Cohesity met à disposition de ses partenaires fournisseurs de services une tarification à l’usage dans le cadre de sa rapide expansion au niveau global

Cohesity annonce aujourd'hui une mise à jour importante de son programme partenaires, permettant aux fournisseurs de services de tirer parti de la tarification à l'usage pour l'ensemble de la gamme de services de gestion des données de Cohesity. Le nouveau modèle de paiement à l'usage offrira une prédictibilité encore plus grande aux partenaires dont le métier est d’accompagner les clients finaux des grandes et moyennes entreprises. Cette approche répond idéalement aux besoins d’organisations soumises à une pression croissante en vue de réduire leurs budgets d'investissement tandis que continue de sévir la pandémie mondiale.



Grâce à ce modèle, les fournisseurs de services ne paient que les services de gestion de données qu'ils utilisent chaque mois, au lieu de s'engager à l'avance sur des blocs de capacité. L'intérêt de cette approche est qu'à mesure que les besoins des entreprises changent, les fournisseurs de services peuvent procéder aux ajustements nécessaires, une approche qui offre un maximum de flexibilité.



Au niveau mondial, des partenaires parmi lesquels Expedient, HBR Consulting et QTS aux Etats Unis et Atea (Nordics), ACP (Allemagne), KDDI (France), iomart (Royaume-Uni), Fundaments (Pays-Bas), M247 et Vanquish Tech (Royaume-Uni) dans la région EMEA, proposent déjà des services basés sur Cohesity pour une multitude de cas d'usages de gestion des données, incluant la sauvegarde et la récupération, l'archivage, les partages de fichiers, le stockage objet, les tâches de développement/test et l'analyse de données.



"Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients les technologies modernes de gestion des données Cohesity sous forme de service de paiement à l’usage. Ce service va améliorer la rentabilité de leurs investissements tout en nous permettant de mieux gérer notre capital et d'adapter nos opérations aux exigences commerciales de nos clients", a déclaré Steve Norman, general manager de iomart, partenaire de Cohesity en EMEA. "Cette nouvelle approche visant à mieux gérer, protéger, récupérer et utiliser leurs données rend notre relation avec nos clients encore plus précieuse pour eux".



"La tarification basée sur la consommation proposée par Cohesity sert idéalement les besoins de notre entreprise et de nos clients. Elle nous permet de mieux aligner nos opérations sur celles de nos clients tout en réduisant à la fois les coûts et en ajustant les ressources par rapport aux besoins réels, le tout sur une base mensuelle", a déclaré Rodney Giles, président de NetDepot, un des principaux partenaires fournisseurs de services Cohesity aux États-Unis. "Le modèle de consommation à l'usage de Cohesity nous permet de mieux gérer la ressource la plus précieuse de nos clients, à savoir leurs données, tout en leur offrant un moyen plus efficace et plus souple de gérer leurs coûts d'investissement et en améliorant leur délai de rentabilisation".



Cette offre voit le jour alors que Cohesity connaît une croissance et une dynamique exceptionnelles auprès des fournisseurs de services du monde entier. Rien qu'au cours des trois derniers trimestres, le nombre de prestataires de services qui ont rejoint le programme de partenariat de l'entreprise a plus que doublé. Les revenus des fournisseurs de services ont augmenté de 100 % du premier au deuxième trimestre de l'année fiscale 2020 et de 87 % du deuxième au troisième trimestre, ce qui souligne le succès du programme.



Dans le même temps, Cohesity continue d'investir de manière significative dans son activité de cloud et de services managés, à l’attention des fournisseurs de services managés, en proposant de nouvelles innovations dont



Évolution DRaaS : Déploiement simplifié de la reprise après sinistre en tant que service (DRaaS) pour les environnements multi-tenant, ce qui contribue à accélérer la prestation de services.

Prise en charge des clusters hétérogènes : ce qui permet aux fournisseurs de services d'adapter leur environnement de gestion des données aux workloads toutes différentes des de leurs clients et à leurs propres gammes de services.

Développement de nouvelles fonctionnalités au sein d’Helios : Pour que les fournisseurs de services puissent gérer l'ensemble des données de leurs clients, avec une visibilité opérationnelle approfondie.



"De plus en plus d'entreprises adoptent une approche basée sur la consommation afin de réduire les coûts d'investissement et de procéder à des ajustements à la volée, comme le demandent les entreprises", a déclaré David Kosman, responsable de l'activité Global Cloud Service Provider, Cohesity. "Nous faisons en sorte qu'il soit plus facile que jamais pour les fournisseurs de services managés d’aller à la rencontre des clients des grandes et moyennes entreprises et de les aider à évoluer rapidement dans la gestion, la protection et la valorisation de leurs données".



"Proposer un modèle de paiement à l'utilisation est une évolution naturelle pour Cohesity. Cette offre devrait donc être bien accueillie par les fournisseurs de services Cohesity", a déclaré Chris Webber, directeur de recherche chez IDC. "Le paiement à l'utilisation dans un contexte de gestion moderne des données simplifie le travail des prestataires de services et améliore leur efficacité tout en réduisant le coût total de possession et en augmentant le retour sur investissement. Ce mode de tarification augmente la valeur de leur offre tout en diminuant les coûts".



Cohesity travaille en étroite collaboration avec ses partenaires fournisseurs de services pour s'assurer que les clients tirent le meilleur parti de leur infrastructure de données avec une réduction du coût total de possession, des accords de niveau de service (SLA) parmi les plus élevés du marché et une simplification radicale de la gestion des données.



Cohesity vient d'être reconnu comme la "meilleure offre de sauvegarde/continuité" par Channel Partner Insight lors des MSP Innovation Awards Europe 2020 le mois dernier.