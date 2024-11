Vendée Globe : Devoteam soutient Fabrice Amedeo et son projet océanographique de collecte de données

Le 10 novembre prochain, Fabrice Amedeo, navigateur et journaliste, prendra le départ du mythique Vendée Globe à bord de son voilier, un bateau équipé d’un dispositif océanographique innovant.



Grâce à des capteurs de pointe, il récoltera des données essentielles pour comprendre l’impact du dérèglement climatique, l’étendue des pollutions anthropiques, et cartographier la vie marine dans les zones les plus reculées de l’océan austral.



Avec l’appui de Devoteam, entreprise de conseil technologique qui finance et soutient son aventure, Fabrice ambitionne de sensibiliser le grand public à la préservation des océans et de contribuer activement à la recherche scientifique mondiale.



« Chez Devoteam, nous sommes fiers de soutenir Fabrice Amedeo dans ce défi incroyable pour la planète. Sa démarche scientifique et éducative est en parfaite adéquation avec notre ADN d'entreprise tech au service de l'innovation durable et ce projet a une résonance forte avec les valeurs de notre Groupe et le reflet d’un engagement écologique et technologique commun », déclare Emmanuel Lehmann, Directeur Général de Devoteam France et Afrique du Nord.



Les ingénieurs Machine Learning et Data de Devoteam se tiennent prêts pour trier, analyser et mettre à disposition de la science et des écoles les données collectées lors de cette course mythique.