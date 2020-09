Teradata ajoute l'accompagnement en matière de data science à sa plateforme Vantage

Teradata (NYSE : TDC), la société spécialiste des données et de l'analytique dans le cloud, annonce que des nouveautés ont été apportées à sa plateforme Vantage, permettant une data science collaborative et fluide au sein de l'entreprise. Grâce au renforcement significatif de la collaboration entre les data scientists, les business analysts, les data engineers, les décideurs et les autres acteurs pouvant utiliser des outils et des langages variés, Vantage permet aux entreprises de créer de la valeur plus rapidement et de réduire les coûts en offrant une sécurité et une gouvernance de données plus forte.



Les améliorations clés – gratuites pour l'ensemble des clients Teradata Vantage – incluent :

Un support natif étendu pour R et Python, qui se traduit par la possibilité d'appeler davantage de fonctions analytiques natives de Vantage, ainsi que la capacité à exécuter une large gamme d'algorithmes/packages d'analytique open source ;

La génération automatique de commandes SQL à partir de code R ou Python, qui rend la coopération entre data scientists et business analysts plus fluide et accélère l'industrialisation de leurs analyses et modèles ;

Un support renforcé de JupyterHub pour Python, R et SQL, en complément du support existant pour les environnements de développement populaires, tels que JupyterLab et RStudio.



Ce niveau d'accompagnement renforcé fourni par Vantage permet aux entreprises de mettre en place des processus de travail de bout en bout pour la data science sur une plateforme unique, scalable, fiable et sécurisée, en évitant de créer des silos ou de se limiter à l'étude d'échantillons de données. Cela permet à un large panel de spécialistes de mener des analyses complexes de manière collaborative et en libre-service, sur une seule plateforme et avec les mêmes données, assurant ainsi une industrialisation efficace de ces dernières. Cette expérience partagée fédère les différents acteurs de la donnée, offre l'agilité nécessaire à tout projet analytique, et favorise le consensus pour délivrer des résultats métiers sur le long terme.



« Alors que les entreprises se reposent de plus en plus sur la connectivité virtuelle pour rester opérationnelles, la collaboration est désormais le principal facteur de réussite pour beaucoup de fonctions professionnelles, en particulier dans le domaine de l'analytique », a déclaré Sri Ravaghan, Director of Data Science and Advanced Analytics Product Marketing chez Teradata. « Avec ses nouvelles fonctionnalités et son support étendu pour la data science, qui permettent aux utilisateurs de la data science de mieux communiquer et collaborer, Vantage aide à réduire la friction qui ralentit les processus de data science pour que les clients puissent tirer des enseignements clés de l'analytique à une vitesse et à une échelle record. De plus, grâce aux nombreuses options de déploiement de Vantage – qu'il s'agisse des clouds publics, comme AWS, Azure ou Google Cloud Platform plus tard cette année, ou encore des solutions hybrides et multiclouds – les clients bénéficient de la flexibilité nécessaire pour mettre à contribution les capacités améliorées de la plateforme en matière de data science au sein de l'environnement de leur choix. »



En plus de bénéficier d'une collaboration renforcée, les entreprises pourront réduire les coûts en minimisant ou en éliminant les faux départs, l'utilisation inappropriée de l'analytique, la dépendance exclusive à une seule et unique forme d'implémentation (infrastructure locale ou cloud, par exemple) et bénéficier d'itérations plus rapides afin d'atteindre des objectifs commerciaux spécifiques. L'accompagnement efficace fourni par Vantage en matière de gouvernance et de sécurité des données garantit également un niveau de collaboration libre inégalé, tout en évitant les risques liés aux accès non autorisés et aux facteurs de limitation de la performance.



La liste exhaustive des nouvelles fonctionnalités d'amélioration et d'accompagnement pour la data science sur la plateforme Vantage inclut :

Un choix étendu de fonctions d'analytique qui permet aux data scientists et aux business analysts d'accéder à une plus large gamme de fonctionnalités d'analyse qui renforcent la collaboration, comme :

Des fonctionnalités Vantage supplémentaires disponibles via R ou Python qui facilitent la mise en place d'un panel d'algorithmes d'analytique natifs de Vantage (l'apprentissage machine, notamment) appelés via R ou Python, en plus de SQL.

L'accès à davantage de fonctionnalités d'analytique R ou Python : un panel étendu d'algorithmes d'analytique open source R ou Python (scikit-learn, par exemple), qui peuvent être utilisés avec Vantage. Non seulement la plateforme est compatible avec le langage et les outils open source, mais elle donne accès à une large gamme d'algorithmes disponibles en open source afin de relever la grande majorité des défis auxquels sont confrontées les entreprises.

La possibilité d'accéder à une nouvelle bibliothèque d'analyses qui comporte une série d'analyses avancées, scalables et intégrées directement à Vantage, notamment un ensemble de fonctions de préparation et de modélisation des données qui permet aux analystes de réduire leur temps de préparation et de consacrer davantage de temps à la production de résultats.

La génération automatique de commandes SQL qui rend la communication entre les différents groupes d'utilisateurs plus aisée, facilitant ainsi la coopération entre analystes de données, analystes d'affaires et développeurs grâce à l'emploi d'un seul langage de gestion des données standardisé (SQL), tout en leur permettant d'utiliser le langage de leur choix (R ou Python, par exemple), grâce à :

Des commandes SQL générées via R ou Python qui permettent aux programmeurs qui utilisent au moins l'un de ces deux langages de mettre en évidence les commandes SQL utilisées par Vantage via la fonction show query(), donnant ainsi la possibilité à leurs homologues qui ne les emploient pas d'améliorer, mais aussi d'exécuter des processus de travail complexes en matière d'analytique.

Des commandes SQL générées via Vantage Analyst qui permettent aux utilisateurs et analystes d'affaires de découvrir des enseignements fondamentaux issus de l'analytique sur l'interface graphique de Vantage Analyst et de générer automatiquement des scripts SQL sous-jacents sans avoir à écrire la moindre ligne de code. Les scripts peuvent ensuite être partagés avec des développeurs pour une intégration plus avancée.

Un environnement de développement collaboratif : tandis que les scripts R, Python ou SQL peuvent être exécutés en fonction de l'Environnement de Développement Intégré (RStudio, JupyterLab, Teradata Studio, notamment) choisi par un analyste, grâce au support fourni par Teradata concernant JupyterHub – qui permet l'exécution de scripts R, SQL ou Python –, la collaboration en matière de codage et le partage des bonnes pratiques deviennent plus aisés.



L'incorporation de cette fonctionnalité à Vantage permet aux partenaires actuels et futurs de Teradata en matière d'analytique d'exploiter de manière plus fluide la puissance de la plateforme Vantage tout en employant leurs propres ensembles d'outils et de langages.



Ces nouvelles capacités viennent étayer la stratégie d'analytique, Analytics 1-2-3, en 3 étapes prônée par Teradata, selon laquelle le seul moyen pour les entreprises de mettre à l'échelle leurs initiatives en matière de machine learning (ML) et d'intelligence artificielle (AI) est de se lancer dans l'expérimentation rapide et la construction de modèles agiles grâce à l'utilisation de dispositifs sélectionnés pour leur forte valeur prédictive. Cela garantit une industrialisation à l'échelle et un redéploiement de modèles plus rapide.



Vantage de Teradata est la plateforme logicielle d'analytique de données hybride et multicloud. Elle permet une simplification de l'écosystème en unifiant l'analytique, les lacs (data lakes) et les entrepôts de données (data warehouses). L'utilisation de Vantage en tant que service dans le cloud permet aux entreprises, à leur échelle, d'éliminer les silos et d'interroger l'ensemble de leurs données à moindre coût, en permanence, quel que soit l'endroit où elles sont stockées – dans le cloud, réparties dans plusieurs clouds, sur site ou sur n'importe quelle combinaison des solutions précédentes – afin d'obtenir une vue d'ensemble complète et intégrée de leurs activités. Les abonnements à Vantage en tant que service incluent le logiciel Vantage, une infrastructure extrêmement performante et une solution de gestion de l'environnement rassemblés dans un package unique et pratique.



Disponibilité

Le support étendu pour la data science sur Vantage est gratuit pour tous les clients Teradata et automatiquement disponible dès à présent, à l'exception de la bibliothèque d'analyses, qui sera accessible à la fin du dernier trimestre 2020.