Ask Data : Tableau intègre le langage naturel dans l'analyse de données

A l'occasion du lancement de Tableau 2019.1, Tableau Software (NYSE: DATA), solution d'analyse et de visualisation de données leader sur le marché, présente Ask Data. Cet outil, accessible gratuitement dans Tableau 2019.1, s'appuie sur la puissance du traitement du langage naturel pour permettre aux utilisateurs de poser leurs questions en langage courant et d'obtenir instantanément une réponse visuelle dans Tableau.



Cette nouvelle fonctionnalité bientôt brevetée permet à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau de compétence en manipulation de données, d'approfondir l'analyse de leurs données pour faire ressortir des informations qu'ils peuvent partager, sans préparation particulière ni programmation. Ask Data est accessible gratuitement dans Tableau 2019.1 disponible dès aujourd'hui.



Avec Ask Data, Tableau, qui a révolutionné l'analyse en utilisant le « drag and drop » (glisser-déposer), marque une nouvelle étape dans l'évolution de l'analytique en « libre-service ». Les utilisateurs peuvent poser une question, par exemple pour connaître les ventes du mois passé, et Tableau crée automatiquement une visualisation interactive qui leur permet d'explorer indéfiniment les données, de préciser leur question, et d'approfondir l'analyse. Nul besoin de bien connaître la structure des données ou de savoir programmer. Tous les profils d'utilisateurs, aussi bien le chef de produit, l'entrepreneur, le responsable de production que le médecin, peuvent maintenant converser avec leurs données. Cet outil utilise des algorithmes puissants qui s'appuient sur le concept d'intention, et non pas sur des mots-clés, ce qui produit des résultats encore plus pertinents. Ask Data est totalement intégré à la plate-forme Tableau, ce qui permet d'explorer les données très facilement en exploitant toute la puissance analytique de Tableau.



Ask Data est disponible gratuitement dans Tableau Server et Tableau Online. Il est compatible avec toutes les sources de données prises en charge par Tableau, utilisées en direct ou extraites. Pourvus d'une connexion instantanée, les utilisateurs n'ont pas besoin de déplacer les données ni de soumettre l'algorithme à une phase d'apprentissage, aucune configuration n'est requise. Ask Data est intégré aux fonctionnalités de sécurité et de gouvernance de Tableau Serveur, ce qui en fait un outil prêt à l'emploi.



« Avec Ask Data, l'analytique se démocratise : tous les utilisateurs peuvent analyser leurs données, quel que soit leur degré d'expertise », explique François Ajenstat, Directeur produit chez Tableau. « Notre approche révolutionnaire leur permet de poser leurs questions naturellement, sous forme de conversation. Tableau propose ainsi une manière plus naturelle et intuitive d'interagir avec les données et rend l'analytique encore plus accessible.»



Une technologie qui traduit des questions simples en requêtes analytiques

Ask Data s'appuie sur des algorithmes puissants pour réaliser automatiquement le profilage (data profiling) et l'indexation des sources de données. Par exemple, si quelqu'un lance la recherche « American furniture » dans ses données de vente, l'outil comprend qu'il veut filtrer le champ « Product Category » sur « Furniture », et le champ « Country » sur « United States ». Il combine connaissances statistiques sur une source de données et connaissances contextuelles sur des concepts réels. Par exemple, « Furniture » est une valeur très fréquente du champ « Product Category », et « America » est un synonyme de « United States ». Une telle gestion des synonymes permet d'extraire de nouvelles informations même s'ils utilisent des termes différents pour désigner un même champ.



Par ailleurs, Ask Data repose sur un analyseur syntaxique innovant qui gère automatiquement les expressions ambiguës et utilise la puissance analytique de Tableau. Autrement dit, les utilisateurs peuvent poser des questions complexes dans un langage courant et plus familier. Ainsi, si une question peut être interprétée de différentes manières, Ask Data combine ce qu'il sait de la source de données et ce qu'il sait des précédentes activités des utilisateurs pour proposer plusieurs options. Il est toujours possible d'affiner les résultats si nécessaire. Cet outil totalement intégré à Tableau s'appuie sur la technologie d'analyse et de visualisation brevetée « Montre-moi » (Show Me) et sur les meilleures pratiques visuelles pour créer automatiquement une représentation optimale des données.



Autres nouveautés de Tableau 2019.1 : nouvelle application mobile, connecteur Google Ads, exportation vers PowerPoint Export

Pour ce début d'année 2019, Tableau offre également de nouvelles fonctionnalités mobiles dans une application totalement repensée pour iOS et Android. Les dispositions automatiques produiront en un clic des tableaux de bord parfaits pour les smartphones. La nouvelle application Tableau Mobile, disponible dans quelques semaines, permettra d'accéder aux visualisations Tableau Serveur et Tableau Online partout et à tout moment, avec interactivité même sans être connecté. Elle permettra également de tirer profit des fonctions de sécurité et de gouvernance de Tableau lors de l'extension du déploiement analytique.



Tableau 2019.1 inclut également un connecteur Google Ads, qui permet aux équipes marketing d'analyser plus facilement les données de leurs sites Web et de les combiner à d'autres sources de données. Ce nouveau connecteur vient s'ajouter à plus de 65 autres connecteurs natifs disponibles aujourd'hui, notamment pour Google BigQuery, Salesforce, Amazon Redshift, Snowflake et SAP Hana. Enfin, la nouvelle fonctionnalité d'exportation vers PowerPoint permet d'optimiser très facilement les visualisations et tableaux de bord qui seront utilisés comme diapositives.



Autre grande nouveauté : Tableau Data Management Add-on. Cette nouvelle offre inclut Tableau Prep Conductor, qui facilite la gestion des données et donne ainsi l'assurance d'avoir des données fiables et à jour pour aider à la prise de décision à tous les niveaux de l'entreprise. Des fonctions natives d'indexations viendront enrichir Tableau Data Management dans le courant de l'année.

Pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités les utilisateurs devront télécharger Tableau Serveur 2019.1 et acquérir Tableau Data Management Add-on.