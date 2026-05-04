Tableau fait entrer l’analytique dans l’ère agentique : les données prennent la parole, les décisions prennent de l’avance

Salesforce, le leader mondial des solutions de gestion de la relation client intégrées à l’IA, annonce le lancement de sa nouvelle plateforme d’analytique agentique : “Tableau Agentic Analytics”. Pensée pour passer de l’analyse à l’action, elle unifie données et logique métier afin de permettre aux agents IA d’agir de manière fiable et autonome.



Depuis plus de vingt ans, Tableau aide les organisations à visualiser et comprendre leurs données. Aujourd’hui, alors que les entreprises ne se contentent plus de « regarder » des tableaux de bord mais attendent de l’IA qu’elle agisse, une chose apparaît clairement : la donnée brute ne suffit plus. Dans le monde traditionnel de l’analytique, l’humain observait les graphiques, mobilisait son expérience, puis tranchait. Dans l’ère agentique qui s’ouvre, les agents IA ont besoin du même niveau de connaissance métier pour fournir des réponses fiables et piloter des décisions autonomes à grande échelle.



Dans le monde traditionnel de l’analytique, les collaborateurs scrutaient des tableaux de bord, mobilisaient leur expérience, puis prenaient une décision. Dans l’ère agentique, des agents d’IA doivent être capables d’accomplir ce même travail de bout en bout : comprendre ce que les données disent, mais surtout ce qu’elles signifient dans la réalité opérationnelle de l’entreprise, avant de déclencher des actions concrètes à grande échelle. C’est précisément le rôle de la nouvelle plateforme d’analytique agentique lancée par Tableau, désormais au cœur du système d’exploitation de l’entreprise agentique portée par Salesforce (une couche d’analytique agentique qui met en musique humains, agents, applications et données sur une plateforme unifiée de confiance).



Cette évolution ne se limite pas à un progrès technologique. Elle ouvre également une nouvelle perspective pour les analystes, qui voient leur rôle évoluer : de concepteurs de visualisations, ils deviennent architectes de la connaissance qui alimente les décisions à grande échelle.



“Nous arrivons à un point de bascule : comprendre les données ne suffit plus”, explique Mark Recher, General Manager de Tableau chez Salesforce. “Avec notre nouvelle plateforme, nous faisons de Tableau l’interface analytique conversationnelle de l’entreprise agentique : vos données prennent la parole en langage naturel, vos agents IA comprennent ce qu’elles signifient pour votre business, et vos décisions se traduisent en actions, dans n’importe quelle application, sur n’importe quelle surface”, conclut Mark Recher.



Les six piliers de la nouvelle plateforme d’analytique agentique de Tableau



La nouvelle plateforme d’IA analytique agentique de Tableau s’articule autour de six fonctionnalités majeures, conçues pour convertir l’intelligence en travail réel, de la question initiale jusqu’à l’action finale.



Knowledge Engine : la connaissance de confiance au service des agents IA - Tableau s’appuie sur 33 millions de modèles sémantiques construits par la communauté DataFam* : définitions de KPI, relations entre entités, règles métier, vocabulaire partagé. Cette base devient une véritable connaissance de confiance qui permet aux agents IA de comprendre non seulement ce que les données disent, mais ce qu’elles signifient pour l’entreprise, dans sa réalité opérationnelle. Grâce à des modèles sémantiques ouverts et extensibles – notamment via l’initiative Open Semantic Interchange – cette connaissance irrigue l’ensemble du stack data, pour une IA toujours ancrée dans le sens métier.

Conversational Analytics : vos données intégrées en langage naturel - Avec Tableau Agent, Tableau devient une véritable interface analytique conversationnelle. Les collaborateurs interrogent leurs données en langage naturel, dans Tableau Server, Tableau Cloud et Tableau Next, sans écrire de requêtes ni concevoir de tableaux de bord. Un directeur peut simplement demander : « Pourquoi ma marge se dégrade sur ce segment de marché ? » et obtenir une réponse qui combine faits chiffrés, explications métier et pistes d’action. Les équipes basculent en toute fluidité entre les environnements Tableau, tout en restant dans leur flux de travail.

Headless Analytics : des infos pertinentes, dans n’importe quelle application - L’analytique ne reste plus confinée aux tableaux de bord : avec Headless Analytics, ce sont les insights qui viennent aux équipes. Grâce à des serveurs MCP ouverts, Tableau diffuse des analyses gouvernées et contextualisées directement dans Slack, Salesforce, Microsoft Teams, Claude, ChatGPT et d’autres environnements. Partout où le travail se fait, les collaborateurs accèdent à la même connaissance, en toute confiance et avec le même niveau de contexte.

Decision Engine : de l’info pertinente à l’action, en un seul geste - Identifier un problème n’est qu’une étape ; encore faut-il agir. Le Decision Engine de Tableau transforme les informations pertinentes en décisions et en actions concrètes en déclenchant des workflows : création de cas dans Salesforce, notifications, escalades, plans de remédiation. Des premiers signaux détectés par les agents jusqu’aux actions exécutées dans les applications métiers, Tableau referme la boucle entre analyse et résultat, au service de l’entreprise agentique.

Agentic Analytics Command Center : piloter les agents analytiques avec visibilité - À mesure que les agents IA se multiplient dans l’entreprise, la gouvernance ne peut pas être une option. L’Agentic Analytics Command Center offre une vue d’ensemble sur les agents analytiques, les données qu’ils consomment, les décisions qu’ils influencent et le respect des politiques de conformité. Véritable tour de contrôle, il permet aux équipes data et aux décideurs de comprendre ce que font leurs agents, d’optimiser leurs performances et d’ajuster leur périmètre d’action au fil du temps.

Sécurité et gouvernance : une analytique agentique de confiance - Appuyée sur l’infrastructure de sécurité et de gouvernance de Salesforce et de Tableau, la plateforme a été pensée nativement pour protéger l’ensemble de la chaîne analytique. Les organisations, y compris dans les secteurs les plus réglementés, bénéficient des mêmes règles de sécurité, de partage et de conformité, que l’utilisateur se trouve dans un tableau de bord, un canal Slack ou une interface conversationnelle. La meilleure analytique ne vaut rien si on ne peut pas s’y fier ; ici, la confiance est un principe de conception, pas un ajout tardif.



Vers une nouvelle génération d’architectes de la connaissance



Avec cette nouvelle plateforme d’analytique agentique, Tableau permet aux entreprises de passer d’une culture de la donnée à une culture de la connaissance de confiance au service de l’entreprise agentique. Les analystes deviennent les architectes de cette connaissance ; les agents IA en deviennent les exécutants de confiance dans les workflows ; les décideurs bénéficient de réponses contextualisées et d’actions automatisées dans les applications qu’ils utilisent déjà.



Vos données disent ce qui s’est passé ; votre connaissance de confiance explique ce que cela signifie pour votre activité ; vos agents IA transforment cette compréhension en décisions et en actions. En faisant entrer l’analytique dans l’ère agentique, Tableau donne une voix à vos données, une boussole à vos agents et un temps d’avance à vos décisions – sur toute interface, dans toute application, au rythme réel de votre business.



*DataFam : Data Family (communauté des utilisateurs de Tableau)



Disponibilité



Auto Knowledge Graph sera disponible de manière générale en juillet.

Les fonctionnalités d’analytique conversationnelle de Tableau Agent sont d’ores et déjà disponibles, avec de nouvelles capacités prévues dans les tableaux de bord en juin.

Les serveurs MCP de Tableau sont disponibles pour Tableau Next, Cloud et Server.

De nouvelles intégrations avec Microsoft Teams, Slack et Google Workspace sont disponibles dès aujourd’hui.

Le Command Center de l’analytics agentique sera disponible à l’automne.