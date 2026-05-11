Cloudera lance un connecteur Workflow Data Fabric Zero Copy pour ServiceNow

Cloudera, le seul éditeur qui intègre l’IA aux données, annonce la disponibilité d’un connecteur Workflow Data Fabric Zero Copy pour ServiceNow. Cette nouvelle intégration a pour objectif de connecter les data lakehouses hybrides aux workflows intelligents de manière fluide pour permettre une exécution autonome, sécurisée et en temps réel de l’IA, sans duplication coûteuse des données.



Alors que les organisations s’empressent de mettre en œuvre l’IA, nombre d’entre elles se heurtent à un obstacle majeur : leurs données. Malgré des investissements importants et des stratégies clairement définies, la plupart des entreprises peinent encore à accéder à leurs données, à les intégrer et à assurer leur gouvernance dans des environnements fragmentés. Selon une récente étude de Cloudera, près de 8 organisations sur 10 seraient freinées dans leurs initiatives d’IA à cause d’un accès incomplet aux données. Cette lacune stimule le besoin de nouvelles architectures qui tirent un trait sur les transferts de données et amènent l’IA directement là où se trouvent les données.



Ce connecteur permet aux entreprises d’interroger les données à l’endroit où elles sont stockées, ce qui élimine les contraintes liées aux transferts de données traditionnels tout en garantissant le respect de standards de sécurité et de gouvernance stricts. En supprimant cette « taxe sur le transfert de données », les organisations peuvent contourner les pipelines de transfert des données, réduire les coûts et éviter les stockages redondants, tout en protégeant les données sensibles (PII, PHI, PCI) dans des environnements hybrides sécurisés et conformes aux réglementations telles que la loi européenne sur l’IA, DORA et HIPAA.



« Les entreprises ne peuvent pas déployer une IA autonome à grande échelle sans pouvoir justifier les décisions prises », déclare Leo Brunnick, Chief Product Officer chez Cloudera. « Sans cette traçabilité, les organisations ne peuvent pas déployer des agents IA en toute sécurité ni satisfaire aux exigences réglementaires. Cette question est d’une importance particulièrement capitale pour les responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI), les Chief Data Officers (CDO) et les Chief AI Officers (CAIO) qui sont responsables du risque, de la sécurité et de la conformité dans les environnements où l’IA passe de la phase pilote à l’exploitation à grande échelle. »



« Cloudera joue un rôle essentiel dans la suppression des silos en regroupant les données de l’entreprise au sein d’une plateforme centralisée et gouvernée, où elles sont déjà triées, traitées et considérées comme fiables », explique Pramod Mahadevan, VP, Data & Analytics Product Ecosystem de ServiceNow. « Ces enseignements de qualité nous permettent d’orchestrer des automatisations et des workflows intelligents pour une remédiation en boucle fermée qui aide les organisations à rapidement identifier, traiter et résoudre les problèmes, avec plus d’efficacité et de confiance sur la plateforme ServiceNow AI. »



Cette collaboration s’appuie sur un partenariat solide et bien établi avec ServiceNow qui a rejoint l’écosystème IA des partenaires Cloudera en 2025. Créé dans le cadre de ce partenariat, le connecteur Workflow Data Fabric Zero Copy pour ServiceNow permet aux entreprises de relier chaque action pilotée par l’IA aux données sources, sans déplacer d’informations sensibles. En connectant ServiceNow à leur infrastructure IA existante, sans copier ni transférer des données sensibles, les organisations peuvent exploiter l’IA à grande échelle, tout en bénéficiant du contrôle, de la conformité et de la confiance indispensables pour les environnements de production.