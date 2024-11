CGI accompagne Michelin dans sa stratégie Software et Data Driven

CGI accompagne Michelin dans l’harmonisation de son écosystème applicatif, à travers notamment la création et l’intégration de solutions, ainsi que le support associé.



Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la transition majeure opérée par Michelin au cours des dernières années pour devenir une organisation Software et Data driven, indispensable à l’amélioration continue de l'expérience de ses utilisateurs et à sa compétitivité à chaque étape de la chaîne de valeur.



« Avec ce partenariat, nous soutenons ensemble notre démarche d'amélioration continue et d’innovation. Nous développons et proposons des solutions améliorant la résilience de nos systèmes tout en optimisant nos services : de belles opportunités pour accélérer la transformation de notre organisation, tout en renforçant notre collaboration », a déclaré Jean Paul Bouchon, Business Solutions Leader chez Michelin.



« La collaboration entre Michelin et CGI est motivée par une volonté commune de tirer parti de l'innovation et de solutions numériques de pointe qui répondent aux besoins évolutifs du marché. En combinant l'expertise industrielle et technologique de nos équipes à travers le monde, nous permettons à Michelin d'accélérer sa transformation, d'optimiser son efficacité opérationnelle et d'obtenir des résultats tangibles », a déclaré Jean-Michel Baticle, président et chef des opérations de CGI.



Près de 800 collaborateurs de CGI, répartis en France ainsi qu’au Canada, aux Etats-Unis, au Maroc et en Inde, travailleront aux côtés de Michelin sur ce projet stratégique.