Salesforce lance Tableau Einstein Alliance, un écosystème de partenaires pour accélérer le développement et l’intégration des agents IA analytiques

Salesforce annonce le lancement de Tableau Einstein Alliance, un nouvel écosystème de partenaires centré autour de la création et de l’intégration de solutions d'IA et d'agents analytiques pour Tableau Einstein, développé à partir de la plateforme Salesforce et intégré à Agentforce.



Les partenaires membres de la Tableau Einstein Alliance pourront bénéficier d’avantages exclusifs liés aux innovations de Salesforce en matière de données et d'IA, tels que l'accès aux dernières informations sur les prochains produits ainsi qu'à des experts, des activations marketing et des promotions, mais aussi de nombreuses opportunités de ventes.



Les partenaires membres pourront également s'appuyer sur l'Alliance pour développer des agents, des applications, des solutions et des innovations basées sur l'IA et répondre aux besoins de leurs clients à l'ère de l'IA autonome. Grâce à l'Alliance, les clients auront ainsi la possibilité de tirer rapidement parti de leurs investissements dans l'IA et l'analytique.



L'Alliance devrait être lancée en février 2025 avec 25 membres fondateurs, parmi lesquels Atrium, Capgemini, Deloitte, IBM et Slalom. Les solutions développées par les partenaires sont attendues sur Salesforce AppExchange et la future Tableau Marketplace qui permettra aux développeurs de créer, partager et monétiser des applications et des outils analytiques.



Pourquoi c'est important



Les écosystèmes de partenaires ont toujours été essentiels au développement de chaque innovation technologique, du logiciel à l'informatique mobile, en passant par le cloud computing et le SaaS (Software-as-a-Service). Désormais, avec le lancement d'Agentforce et des agents IA autonomes, il apparaît plus nécessaire que jamais de construire un écosystème de partenaires solide pour continuer à innover et à faire progresser la technologie.



« Le succès de Tableau est en grande partie dû à l'engagement de nos partenaires envers nos clients », souligne Ryan Aytay, CEO de Tableau. « Aujourd'hui, nous investissons dans Tableau Einstein Alliance pour développer un écosystème de partenaires visionnaires et innovants qui aideront nos clients à intégrer Agentforce dans chaque aspect de l'analytique. L'avenir des données et de l'analytique se joue maintenant, et nos partenaires sont appelés à exercer un rôle essentiel dans cette révolution. »



« Tableau Einstein est l'évolution parfaite des plateformes de données, des solutions d'IA générative et des plateformes analytiques de Salesforce. Nous pensons que cette nouvelle ère d'insights fondés sur les données regorge d'innombrables opportunités pour nos clients », précise Jean-Marc Gaultier, Directeur des initiatives stratégiques et partenariats chez Capgemini. « Nous sommes déterminés à garantir le succès de nos clients avec Tableau Einstein et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de rejoindre la Tableau Einstein Alliance pour écrire l'avenir de l'analytique. »



« Deloitte est un client de longue date de Tableau et nous sommes impatients de voir comment les prochaines innovations produit nous permettront de favoriser le recours aux données et de stimuler la croissance de l'entreprise », détaille Moritz Schieder, Tableau Alliance Leader and Director, Deloitte Allemagne. « Tableau nous a déjà aidés à renforcer la prise de décision fondée sur les données au sein de l'entreprise, et c'est en intégrant ses fonctionnalités clés directement dans les outils que nous utilisons au quotidien tels que Salesforce et Slack que nous pourrons tirer parti de tout son potentiel. »



« IBM est très enthousiaste à l'idée d'utiliser Tableau Einstein pour accroître la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients, où qu'ils soient. En tant que partenaire stratégique d'Agentforce et client de Salesforce, nous sommes prêts et impatients d'inaugurer la nouvelle génération de l'analytique aux côtés de Salesforce », explique Mary Rowe, Global Head of IBM Consulting Salesforce Practice



« Slalom est huit fois lauréat du prix Tableau Partenaire de l’Année, et notre succès avec Tableau démontre la rapidité avec laquelle nous pouvons générer des résultats probants pour nos clients en matière d’utilisation des données et de l'IA », indique Katie Dunlap, General Manager, Global Salesforce Practice chez Slalom. « Avec Tableau Einstein, nous sommes les premiers à proposer des analyses sans friction, multimodales et conversationnelles. Grâce à ces innovations, nos clients peuvent aller plus vite et tirer parti de toutes leurs données. »