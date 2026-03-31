Cloudera appelle les entreprises à maîtriser la souveraineté des données et de l’IA à l’ère du cloud

Les organisations ont toujours exigé le contrôle de leurs données et la transparence, tout en souhaitant bénéficier de la sécurité, de l'excellence opérationnelle et des services innovants offerts par le cloud. Aujourd’hui, leur forte dépendance aux outils informatiques et l'instabilité géopolitique croissante placent la question de la souveraineté au premier plan. Plus de choix et de contrôle sont désormais des impératifs stratégiques, notamment lorsqu’il s’agit des workloads les plus critiques.



La souveraineté, une question d’innovation



Plus qu’une question d’infrastructure, la souveraineté doit également être considérée au-delà du cadre réglementaire. Ainsi, Cloudera invite les dirigeants à l’envisager sous deux angles : la gestion des risques et l’innovation. Dans le premier cas, elle permet de renforcer durablement le niveau de sécurité et de résilience numérique de l’entreprise. Dans le deuxième, elle favorise l’innovation. Loin d’être un simple « différenciateur », c’est l’implémentation de contrôles souverains qui permet à l’entreprise d’innover.



En fin de compte, il s'agit de réduire, voire de supprimer, les dépendances qui pourraient empêcher une organisation d'atteindre son objectif métier.



De la souveraineté des données à la celle de l’IA



En outre, l’adoption massive de l’IA engendre un niveau de souveraineté supplémentaire, qui dépasse la gouvernance des données et des métadonnées et le contrôle de l’emplacement des ressources de calcul et de stockage. Pour les entreprises, il s’agit de garantir les droits de propriété sur les LLM, la disponibilité énergétique nécessaire à l’alimentation des datacenters dédiés à l’IA, sans oublier d’instaurer une culture de l’IA au sein des équipes.



Seules les architectures cloud souveraines fournissent le cadre nécessaire pour assurer un contrôle sur l’ensemble du cycle de vie de la donnée, de l’emplacement des données et des modèles au lieu où s’effectue l’inférence. Les entreprises bénéficient alors de l’infrastructure et des outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs en matière de souveraineté sans compromettre les performances.



Michelle Hoover, SVP of Global Alliances and Channels chez Cloudera, déclare : « Notre collaboration avec AWS est essentielle pour concrétiser la promesse « AI Anywhere ». Les clients ne devraient pas avoir à choisir entre innovation et contrôle. En associant la plateforme de données hybride de Cloudera aux capacités cloud d’AWS, nous donnons aux entreprises les moyens d’exécuter leurs workloads d’IA là où elles en ont besoin, tout en garantissant la gouvernance, la sécurité et la portabilité. »



Parvenir à une véritable souveraineté numérique est un défi complexe et Cloudera s'engage à accompagner les entreprises dans cette démarche. L’éditeur associe son expertise à plusieurs acteurs français du domaine, mais également à des infrastructures souveraines, telles que le Cloud Souverain Européen d’AWS, afin que les entreprises disposent des technologies nécessaires pour bâtir un avenir sûr, autonome et innovant.



La présence de Cloudera à l’AWS Summit de Paris s'inscrit dans le prolongement de sa collaboration de longue date avec AWS, visant à aider les entreprises à moderniser leurs architectures de données et à accélérer l'adoption de l'IA dans des environnements hybrides de plus en plus complexes. Alors que les entreprises continuent de trouver un équilibre entre l'innovation dans le cloud et leurs investissements existants sur site, les stratégies de cloud hybride s'imposent comme la norme, offrant davantage d'agilité, d'évolutivité et de rentabilité.



AWS est également un acteur clé de l'écosystème d'IA en pleine expansion de Cloudera, accompagnant ses clients dans le déploiement de solutions d'IA évolutives, ouvertes et sécurisées dans divers environnements.



Cloudera parrainera également d'autres événements de la série AWS Summit, notamment à Sydney, Hambourg, Madrid, Washington, D.C., Jakarta, Zurich et Tokyo. Lors de chaque événement, Cloudera montrera comment les entreprises peuvent mettre en œuvre sa vision « AI Anywhere » en exécutant des workloads d'IA de manière transparente dans des environnements hybrides et multicloud, sans compromettre la gouvernance, la sécurité, la portabilité des données ni les exigences en matière de souveraineté du cloud, notamment en ce qui concerne la localisation, le contrôle et la conformité dans des pays ou régions spécifiques.