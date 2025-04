Salesforce lève le voile sur Agentforce lors de GITEX Afrique 2025

Salesforce (www.Salesforce.com), leader mondial des solutions CRM de confiance basée sur l'intelligence artificielle, participe à GITEX Africa 2025 pour dévoiler sa plateforme révolutionnaire, Agentforce. Cet événement constitue une véritable aubaine pour les entreprises africaines, leur permettant d'explorer comment les agents IA transforment en profondeur les opérations commerciales, marketing, service client, commerce et plus en redéfinissent l’engagement client et renforcent l’avantage concurrentiel.



Depuis son lancement en septembre 2024, Agentforce s'impose rapidement comme la solution à la croissance la plus rapide de Salesforce, avec plus de 5 000 organisations à travers le monde ayant déjà intégré des agents IA autonomes. Ce décollage fulgurant témoigne de l'évolution de l'IA vers une nouvelle ère, où les agents intelligents prennent en charge des processus métiers complets avec une capacité de raisonnement proche de celle des humains.



« Chez Salesforce, nous sommes convaincus que l'expérience client est un levier incontournable de la réussite. Grâce à Agentforce, nous révolutionnons les interactions entre les entreprises africaines et leurs clients en mobilisant des agents intelligents qui comprennent et anticipent les besoins des clients Cette approche permet de tisser des liens plus solides et de bâtir un climat de confiance mutuelle », déclare Omar Oualif, Vice-Président Régional chez Salesforce.



GITEX Africa sera également l’occasion de mettre en lumière des partenaires locaux qui sont à l’avant-garde de cette transformation. Leur engagement joue un rôle essentiel dans le développement d’un écosystème dynamique qui permettra d'étendre les solutions Salesforce aux clients africains. Parmi les partenaires présents au stand Salesforce :



BaybridgeDigital, pionnier de l'IA agentique, souligne son engagement à stimuler la croissance en collaboration avec Salesforce. « Fort de plus de 300 projets à notre actif, nous relions les marques, la technologie, les données et les personnes pour permettre aux entreprises africaines de croître plus rapidement et d'innover comme jamais auparavant », note un représentant de BaybridgeDigital.



NBS Consulting, Salesforce Summit Partner, qui participe à la 3ᵉ édition de Gitex Africa s'apprête à démontrer comment l'IA et la data peuvent transformer l'expérience client. "Nous avons hâte de partager des cas concrets, des success stories et de démontrer comment ces technologies révolutionnent les parcours clients," indique un porte-parole de NBS Consulting.



Gear9, qui participe pour la troisième fois consécutive à GITEX Africa, affirme son engagement à mettre en avant l'excellence technologique marocaine à l’échelle internationale. « Nos réalisations concrètes sur la plateforme Salesforce illustrent le potentiel transformateur de l’intelligence artificielle, des données et des solutions CRM. Cette année, nous ambitionnons de pousser encore plus loin notre vision de l’innovation.," déclare Mounir Bouchiha, DG de Gear9.



ASSA Associates, spécialisé dans les solutions CRM pour les secteurs des télécoms, de la banque, de l'assurance et de la distribution, se dit être prêt à démontrer l’efficacité des solutions Salesforce Industries à GITEX Africa 2025. "Nous sommes impatients de démontrer comment notre expertise aide les entreprises à surmonter les défis de la transformation numérique," explique un représentant de l’entreprise.



D&A Technologies est également ravi de participer à cet événement aux côtés de Salesforce. "Nous sommes fiers de mettre en avant l'excellence africaine en matière d'IA, d'intégration CRM et d'innovation numérique. Cette opportunité renforcera notre partenariat stratégique avec Salesforce et mettra en avant notre expertise sur des projets de transformation ambitieux à l’échelle du continent », déclare un représentant de D&A Technologies.



Les visiteurs du stand de Salesforce auront l'occasion d'assister à des démonstrations en direct d'Agentforce 2dx, la dernière avancée de la plateforme. Ces agents de nouvelle génération sont capables d'anticiper les besoins commerciaux, de déclencher des actions en fonction de l’évolution des données en temps réel, et d'opérer de manière autonome à travers tous les processus d'affaires.



Gitex Africa sera aussi l’occasion de dévoiler la nouvelle plateforme AgentExchange, un espace où les participants pourront découvrir une large sélection de modèles d’agents prêts à l’emploi ainsi que des solutions sectorielles conçues pour accélérer leurs déploiements.



Ce moment est particulièrement significatif pour les entreprises africaines. Une étude réalisée par Futurum Research montre qu'Agentforce apporte un retour sur investissement cinq fois plus rapide que les solutions d'IA DIY tout en réduisant les coûts de 20 %. Ce potentiel transformateur constitue une belle opportunité pour les organisations prêtes à capitaliser sur le marché numérique en pleine expansion.



La participation de Salesforce à GITEX Africa témoigne de son engagement à soutenir la transformation numérique du continent. L'entreprise proposera des sessions pratiques sur ses outils de développement low-code, offrira un accès à l’édition gratuite d’Agentforce Developer Edition, et présentera des études de cas concrètes provenant d'entreprises africaines ayant déployé avec succès des agents IA autonomes. Les développeurs ont également la possibilité de s'inscrire gratuitement à une édition développeur de Salesforce pour se joindre à la plateforme. Ces initiatives s'inscrivent dans la vision globale de Salesforce, qui aspire à encourager ce qu'elle appelle les "Agentblazers" – la nouvelle génération de professionnels qui redéfinira la manière dont les entreprises opèrent à l'ère de l'IA autonome.

Distribué par APO Group pour Salesforce.