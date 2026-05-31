Equadis vise à devenir la référence européenne de la gestion de la donnée produit avec le soutien de Cathay Capital

Sous la direction de Pascal Laik, et avec le soutien de Cathay Capital, Equadis ambitionne de devenir la référence européenne des marques et des distributeurs dans la gestion, la diffusion et l’optimisation de leurs données produit. Les actionnaires historiques et l’équipe de direction réinvestissent aux côtés de Cathay Capital, marquant leur confiance dans cette nouvelle étape.



Une opération stratégique sur un marché en forte transformation



Le marché de la gestion de la donnée produit connaît une transformation structurelle : multiplication des canaux de vente, intensification des exigences réglementaires et hausse des attentes consommateurs. Pour les marques et les distributeurs, la digitalisation n’est plus une option : elle devient un impératif de compétitivité pour augmenter les taux de transformation, accélérer le time-to-market, garantir la qualité des contenus et enfin renforcer l’exécution omnicanale.



Dans ce contexte, les volumes de données produit à piloter progressent fortement, alors même que les ressources opérationnelles restent contraintes. Les entreprises ont donc besoin de solutions capables de centraliser, fiabiliser, enrichir et diffuser leurs données produit à grande échelle, tout en automatisant les tâches les plus complexes.



Equadis, une plateforme spécialisée : La suite de solutions "Closed-loop"



Dans cet environnement, Equadis s’est imposé comme un acteur spécialisé du product data management, reconnu pour la profondeur de son expertise métier, la puissance de son réseau de plus de 950 connecteurs compatibles GDSN, formats matriciels et API couvrant 20 pays, ainsi que pour la qualité de son accompagnement et la satisfaction de ses clients. Ce positionnement s’est construit de manière entièrement autofinancée depuis la création de l’entreprise.



L'ambition partagée est sans ambiguïté : s’imposer comme la référence européenne du management de la donnée produit pour les marques et distributeurs dans les secteurs alimentaire, boissons, beauté et parapharmacie. Cette ambition se construit d’abord sur ses marchés cœur, la France, la Suisse et le Benelux, tout en accompagnant ses clients en Europe et aux États-Unis.



Pour y parvenir, Equadis s'appuie sur un avantage concurrentiel décisif : une suite de solutions modulaires et intégrées « Closed-loop », propulsée par l'intelligence artificielle. Concrètement, elle permet aux marques et distributeurs de gérer leurs données produit de bout en bout - centraliser, gouverner, enrichir, diffuser et piloter la performance - dans une logique de boucle d'optimisation continue. Cette suite Closed-loop s'articule autour de quatre solutions complémentaires : un moteur de création de contenu IA (ACE), un référentiel produit (PIM), une solution globale de syndication (PDS) et un outil d'analyse de performance digitale (DSA)[1].



Les résultats parlent d'eux-mêmes : +3 à 5 % de taux de conversion en ligne, 98 % de qualité et conformité catalogue, et jusqu'à 70 % de temps économisé grâce à l'automatisation.



L’ambition : changer d’échelle avec Cathay Capital



Avec l’appui de Cathay Capital, Equadis entend accélérer son développement autour de quatre axes prioritaires :



Attirer de nouveaux talents, avec des recrutements ciblés sur les fonctions commerciales, produit et techniques, en France et en Europe ;

Accélérer son expansion internationale, en consolidant ses positions auprès des marques et distributeurs, du mid-market aux grands groupes multinationaux ;

Poursuivre l’innovation produit, notamment autour de l’intelligence artificielle, du Digital Shelf Analytics et des nouveaux usages liés à la performance commerciale ;

Renforcer son approche client, en accompagnant les entreprises sur des projets complexes, multi-marchés et multi-canaux ;

Au-delà de l’apport financier, Cathay Capital accompagnera Equadis comme partenaire stratégique et opérationnel, en mobilisant son expérience de l’accélération d’entreprises technologiques en forte croissance, son expertise sectorielle et sa plateforme internationale. L’équipe Tech de Cathay Capital suivait le secteur de la donnée produit depuis plusieurs années.



La nomination de Pascal Laik au poste de CEO s’inscrit dans cette nouvelle dynamique. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans l’édition de logiciels B2B, le conseil IT, le pilotage produit et les ventes, notamment comme Vice-Président d’Oracle, Directeur Général d’Informatica France ou CEO de Finalcad, il aura pour mission de structurer et d’accélérer le déploiement de la feuille de route d’Equadis.



« Ce qui nous a convaincus, c’est une combinaison rare : une expertise métier pointue sur la donnée régulée, des clients fidèles et un service de proximité reconnu, sur un marché où les exigences de qualité et de conformité ne cessent de monter. Dans ce contexte, l’intelligence artificielle est un accélérateur pour les clients d’Equadis, pas une menace pour son modèle : la donnée produit régulée ne tolère pas l’approximation. Mieux, elle permet aux solutions Equadis de dépasser leur rôle de traçabilité et de productivité pour devenir un véritable levier de performance commerciale pour ses clients. Cette opération est le fruit d’un dialogue étroit et continu avec Pascal Laik et les actionnaires d’Equadis, qui nous a permis de co-construire ce projet ; je les remercie de leur confiance. Nous sommes fiers de les accompagner pour faire d’Equadis une référence européenne », déclare Jean-Marc Prunet, Partner chez Cathay Capital.



« Ce partenariat avec Cathay Capital nous donne les moyens d’accélérer tout en conservant notre ADN entrepreneurial et notre agilité. Notre conviction est simple : la donnée produit est désormais au cœur de la compétitivité des marques et des distributeurs. Avec nos solutions, notre expertise métier et le soutien de Cathay Capital, nous avons tous les atouts pour nous imposer comme le partenaire de référence des marques et distributeurs qui souhaitent mieux gérer, diffuser et valoriser leurs données produit à grande échelle », déclare Pascal Laik, CEO d’Equadis.



Intervenants de l’opération



Conseils de l’investisseur : De Pardieu Brocas Maffei (juridique et fiscal), Alvarez & Marsal (financier), Dédale (stratégique), Vaultinum (technologique), PwC (ESG), JS Legal (juridique suisse)



Conseil des cédants : Chabrier Avocats (Genève)



Conseil de la société : Scale UP (finance)



[1] ACE : AI Content Engine — PIM : Product Information Management — PDS : Product Data Syndication — DSA : Digital Shelf Analytics