worldwide Data Intelligence Platform Software

Precisely, le leader mondial de l’intégrité des données, a annoncé sa nomination en tant que leader dans le rapport 2024 d’IDC MarketScape : Worldwide Data Intelligence Platform Software*. L'évaluation approfondie met en évidence les atouts de la Precisely Data Integrity Suite pour répondre aux besoins de data intelligence avec des données précises, cohérentes et contextuelles.



Selon IDC MarketScape, « la plateforme de data intelligence de Precisely repose sur un catalogue de données partagé qui collecte nativement les métadonnées de tous les services de la Data Integrity Suite. Cela permet d'améliorer l'intelligence des données sans configuration d'intégration de données coûteuse ou fastidieuse ». Le rapport indique également que « la conception modulaire de la suite offre aux clients la possibilité de choisir les fonctionnalités dont ils ont besoin, garantissant ainsi une plateforme de veille des données flexible et évolutive. L'un des principaux facteurs de différenciation de Precisely réside dans ses capacités de gestion des données géospatiales, qui couvrent le nettoyage et la normalisation des adresses ainsi que l'enrichissement et l'analyse des données géoréférencées. En outre, l’étude mentionne que « Precisely utilise l'IA pour évaluer et améliorer automatiquement la qualité des données sur l'ensemble de la plateforme, en employant des algorithmes de machine learning pour la détection des anomalies, le nettoyage des données et l'évaluation de l'intégrité des données. »



IDC définit une plateforme logicielle de data intelligence comme un produit comprenant des fonctionnalités de définition, de profilage, de qualité, de traçabilité, de catalogage et de gouvernance des données. L'IDC MarketScape a évalué 13 fournisseurs sur la base de capacités et de stratégies alignées sur les exigences des clients.



« Alors que les exigences et les réglementations en matière de données continuent d'évoluer, Precisely permet aux organisations d'acquérir un contrôle complet sur leur paysage de données et d'avoir confiance dans les résultats de leurs initiatives d'analyse avancée et d'IA, déclare Chris Hall, Chief Product Officer chez Precisely. Nous pensons que cette reconnaissance d'IDC MarketScape confirme la valeur qu'apporte notre approche de plateforme unique, offrant une flexibilité et une expertise inégalées pour répondre aux besoins de toute entreprise vers leur parcours de données. »



La Precisely Data Integrity Suite, qui s'appuie sur la Data Integrity Foundation pour piloter son ensemble interopérable de services SaaS, offre une visibilité complète sur l'intelligence des données, une gouvernance et une qualité des données améliorées par l'IA, une prise en charge évolutive des environnements hybrides, et des capacités géospatiales uniques.



*IDC MarketScape: Worldwide Data Intelligence Platform Software 2024 Vendor Assessment, doc #US51467224, November 2024