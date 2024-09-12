Golden Analytics : un vétéran de Tableau parie sur l'IA pour réinventer la Business Intelligence

Pourtant, malgré ce tableau flatteur, des questions légitimes se posent. Le marché de la Business Intelligence est tout sauf un terrain vierge. Tableau (Salesforce), Power BI (Microsoft), Looker (Google) : les grandes plateformes dominantes disposent de ressources quasi illimitées et d'une base installée de millions d'entreprises. À côté de ces géants, une nouvelle vague de startups dites « AI-native » - ThoughtSpot, Sigma Computing, Hex, ou encore Omni - se disputent déjà un positionnement que Golden Analytics revendique.

L’éditeur entre dans un espace encombré, avec des acteurs établis et une liste croissante de challengers se réclamant tous du futur de l'analyse. Les 7 millions de dollars levés, s'ils permettent de valider une idée et de recruter une première équipe, paraissent modestes face aux centaines de millions investis par les concurrents les mieux financés du secteur.



Par ailleurs, les promesses de rupture radicale sont monnaie courante dans la Silicon Valley. L'argument selon lequel les outils actuels « vissent l'IA en surface » plutôt que de la construire nativement est précisément celui avancé par plusieurs des startups mentionnées ci-dessus. Les leaders actuels comme Tableau, Power BI et Looker peuvent sembler stagnants, mais ils ont commencé à intégrer l'IA en profondeur, disposant pour cela d'équipes d'ingénieurs bien plus nombreuses et de canaux de distribution qui n'ont pas d'équivalent pour une startup.



Autre point de vigilance : au moment du lancement, quelques utilisateurs précoces seulement partageaient leurs premiers retours, et la disponibilité générale d’une première version de la solution est annoncée pour les « semaines à venir ». Ni revenu prévisionnel, ni liste de clients significatifs, ni tarification publique. Pour une entreprise qui se présente comme le futur du secteur, la preuve reste donc largement à construire.



Enfin, c'est la première fois que François Ajenstat occupe un poste de CEO. Brillant responsable produit, reconnu par ses pairs, il devra également prouver qu'il est capable de gérer toutes les dimensions d'une startup en phase de croissance — recrutement, ventes, stratégie go-to-market — dans un environnement qui ne lui laissera guère le temps d'apprendre sur le tas. Il devra disposer également des moyens nécessaires pour attirer les bons talents. Ira-t-il les chercher chez Tableau où certains regrettent l’époque startup face au bulldozer de Salesforce ?