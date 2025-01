Starburst nomme Lisa Luscap, experte en marketing des données et des technologies, au poste de Chief Marketing Officer

La demande croissante en intelligence artificielle (IA) et en machine learning (ML) accélère le besoin de solutions hybrides de gestion des données comme celles de Starburst. Ces plateformes offrent un accès rapide et économique aux données, en permettant de les interroger aussi bien dans des environnements on-premises que dans le cloud. Elles répondent ainsi aux défis liés au volume, à la complexité et à la dispersion des données, souvent cloisonnées dans de nombreux silos. À mesure que les projets d’IA reposent de plus en plus sur des plateformes de données solides pour soutenir les grands modèles de langage (LLM) et d’autres applications d’IA et de ML, Starburst simplifie ces enjeux et fournit des solutions indispensables à l’innovation portée par l’IA.



« Fournir des données pertinentes constitue le principal défi pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives dans cette nouvelle ère de l’IA », déclare Steven Chung, Président de Starburst. « En tant que leader du Data Lakehouse hybride, de grandes entreprises comme Amazon, Netflix ou encore Halliburton nous font confiance pour accélérer l’innovation dans leurs projets d’intelligence artificielle et de machine learning. La solide expérience de Lisa va nous permettre de changer d’échelle et de toucher de nouveaux clients, secteurs et marchés, des leviers essentiels à notre développement. Nous sommes ravis d’accueillir son expertise de marketeuse aguerrie acquise au sein d’autres start-ups pour guider Starburst vers sa prochaine phase de croissance. »



Avant de rejoindre Starburst, Lisa Luscap occupait le poste de Chief Marketing Officer chez Pluralsight et a joué un rôle clé dans la stratégie marketing de Snowflake, contribuant à l’introduction en bourse de l’entreprise en septembre 2020. Avec plus de vingt ans d’expérience, elle a également occupé des postes de direction marketing chez VMware, HP, Siebel Systems et Dolby Laboratories, où elle a systématiquement contribué à la croissance et au renforcement de la notoriété et de la demande à chaque étape.



« Je suis ravie de rejoindre l’équipe talentueuse de Starburst et d’aider nos clients à accélérer leurs initiatives en matière de données, d’intelligence artificielle et de machine learning », déclare Lisa Luscap. « La plateforme unique de Starburst simplifie l’accès aux données d’entreprise, qu’elles soient stockées on-premises ou dans le cloud, permettant ainsi aux entreprises de dynamiser leurs applications et agents IA pour générer des résultats concrets. »