Salesforce prescrit Agentforce for Health pour faciliter l’accès aux soins et améliorer la prise en charge des patients, grâce à des agents IA dédiés au secteur de la santé

Salesforce lance Agentforce for Health, une nouvelle offre de compétences et d’actions préconfigurées pour ses agents IA. Pensée pour optimiser l’efficacité opérationnelle du personnel soignant, des cliniciens en laboratoires ou les services clients, Agentforce for Health vise à améliorer toute la chaîne de valeur des soins pour les patients. Grâce à cette solution, les prestataires de soins, assureurs, agences de santé publique et laboratoires peuvent désormais créer des agents IA capables d’automatiser des tâches administratives chronophages — telles que la vérification des droits ou l’analyse d’essais cliniques — et d’offrir un service continu, conforme et personnalisé à chaque patient, adhérent ou citoyen.







Agentforce for Heatlh comprend :



Des compétences d’accès aux soins et aux services, qui répondent aux demandes des patients et vérifient leur éligibilité auprès des assureurs, libérant ainsi les équipes soignantes et les centres d’appels pour qu’ils se concentrent sur des cas plus complexes, et facilitant ainsi l’accès aux traitements.

Les compétences en santé publique, pour aider les agences de santé et d’aide sociale à mieux soutenir les personnes à risque grâce à des aides financières, tout en surveillant la propagation des infections via une classification automatisée des cas, pour des réponses plus rapides et des interventions proactives auprès des communautés de patients.

Des compétences cliniques, conçues pour accélérer l’innovation en R&D pour les médicaments et dispositifs médicaux, en exploitant des données d’études en temps réel et un accompagnement intelligent des essais cliniques.

L’IA au secours de la surcharge administrative en santé







D’après une étude Salesforce, 87 % des professionnels de santé déclarent devoir effectuer des heures supplémentaires pour venir à bout de leurs tâches administratives. Cette surcharge pèse sur des équipes déjà sous pression, 59 % d’entre eux affirmant que cela affecte négativement leur satisfaction au travail. Face à la pénurie mondiale de personnel, à l’explosion des données dans le secteur de la santé et à la pression réglementaire pour réduire les coûts, les organisations doivent impérativement trouver des moyens de faire plus avec moins.







L'IA, et en particulier les agents autonomes, offre des perspectives concrètes pour améliorer l’efficacité opérationnelle, en permettant aux soignants de fournir des soins plus rapides et de meilleure qualité, sans alourdir leur charge de travail. Les équipes estiment ainsi pouvoir gagner jusqu’à 10 heures par semaine grâce aux agents d’IA, et 61 % d’entre elles pensent que ces outils contribueraient à améliorer leur épanouissement professionnel.







« Salesforce est la seule plateforme qui intègre à la fois les applications, les données, les processus métiers dédiés à la santé et les agents IA, le tout dans un cadre de confiance et de conformité. Fort de plus de vingt ans d’expertise dans le domaine, Salesforce aide les organisations de santé, quelles que soient leur taille, à alléger la charge qui pèse sur les équipes humaines en facilitant une collaboration fluide avec les agents IA. Ensemble, nous construisons des systèmes de santé plus efficaces, au service de meilleurs résultats pour les patients », explique Amit Khanna, Senior Vice President et General Manager, Salesforce Health.







Fluidifier le parcours de soins et alléger la charge administrative grâce à Agentforce



Recherche de prestataires et prise de rendez-vous : Agentforce interagit directement avec les patients pour les orienter vers des prestataires spécialisés disponibles. Une fois le professionnel de santé identifié, Agentforce facilite la prise de rendez-vous grâce à une logique intelligente et une intégration fluide entre la localisation du patient et le réseau de soins local (tel que xxx aux Etats-Unis) .

Coordination des soins : Avant chaque consultation, Agentforce fournit aux coordinateurs de soins un dossier patient complet (antécédents médicaux, recommandations, informations sur le parcours de soins, couverture santé, etc). Grâce à l’intégration de Salesforce avec Availity (aux Etats-Unis), les prestataires peuvent vérifier en temps réel l’éligibilité des patients et, si besoin, soumettre instantanément des demandes d’autorisation préalable en quelques secondes — le tout en conformité avec les normes d’interopérabilité du service de couverture santé (CMS : pour les services Medicare & Medicaid aux Etats-Unis) et avec une charge administrative réduite.

Vérification des droits : Agentforce facilite la validation des prestations pharmaceutiques ou des équipements médicaux (DME), en s’appuyant sur des scripts d’appels pilotés par l’IA ou en consultant directement des solutions de vérification des droits comme Infinitus.ai. Grâce à un transfert fluide vers un agent humain lorsque nécessaire, toutes les informations manquantes sont rapidement collectées, évitant ainsi les retards de traitement.

Service client : Au-delà du parcours de soins, Agentforce assure un accompagnement continu en mettant à jour les informations patients, en gérant les commandes de dispositifs médicaux et en optimisant les programmes de soutien. Il assiste également les représentants dans la préparation de leurs rendez-vous avec les professionnels de santé et propose un service d’assistance autonome pour répondre efficacement aux demandes courantes.

« Agentforce va permettre à Amplifon d’accélérer à la fois l’industrialisation et la personnalisation de notre qualité de service. En réduisant le temps que nos audioprothésistes consacrent aux tâches à faible valeur ajoutée, nous leur offrons la possibilité de se concentrer pleinement sur des soins centrés sur le patient et sur une expérience client plus humaine et personnalisée. » affirme Alessandro Bonacina, Global CMO & CTIO, Amplifon (fournisseur de prothèses auditives basé en Italie)







« Grâce à Agentforce, nous sommes en mesure d’accompagner nos patients 24h/24 et 7j/7, que ce soit pour les aider à s’orienter dans nos établissements ou pour trouver un prestataire de santé adapté à leurs préférences. Nos agents humains peuvent ainsi se consacrer à des cas plus complexes. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’explorer toutes les possibilités qu’offre Agentforce pour enrichir l’expérience patient chez Rush », affirme Jeff Gautney, Chief Information Officer, Rush University System for Health.







« Chez Transcend, la qualité des soins est notre priorité absolue. Avec Agentforce, nous serons en mesure de fournir ces soins jusqu’à 30 % plus rapidement et avec moins de tâches manuelles, ce qui facilitera l’accès des patients aux traitements. Un support fiable, conforme et disponible en continu nous permettra, à nous et à nos clients, de franchir une nouvelle étape », déclare Brian Glass, Co-Fondateur et Managing Partner, Transcend.







Agentforce au service de la santé publique et des soins à domicile



Surveillance des maladies : Agentforce permet de collecter, visualiser et analyser en quasi temps réel des données unifiées provenant des inspections, des registres de vaccination et des déterminants sociaux de santé. Les épidémiologistes peuvent ainsi enquêter plus efficacement et tracer la propagation des maladies infectieuses. Agentforce permet ainsi une remontée rapide des alertes auprès des autorités locales ou fédérales et contribue à la mise en place de campagnes de santé publique, renforçant la confiance des citoyens et sensibilisant les communautés.

Soins à domicile : Agentforce aide les agences de soins aux personnes âgées et les prestataires de soins communautaires à transcrire des notes, estimer les coûts des soins à domicile par rapport aux aides gouvernementales, et à générer des devis.

Des outils concrets pour accélérer et sécuriser la recherche clinique



Appariement automatique des candidats : Agentforce accélère l’identification des participants éligibles tout en garantissant la diversité et le respect des protocoles des études cliniques. Les chercheurs et les équipes sur site peuvent ainsi croiser plus efficacement les patients avec les essais pertinents, en exploitant aussi bien des données structurées que non structurées, telles que les codes de diagnostic, les prescriptions ou encore les données démographiques, réduisant ainsi de manière significative le temps nécessaire à l’évaluation.

Sélection des sites : Agentforce aide à identifier les sites les plus adaptés pour mener des essais cliniques en générant des questionnaires de faisabilité et en facilitant la préparation des réponses pour en garantir la précision et la rapidité. Grâce à des systèmes de notation intelligente et des alertes, les promoteurs peuvent établir plus efficacement une présélection des sites et des investigateurs les plus adaptés à leurs études.

Gestion des réclamations, de la qualité et de la sécurité : En collaboration avec ComplianceQuest, Agentforce peut automatiser les effets indésirables pour garantir des signalements et des suivis rapides. Il détecte les risques récurrents sur les sites d’essais et les non-conformités dans la production des fournitures, contribuant ainsi à sécuriser les études et à maintenir la qualité des produits.

À propos de Health Cloud et Life Sciences Cloud :







Agentforce for Health s’appuie sur les solutions Health Cloud et Life Sciences Cloud pour aider les organismes de santé à exploiter pleinement des modèles de données cliniques et de prestataires conçus sur mesure, des workflows dédiés aux parcours de soins et d’orientation, des API prêtes à l’emploi, ainsi que d’autres investissements déjà intégrés à l’écosystème Salesforce. La plateforme Salesforce intègre désormais des actions préconfigurées qui donnent aux agents IA la capacité de prendre en charge des tâches complexes avec précision et rapidité, pour accélérer la détection, le diagnostic et le traitement des pathologies.







Basé sur Data Cloud et le moteur d’intelligence Atlas Reasoning Engine, Agentforce for Health est capable d’analyser les données et de prendre des décisions en temps réel, en s’appuyant sur les sites web des organisations, leurs données internes, leurs dossiers médicaux électroniques ou encore des publications scientifiques validées. Chaque interaction avec un patient, un adhérent ou un prestataire peut ainsi être personnalisée à grande échelle, pour enrichir l’expérience utilisateur et accélérer l’accès aux traitements.







Disponibilité :



Agentforce for Health est disponible avec Health Cloud et Life Sciences Cloud, sous réserve de l’ajout de Salesforce Foundations et de l’option Agentforce SKU.

Les compétences d’accès aux soins et aux services sont disponibles dès aujourd’hui via Health Cloud et Life Sciences Cloud Einstein 1 Editions ainsi qu’avec Agentforce. La vérification intégrée des droits, la prise de rendez-vous et le référencement de prestataires seront disponibles à partir de juin 2025 et au-delà, grâce à MuleSoft.

Les actions d’IA intégrées aux essais cliniques sont disponibles via Health Cloud et Life Sciences Cloud Einstein 1 Editions, avec l’option Clinical add-on. Les compétences de sélection de sites pour essais cliniques seront disponibles à partir de juin 2025.

La surveillance des maladies est déjà accessible via Health Cloud. Les compétences Agentforce pour la surveillance des maladies et soins à domicile à partir de juin 2025.