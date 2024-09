Fivetran présente sa solution « Hybrid Deployment »

Fivetran, le leader du mouvement des données, annonce Hybrid Deployment, une nouvelle solution permettant aux clients d'exécuter en toute sécurité des pipelines de données dans leur propre environnement à partir de la plateforme gérée Fivetran. Cette solution offre un plan de contrôle unique pour gérer toutes les sources de données, qu'il s'agisse d'applications SaaS basées sur le cloud ou de bases de données existantes dont les données doivent être étroitement contrôlées et gérées à des fins de réglementation ou de conformité. Avec l’offre la plus complète de connecteurs sources, de destinations et de fonctionnalités, Fivetran permet aux entreprises de centraliser leurs données de manière efficace, fiable et sécurisée, tout en respectant les exigences de gouvernance et de conformité et en bénéficiant d'une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.



Les entreprises disposant de données sensibles ou appartenant à des secteurs très réglementés ont souvent du mal à mettre en place des pratiques fondées sur les données. Pourtant l'accès continu aux données est essentiel pour favoriser l'efficacité, permettre des analyses alimentées par l'IA et produire des produits de données fiables. La centralisation des données peut conduire à des systèmes complexes et coûteux qui pèsent sur les équipes d'ingénierie. Les outils SaaS traditionnels manquent souvent les fonctionnalités de contrôle et de sécurité nécessaires, ce qui contraint les entreprises à opter pour des solutions plus fastidieuses. Les solutions bricolées ou auto-hébergées ne parviennent souvent pas à évoluer efficacement, en particulier lorsque les priorités en matière de données évoluent à l'ère de l'IA, entraînant des inefficacités et un besoin urgent de modernisation.Le déploiement hybride de Fivetran simplifie cela en permettant aux entreprises de centraliser leurs données en toute sécurité et de les préparer pour l'IA et le machine learning, tout en gardant le contrôle sur les informations sensibles.



« Le lancement d'un modèle de déploiement en cloud hybride sur la plateforme Fivetran ouvre de nouvelles possibilités pour les entreprises de toutes tailles », déclare George Fraser, CEO de Fivetran. « Les entreprises n'ont plus à choisir entre l'automatisation gérée et le contrôle des données. Cette solution est particulièrement précieuse pour des secteurs comme la santé, les sciences de la vie et les services financiers, où la sécurité, la conformité et la fiabilité des données sont essentielles ».



Comment fonctionne Hybrid Deployment



Le déploiement hybride conserve les données sensibles dans l'environnement du client tout en tirant parti des outils de gestion et de surveillance de Fivetran. Un connecteur local léger permet de déplacer les données en toute sécurité, tandis que l'interface conviviale de Fivetran simplifie la configuration et la surveillance, le tout à partir d'un seul plan de contrôle.



« La nouvelle solution de déploiement hybride de Fivetran change la donne. Désormais, les clients peuvent facilement centraliser toutes leurs données, indépendamment des exigences de sécurité ou de conformité, grâce à la possibilité de séparer le plan de contrôle et le plan de données », déclare Vinay Kumar Katta, Managing Delivery Architect, Capgemini. « Les clients apprécieront la plateforme de Fivetran, la meilleure de sa catégorie, qui offre la liberté de choisir comment et où s'exécutent leurs pipelines. Nous sommes ravis de faire progresser notre partenariat avec Fivetran et d'aider davantage d'entreprises à moderniser leur infrastructure de données. »



L'architecture de cette méthode de déploiement permet de séparer les plans de contrôle et de données ainsi garantissant que les données ne quittent jamais l'environnement sécurisé du client, ce qui lui donne un contrôle ultime sur la façon dont ses données sont déplacées tout en bénéficiant des avantages de la plateforme gérée de Fivetran. Cette solution automatise et centralise le processus de circulation des données, tout en offrant aux entreprises les avantages suivants :



Une visibilité globale : surveiller tous les pipelines à partir d'une interface unique.

Sécurité des données : contrôler l'accès, masquer les données sensibles et suivre les mouvements pour garantir la conformité.

Compatibilité entre les environnements : fonctionne dans les environnements AWS, Microsoft Azure, Google Cloud et sur site.

Configuration simple : installation rapide ne nécessitant aucune maintenance complexe.

Flexibilité : faire évoluer et personnaliser les pipelines grâce à des intégrations pour les API et des outils tels que Terraform.

Gestion des coûts : suivre l'utilisation et contrôler les budgets grâce à des outils de reporting détaillés.

« phData se réjouit de la nouvelle solution Hybrid Deployment de Fivetran, permettant à nos clients des secteurs réglementés tels que la santé, les sciences de la vie et les services financiers d'étendre la configuration et l'ingestion des ensembles de données hautement sensibles sur une infrastructure autogérée », commente Troy Fokken, Chief Architect chez phData. « Cette approche rationalise les processus du pipeline de données. En effet, les clients n'ont pas besoin d'héberger eux-mêmes des logiciels ou de créer des pipelines pour déplacer en toute sécurité les données des systèmes sources vers les systèmes destinataires. »



Alors que les réglementations gouvernementales telles que RGPD, HIPAA et CCPA continuent de se renforcer, et que de nouvelles émergent, les entreprises s'attachent de plus en plus à garantir que leurs pratiques en matière de données répondent à des normes strictes de sécurité et de conformité. Les récentes violations dans les secteurs de la santé et des services financiers ont mis en évidence les risques d'exposition d'informations sensibles et de compromission de systèmes critiques. Les pipelines élaborés soi-même ou autogérés peuvent présenter des vulnérabilités, d'autant plus que les équipes doivent fréquemment effectuer des mises à jour afin de répondre à l'évolution rapide des schémas de données, ce qui augmente le risque d'erreurs pouvant conduire à des violations de données. Le déploiement hybride de Fivetran atténue ces risques en fournissant une solution managée qui fonctionne dans l'environnement sécurisé du client, garantissant la conformité tout en éliminant les risques de défaillance.



« La caractéristique principale du déploiement hybride est sa simplicité de gestion », affirme Ajay Bidani, Data and Insights Manager chez Powell Industries. « Je connais l'état de nos pipelines et je peux lancer et gérer des pipelines basés sur le cloud et sur site directement à partir d'une seule plateforme. Compte tenu de notre histoire avec les applications sur site, je peux dire que les pipelines qui tombaient en panne et nécessitent un redémarrage étaient assez problématiques, mais le déploiement hybride a changé la donne. Je peux me rendre compte qu'il est facile de surveiller et de maintenir les pipelines immédiatement. La possibilité de mettre en place rapidement le déploiement hybride pour la circulation des données sur site, tout en la gérant à partir d'un plan de contrôle simple et familier basé sur le cloud, est une grande valeur ajoutée. »



Réduire la complexité pour les équipes d'ingénieurs



Le déploiement hybride réduit la configuration et la maintenance manuelles, ce qui permet aux équipes d'ingénieurs de se concentrer sur la création de solutions basées sur les données. Fivetran s'occupe des tâches les plus lourdes, aidant les entreprises à extraire la valeur de leurs données sans avoir à se soucier d'une infrastructure bricolée et fragile. Selon un récent rapport d'IDC, les entreprises peuvent réaliser un gain de productivité annuel moyen de 1,5 million de dollars en passant à la solution de gestion de circulation de données de Fivetran.



La plateforme d'intégration de données de Fivetran peut gérer la capture de gros volumes de données variables à partir de bases de données et offre plus de 600 connecteurs prédéfinis pour une gamme d'applications SaaS, d'événements, de fichiers, d'ERP, de data warehouses et data lakes. La plateforme Fivetran réplique les données avec un impact minimal sur les systèmes sources, une faible latence et un débit élevé, ce qui en fait le choix de confiance de plus de 6 300 clients dans le monde. Avec l'ensemble de fonctionnalités techniques le plus riche de tous les outils d'ingestion de données, Fivetran répond à la plus large gamme de cas d'utilisation en matière d'intégration de données.