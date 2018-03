Watson Assistant d'IBM démontre les avantages de l'intelligence artificielle pour le consommateur

Lorsqu’il atterrit, son enregistrement est automatiquement pris en charge par son hôtel et sa voiture de location préférée est prête. Sa destination est également préprogrammée contenant des suggestions d’endroits où il pourrait s'arrêter, comme son café préféré par exemple.



A l’approche de son hôtel, la voiture signale son arrivée à la réception. La réservation de sa chambre est personnalisée avec ses préférences en matière de musique, de température et d'éclairage, de synchronisation de son smartphone, le tout via un tableau de bord situé dans sa chambre.



C'est le futur de l'intelligence artificielle au service du plus grand nombre ! Et ce, grâce à la nouvelle technologie IBM : Watson Assistant.



IBM présente Watson Assistant, en collaboration avec des marques internationales telles que HARMAN, L’Aéroport de Munich, Motel One, Chameleon Technology, Kaon, AirWire, Royal Bank of Scotland, Autodesk et bien d’autres. Ces alliances permettront de développer en toute sécurité des assistants utilisant l’intelligence artificielle qui permettront de rassembler des données générées par les consommateurs et de les utiliser pour mieux les aider au quotidien.



En fonction de leurs préférences quotidiennes, les données des consommateurs peuvent être partagées en toute sécurité avec leur véhicule, leur hôtel préféré etc., ce qui leur permet d’en garder le contrôle et de savoir comment et avec qui elles sont partagées.

La propriété des données est un enjeu crucial pour l'avenir de l'IA. Avec Watson Assistant, IBM ne possèdera pas les données des consommateurs. Toutes les données récoltées à travers des conversations, des textes, des vidéos sont détenues par les marques pour mieux servir leurs clients.



Toutes les marques sont désormais habilitées à déterminer parfaitement les préférences individuelles de leurs clients. Grâce à Watson Assistant, IBM rassemble tout - c'est l'avenir de l'information et du partage de données entre les marques, permettant de combler le fossé existant entre les personnes et les objets qu’elles utilisent.