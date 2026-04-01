VISEO et Pomelo-Paradigm s’associent pour répondre aux nouvelles exigences du reporting réglementaire (XBRL, ESEF, CSRD)

VISEO et Pomelo-Paradigm annoncent un partenariat pour accompagner les directions financières dans la production de reporting réglementaire numérique (XBRL, ESEF, CSRD). Dans un contexte de normalisation accrue et de délais de publication raccourcis, les entreprises doivent structurer et fiabiliser leurs données financières. Cette alliance vise à répondre à ces nouvelles exigences opérationnelles et réglementaires.



Un reporting financier en mutation structurelle

Le reporting réglementaire évolue vers des formats entièrement numériques, structurés et standardisés. L’adoption de formats comme l’iXBRL et l’ESEF, et l’arrivée progressive de la CSRD, imposent aux entreprises une information plus détaillée, structurée, traçable et facilement auditable.



Cette transformation implique l’intégration de données issues de plusieurs directions (finance, juridique, RSE) et une cohérence renforcée entre données chiffrées et commentaires.



Des contraintes opérationnelles accrues pour les directions financières

Les directions financières doivent désormais :



● Produire des documents balisés en XBRL,



● Orchestrer des processus multi-acteurs,



● Réduire les délais de publication,



● Sécuriser la conformité réglementaire.



Une réponse conjointe technologique et métier

Le partenariat entre VISEO et Pomelo-Paradigm vise à couvrir l’ensemble de la chaîne de production du reporting réglementaire :



● Pomdoc DM, plateforme collaborative développée par Pomelo-Paradigm, permet la production et la structuration des documents réglementaires,



● VISEO apporte son expertise en conseil, intégration et déploiement de solutions de Disclosure Management et XBRL.



L’objectif est de proposer une approche intégrée, de l’intégration de l’outil à la production finale des documents.



Un enjeu devenu prioritaire en 2026

L’entrée en vigueur des obligations ESEF et CSRD accélère les besoins d’équipement des entreprises. Les régulateurs attendent désormais des données structurées, comparables et vérifiables, tandis que les investisseurs renforcent leurs exigences en matière de transparence.



Dans ce contexte, les entreprises cherchent des solutions permettant de faciliter la production de leurs documents réglementaires.



Un partenariat pour la souveraineté numérique

Ce partenariat permet aux entreprises de retrouver leur souveraineté numérique, alors que le paysage des solutions de reporting réglementaire compte de nombreux éditeurs anglo-saxons.



VISEO et Pomelo-Paradigm proposent une alternative reposant sur :



● Une technologie développée et hébergée en France,



● Une expertise locale du cadre réglementaire européen,



● Une proximité avec les grandes entreprises françaises.



« Le choix de Pomdoc DM s'est imposé naturellement face à la demande croissante de nos clients pour une solution alliant agilité et fiabilité opérationnelle. En intégrant cette technologie souveraine, hébergée en France, nous permettons aux directions financières de transformer la contrainte réglementaire en un levier de performance structuré et serein. » déclare Adrien Saulnier, Directeur Finance Transformation chez VISEO.



« L’importance de la collecte et la structuration des données est un enjeu majeur de la production des documents réglementaires. À ce titre, nous voulions renforcer notre écosystème en se rapprochant de spécialistes de ce domaine et VISEO était un choix naturel de par sa position de leader sur le marché. Nous sommes ravis d’avancer main dans la main avec ce partenaire qui partage notre vision du Disclosure Management. », ajoute Jérémie Laudet, Directeur Général de Pomelo-Paradigm.



Points clés

VISEO



● +10 ans d’expertise en Disclosure Management



● +6 ans en XBRL



● 3 000 collaborateurs



● 360 M€ de chiffre d’affaires (2025)



Pomdoc DM



● Plateforme collaborative en mode SaaS lancée en 2017



● Solution de Disclosure Management utilisée par la majorité des entreprises du CAC40 et du SBF120



● Réunit tous les contributeurs et toutes les étapes de production de document réglementaire dans un seul document