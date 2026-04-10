Cloudera fait évoluer sa plateforme de données hybride pour offrir stabilité à long terme, mise à l’échelle et interopérabilité des données ouverte

Cloudera, le seul éditeur qui intègre l’IA aux données, où qu'elles se trouvent, annonce des évolutions importantes sur sa plateforme de données et d’IA hybride. Celles-ci permettent aux entreprises de procéder à leur modernisation de manière fluide, de réduire les coûts d’infrastructure et d’accélérer l’analytique et l’IA sur l’ensemble de leur patrimoine de données.



Les entreprises font face à une pression de plus en plus forte pour moderniser leurs plateformes de données tout en assurant une meilleure gestion des coûts et des risques, ce qui génère une tension opérationnelle considérable. Alors qu’elles augmentent leurs investissements dans l’IA, dont le montant total devrait atteindre 3,3 milliards de dollars d’ici 2027, la fréquence des cycles de mise à jour, l’augmentation des coûts d’infrastructure et la complexité croissante freinent l’innovation et détournent des ressources de projets à forte valeur ajoutée en matière d’analytique ou d’IA.



Cloudera apporte des réponses à ces problématiques en renforçant la stabilité à long terme et en offrant ainsi un socle prévisible pour les environnements de données. Grâce à un support étendu jusqu’en 2032 et à une expérience de plateforme unifiée sur l’ensemble des clouds et datacenters, les entreprises sont en mesure de limiter leurs coûts opérationnels et de se concentrer sur l’avancement de leurs projets d’IA.



Ces évolutions ne font que renforcer le positionnement de Cloudera en tant que seule plateforme à proposer stabilité sur le long terme, mise à l’échelle sur l’ensemble des clouds et datacenters, et interopérabilité ouverte au sein d’une architecture unique, sans pour autant nécessiter de transfert de données ou de migrations disruptives.



Ces mises à jour incluent les fonctionnalités essentielles suivantes :



Une stabilité opérationnelle garantie : la plateforme offre un socle stable et sécurisé pour les environnements de données, permettant ainsi aux entreprises de standardiser l’infrastructure essentielle à leurs activités, de réduire les risques et d’éliminer les cycles de mise à jour coûteux, tout en alignant leur stratégie de plateforme avec leurs investissements à long terme.

Une modernisation fluide : la dernière itération de la plateforme permet des mises à jour simultanées pour les déploiements sur site et dans le cloud, veillant ainsi à la cohérence sur l’ensemble du patrimoine de données hybride. Cela donne aux entreprises les moyens d’optimiser leurs performances et de répondre aux exigences réglementaires changeantes sans avoir besoin de repenser toute leur plateforme.



Cette mise à jour ajoute de nouvelles capacités destinées à renforcer la performance, la flexibilité et la collaboration entre les données sur l’ensemble des architectures de données modernes. L’optimisation automatique des tables Apache Iceberg, alimentée par Cloudera Lakehouse Optimizer, accélère les performances des requêtes et réduit les besoins en stockage avec un minimum d’intervention manuelle. Les entreprises peuvent également mettre à l’échelle la puissance de calcul à la demande grâce à Cloudera Cloud Bursting, en utilisant des ressources cloud pour les pics de workloads et sans avoir besoin de transférer des données. Ainsi, elles optimisent la consommation tout en préservant la sécurité et la gouvernance. En outre, le partage de données étendu offre un accès sécurisé aux tables Iceberg en direct sur l’ensemble des plateformes externes, sans copie ni duplication de données, ce qui contribue à éviter la création de silos et à préserver l’intégrité des données.



« Nos clients ne veulent plus faire de concessions, » déclare Leo Brunnick, Chief Product Officer chez Cloudera. « Ils souhaitent bénéficier de la flexibilité du cloud, du degré de contrôle d’un datacenter et de capacités de mise à l’échelle non disruptives. Cette mise à jour répond à ces trois exigences au sein d’une seule et même plateforme unifiée, conçue pour l’IA et l’analyse de données modernes. »