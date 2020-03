SAP.iO Fund investit dans Deepgram pour ouvrir de nouvelles perspectives vocales

Grâce à une nouvelle approche de la reconnaissance vocale, l’architecture API flexible de Deepgram permet la transcription en temps réel pour les supports client, les approches commerciales, les entretiens vidéo/téléphoniques et les rend consultables. Wing Ventures a piloté le premier tour, qui comprenait les investisseurs existants Nvidia, Y Combinator et Compound.



» Alors que SAP continue de se concentrer sur la combinaison des données d’expérience et des données opérationnelles, nous reconnaissons que la capacité unique de Deepgram à automatiser la transcription et la reconnaissance de l’intention de la voix permet aux entreprises de fournir une expérience client de haute qualité » a déclaré Ram Jambunathan, directeur général de SAP.iO. « Nous sommes persuadés du fort potentiel de Deepgram en matière d’informations basées sur la voix pour les clients de SAP ».