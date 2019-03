Bouygues Telecom optimise la qualité et la disponibilité de ses données client avec DataStax

DataStax, éditeur de la base de données cloud hybride « Active Everywhere » reposant sur Apache Cassandra™, annonce aujourd’hui que Bouygues Telecom a choisi sa base de données DataStax Enterprise. Bouygues Telecom peut ainsi optimiser l’expérience client en alliant cohérence des données et haute disponibilité du réseau.



Les données avant tout



Bouygues Telecom disposait d’une solution de gestion de base de données relationnelle. Mais que faire lorsque la défaillance d’un site peut générer la perte de la totalité des accès aux données clients ? Après avoir mené un certain nombre d’études et de PoC, Bouygues Telecom a pris plusieurs décisions significatives.



« Nous avons conclu qu’il valait mieux avoir des données obsolètes qu’aucune donnée, » précise Louis Le Compagnon, Responsable du Centre de Développement et de l’Architecture Mutualisée au sein de la Direction réseaux de Bouygues Telecom. « En effet, si NoSQL privilégiait les informations potentiellement obsolètes, la base relationnelle, elle, partait du postulat de ne rien transmettre au client. Il a été alors choisi de donner priorité aux données, même imparfaites, plutôt que de prendre le risque d’une perte de service. »



Haute disponibilité et qualité



À la recherche d’une technologie NoSQL mature, l’équipe réseau Bouygues Telecom découvre Appache Cassandra et se rapproche de DataStax. « Nous nous sommes aperçus que nous n’étions pas contraints d’accepter des informations obsolètes et que nous pouvions assurer la gestion des données de manière à éviter leur obsolescence. » ajoute Louis Le Compagnon. « Nous étions alors capables de garantir une très haute disponibilité sans pour autant rogner sur la qualité des données. » Ce gage de performances du réseau, vecteur de satisfaction client, convainc l’équipe. La phase de développement est lancée en avril 2017 et la première mise en service dès septembre de la même année.



La solution DataStax offre la possibilité d’interroger la base de plusieurs manières ce qui permet de détecter une incohérence et, ainsi, de la corriger. La solution est également facilement évolutive en cas de volumes de données plus importants même si le périmètre concerné n’est aujourd’hui que de quelques To. À terme, nous devrions traiter 1,5 milliard de transactions par jour. Autre atout de DataStax : le niveau élevé de sécurisation au sein du cluster qui autorise l’encryptage en natif et la sécurisation des noeuds les uns vis-à-vis des autres. Une option très utile dans le cadre du RGPD et dans le cas de données clients sensibles auxquelles les opérateurs télécom peuvent être confrontés.



L’assurance d’une disponibilité continue



Une fois la migration achevée, le périmètre global de la solution couvrira la totalité de l’éligibilité et de la gestion de nos ressources réseaux. Des informations qui ne peuvent tolérer la moindre incohérence au risque de délivrer un service non fonctionnel ou dégradé, source d’insatisfaction client et d’une mauvaise image de marque. Or la qualité de service s’avère un facteur différentiant majeur pour l’opérateur.



« Nous disposons aujourd’hui d’une infrastructure nous permettant d’assurer une disponibilité continue sur nos 3 sites. Si tous les noeuds intègrent l’ensemble des données, tous ne sont pas systématiquement utilisés et nous adaptons le niveau de risque transactionnel selon chaque cas d’usage », souligne Louis Le Compagnon. « En cas de perte d’un site, la cohérence peut être maintenue. Nous avons par exemple perdu 4 noeuds en pré-production mais nous n’avons subi aucune perte de service. Les métiers étaient très satisfaits ! »



Le projet a été mené avec le support permanent de DataStax, depuis le début des développements, pour s’assurer de leur adéquation avec la technologie Cassandra, jusqu’à la migration au cours de laquelle DataStax intervient régulièrement pour vérifier l’état de service du cluster. Un accompagnement et une satisfaction qui permettent à Bouygues Telecom d’envisager d’ores et déjà des nouveaux projets.