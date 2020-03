Une mise à jour de la politique pour une transition vers SAP S/4HANA plus sereine

Aujourd’hui, SAP annonce un changement concernant la politique de conversion du produit SAP S/4HANA et de conversion du contrat SAP S/4HANA : celle-ci accorde en effet aux clients réalisant une conversion SAP S/4HANA le double droit d’utilisation pour SAP Business Suite 7 et SAP S/4HANA jusqu’à ce que leur transition vers SAP S/4HANA soit terminée.



L’ancienne politique accordait le double droit d’utilisation jusqu’à fin 2025 uniquement. Grâce à ce changement, davantage de temps sera accordé aux clients qui pourront encore réaliser leur transition vers S/4HANA après 2025, délai initialement prévu pour la double utilisation.



« Nous souhaitons garantir à nos clients la flexibilité nécessaire pour migrer vers SAP S/4HANA à leur rythme et de façon la plus fluide possible » a expliqué Christian Klein, co-PDG et membre du Comité de direction de SAP SE. « C’est parce qu’ils bénéficient à la fois d’un engagement de maintenance flexible prolongé pour SAP Business Suite 7 et de l’option de double droit d’utilisation pour SAP Business Suite 7 et SAP S/4HANA jusqu’à la fin de leur transition que les clients peuvent désormais adopter facilement notre progiciel le plus récent, accélérant l’innovation ainsi que leur transformation en entreprise intelligente ».



Accélération de la transformation vers SAP S/4HANA

Il est évident qu’aux yeux des clients, SAP S/4HANA est un moteur de l’innovation. La majorité des clients ayant répondu à l’enquête la plus récente réalisée par le groupe d’utilisateurs SAP d’Amérique (ASUG) prévoit de conserver ou d’augmenter leurs investissements SAP. Ces clients ont notamment reconnu la valeur ajoutée et l’efficacité gagnées lors de la transition vers SAP S/4HANA.



« Cette annonce est une bonne nouvelle pour les clients SAP, car elle implique la disparition d’un potentiel frein à l’adoption de SAP S/4HANA, associé aux conversions et aux contrats » a déclaré Geoff Scott, PDG de ASUG. « Il est primordial que tous les clients aient conscience des options qui s’offrent à eux car ils ont la possibilité de tirer parti des investissements passés durant leur transition vers SAP S/4HANA ».



De la même façon, presque la moitié des clients qui ont répondu au rapport rédigé par le groupe d’utilisateurs SAP germanophones (DSAG), constitué d’entreprises basées en Allemagne, en Autriche et en Suisse, prévoient une augmentation de leurs investissements informatiques et SAP en 2020. Parmi les clients SAP de ces pays, les investissements dans SAP S/4HANA dépassent désormais ceux dans SAP Business Suite 7.



« Toutes ces annonces constituent une étape importante et SAP a pris la bonne décision. Il est encourageant de constater que SAP est à l’écoute des clients et parties prenantes. C’est également une preuve de la capacité de l’entreprise à « tout mettre en œuvre » pour satisfaire les besoins de ses clients dans le cadre de leur transformation numérique » a affirmé Andreas Oczko, membre du comité Service and Support, DSAG. « Les engagements sur le long terme balaient les problématiques liées aux délais et permettent de revenir à l’essentiel : la valeur ajoutée que SAP S/4HANA apporte aux clients en pleine transformation numérique ».



Plus de temps pour les clients

Les clients ayant déjà signé un contrat de conversion SAP S/4HANA peuvent également bénéficier de cette mise à jour. Il leur suffit simplement de demander à leur responsable de compte SAP de mettre à jour la nouvelle politique dans leurs contrats de conversion existants.



Puisqu’ils disposent de plus de temps, les clients peuvent envisager de convertir davantage de produits vers SAP S/4HANA, voire même la totalité de leur suite de produits concédés sous licence.



« Pour les entreprises, c’est la promesse d’une plus grande flexibilité à tous niveaux » a déclaré Robin Manherz, directeur mondial de la commercialisation et de la planification du portefeuille global chez SAP.



L’amélioration de cette politique de droits d’utilisation est la mesure la plus récente dans l’engagement pris par SAP en faveur d’une approche orientée client et d’une plus grande transparence commerciale.