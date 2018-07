Aujourd'hui, les spécialistes du marketing ont accès à une mine de données sur les consommateurs qui, dans le passé, devaient analyser, segmenter manuellement en populations, puis créer ou ajouter à des campagnes spécifiques.



Révolutionner le rôle du Marketer avec l'AI Marketing

Segmenter les audiences signifie plus de variantes de messages à créer, plus de campagnes, plus de flux de travail d'automatisation, la liste continue. Le résultat ? Les spécialistes du marketing ne peuvent tout simplement pas le faire.... ou du moins pas au niveau que nous attendions d'eux. Ainsi, pour lutter contre cela, les plateformes de commerce électronique essaient de les motiver. Les fournisseurs de solutions créent des renseignements sur les clients, en augmentant les données de contact avec des données intelligentes, ce qui rend les segments plus intelligents. Ces plates-formes présentent d'excellentes analyses et rapports, avec des modèles de cotation et des prédictions, et même des recommandations sur le meilleur mouvement suivant, en essayant de guider et de motiver l'utilisateur pour qu'il agisse. Ça aide, mais pas assez.

Le commercialisateur du centre ne peut pas gérer toutes les options. Ils ne comprennent pas les décisions qu'ils doivent prendre, et ils n'ont pas le temps de créer toutes ces variantes, sans parler de les optimiser. Ils ne peuvent pas gérer la granularité de 1 pour 1, et finissent par accorder la plus grande partie de leur attention à la routine quotidienne qu'ils faisaient auparavant. Chez Emarsys, nous nous sommes rendu compte que nous devons libérer les spécialistes du marketing de ces tâches car c'est une tâche trop lourde à gérer. C'est là que l'IA entre en jeu.

Intelligence artificielle Le marketing doit combler le fossé entre la science des données et l'exécution. Et il ne s'agit pas d'analyses fantaisistes, de prévisions de revenus futurs ou de modèles de notation. Chez Emarsys, nous avons tendance à considérer l'intelligence artificielle comme un robot qui exécute des tâches, et non simplement dire aux spécialistes du marketing ce qu'il faut faire.

Pour les spécialistes du marketing numérique, la présence de l'Intelligence Artificielle Marketing (AIM) n'est plus la substance de l'avenir ; l'avenir est déjà là. Le marketing de l'intelligence artificielle ouvre des portes stratégiques qui étaient auparavant fermées aux spécialistes du marketing et ouvre la voie à des niveaux de personnalisation sans précédent dans le domaine du marketing.



Élimination du travail manuel

Chez Emarsys, lorsque nous mettons à la portée de nos utilisateurs des recommandations de produits, des recommandations incitatives, l'optimisation du temps d'envoi et plus de capacités d'IA qui suivent ces principes, nous commençons enfin à constater une augmentation de l'adoption de la communication 1 pour 1. Pourquoi ? Parce que nous ne l'avons pas seulement rendu intelligent, nous l'avons aussi rendu sans effort. C'est la simple pression d'un interrupteur, ce qui n'est plus agréable à avoir pour les spécialistes du marketing, mais une exigence pour qu'ils puissent fournir une personnalisation vraiment individualisée à l'échelle.

L'optimisation du temps d'envoi est une fonction de marketing de l'IA qui suit ces principes. La plate-forme d'Emarsys décide quand envoyer le message à chaque contact selon la plus grande probabilité d'engagement, elle applique l'apprentissage machine pour rechercher activement un nouvel emplacement et s'adapter au comportement de l'utilisateur, et elle est activée d'une simple pression d'un interrupteur.

Grâce au marketing de l'intelligence artificielle, les spécialistes du marketing peuvent désormais passer du temps à créer des stratégies de haut niveau et à se concentrer sur des campagnes à fort impact, au lieu de s'occuper manuellement de la collecte de données fastidieuse ou de la segmentation granulaire. Les solutions de marketing de l'intelligence artificielle peuvent même creuser une couche plus profonde dans l'analyse des données qu'un humain, pour une meilleure compréhension et visibilité des interactions et de l'engagement des consommateurs, ce qui mène à une stratégie plus concrète de la part de l'esprit créatif du spécialiste du marketing.



Augmenter la production créative

Pour les cerveaux créatifs, il n'y a rien de pire que de s'enliser dans la monotonie des " nombres ". Tous les spécialistes du marketing sont confrontés à ce dilemme ; même si beaucoup aimeraient créer du contenu gagnant toute la journée, il est impossible d'aller de l'avant aveuglément sans les chiffres pour guider la direction.

Avec le marketing de l'intelligence artificielle, il est possible de créer plus de contenu, et la qualité de cette production créative est rehaussée par l'augmentation des données régissant l'orientation et la stratégie, créant ainsi une boucle de rétroaction positive d'un raffinement continu et d'une portée sans cesse croissante. Comment est-ce possible ?

Les recommandations de produits en sont un bon exemple. Avec le marketing de l'IA, c'est décidé au nom de l'acheteur. Pour chaque contact, l'IA détermine les produits à présenter, comment le contenu doit être présenté et par quel canal. Tout ce que le marketer a à faire dans ce scénario est de placer un widget boîte noire dans une page web ou un email, et ils tirent automatiquement profit de l'apprentissage machine pour améliorer leurs résultats.

Les recommandations de produits ont résolu un grand défi pour les spécialistes du marketing, un défi qui, auparavant, dépassait largement leur champ d'application. Parmi les milliers de produits d'un catalogue donné, comment un commercialisateur peut-il faire correspondre manuellement, à chaque destinataire, les produits les plus susceptibles de les intéresser ? Même s'ils disposaient de toutes les données de navigation du site Web, sous une forme qui pourrait être segmentée, ils n'auraient pas le temps et les ressources nécessaires pour s'asseoir et faire cette comparaison manuelle des segments de personnes et des produits à une granularité de 1 pour 1. C'était une tâche impossible que l'intelligence artificielle résout de façon transparente sans ajouter une seconde de charge de travail supplémentaire pour le commercialisateur.



Dernières réflexions

En fin de compte, le marketing de l'intelligence artificielle permet de mieux cibler et rationaliser le rôle de l'agent de marketing. Moins de temps est consacré aux processus manuels et à l'analyse des données, mais plutôt à ce que les spécialistes du marketing font le mieux : élaborer des stratégies à fort impact, créer des contenus gagnants et établir des messages thématiques.