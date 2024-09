Fivetran dépasse les 300 millions de dollars de revenu annuel récurrent, grâce à la demande croissante en matière d'IA et de mouvement de données

Fivetran, le leader du mouvement des données, annonce avoir dépassé les 300 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR), contre 200 millions de dollars en 2023. Fivetran a toujours connu une croissance élevée de ses revenus récurrents annuels et a récemment accéléré ses gains d'une année sur l'autre au cours des deux derniers trimestres consécutifs. En tant que principale plateforme de mouvement de données reconnue des startups aux entreprises du Fortune 500, Fivetran permet aux entreprises de déplacer les données de manière sécurisée et efficace, en alimentant les applications de Gen AI, les prises de décision en temps réel et l'optimisation des opérations commerciales.



« Notre croissance rapide à 300M ARR cette année démontre qu’il y une demande urgente pour un mouvement de données fiable et automatisé, alors que les entreprises adoptent la prise de décision axée sur l'IA », déclare George Fraser, PDG de Fivetran. « Grâce à nos partenariats mondiaux, à notre travail avec des leaders de l'industrie comme OpenAI, et à nos produits innovants, nous aidons les entreprises à libérer le plein potentiel de leurs données, en veillant à ce qu'elles puissent évoluer efficacement tout en maintenant la gouvernance et le contrôle. »



Une croissance axée sur l'IA et des partenariats mondiaux en pleine expansion



La croissance de Fivetran continue de s'accélérer à mesure que les industries adoptent de plus en plus l'IA, consolidant son rôle de plateforme de mouvement de données privilégiée pour les entreprises.



Fivetran a approfondi son partenariat avec Snowflake en prenant en charge Iceberg Tables, permettant aux clients de construire des architectures Lakehouse entièrement automatisées et évolutives au sein du Snowflake AI Data Cloud à l'aide d'Apache Iceberg. Cette intégration garantit la qualité des données, une gouvernance solide et une facilité d'utilisation, optimisant ainsi les data lakes pour une performance et une valeur maximale. Fivetran développe également des connecteurs natifs pour Snowflake, simplifiant la réplication des données via la place de marché Snowflake.



Parallèlement, Fivetran renforce sa collaboration avec Databricks en se concentrant sur les intégrations transparentes avec Unity Catalog et la prise en charge Serverless, améliorant ainsi la convivialité des données en aval pour les environnements Databricks et Data Lake. Fivetran prendra également en charge le catalogue open-source Unity Catalog pour les destinations Fivetran Data Lake, ce qui permettra aux clients d'enregistrer des métadonnées avec le catalogue Unity de Databricks.



Simplifier la gestion des data lakes



En 2024, Fivetran a franchi deux étapes importantes. En mars, l'entreprise a élargi son offre à plus de 600 connecteurs préconstruits, la plus importante de toutes les plateformes de mouvement de données. Cela permet une intégration transparente à partir d'un large éventail de sources, notamment les applications SaaS, les bases de données dans le cloud ou sur site, les ERP, les flux d'événements et les données structurées, semi-structurées ou non structurées, prenant en charge l'analytique avancée et l'IA.



En juin, Fivetran a lancé le Managed Data Lake Service, qui automatise le transfert sécurisé de données propres et organisées provenant de plus de 600 sources vers des data lakes. Utilisant des formats de table ouverts comme Apache Iceberg et Delta Lake, ce service simplifie la gouvernance des données en offrant la facilité d'un data warehouse avec la flexibilité et l'échelle d'un data lake. Disponible sur Amazon S3, Azure Data Lake Storage et Microsoft OneLake, il convertit automatiquement les données dans des formats prêts à être interrogés pour faciliter la gestion et la génération d'informations.



L'avenir de l'IA et du mouvement des données



Alors que l'adoption de l'IA à l'échelle mondiale continue de progresser, Fivetran montre la voie en aidant les entreprises à gérer la complexité croissante de la gestion, de la gouvernance et de la conformité des données. Qu'il s'agisse de gérer les énormes volumes de données d'OpenAI ou de fournir des solutions automatisées aux entreprises, Fivetran continue d'établir la norme en matière d'intégration de données de niveau professionnel.