Informatica annonce la disponibilité générale de CLAIRE-GPT basée sur la GenAI en Europe et dans la région Asie-Pacifique

Grâce à cette extension, la disponibilité mondiale de CLAIRE GPT intègre désormais un PoD (Point de Livraison) Europe et un autre dans la région APAC, offrant ainsi l’accessibilité dans ces régions et répondant aux exigences des clients en matière d’hébergement des données, de réglementation et de performance des applications. En se joignant aux régions déjà existantes en Amérique du Nord, ce développement permet aux clients d'avoir plus d'options de livraison pour innover avec les données tout en gardant la souveraineté des données comme une priorité absolue.



« Avec la disponibilité régionale de notre solution CLAIRE GPT, nos clients bénéficient maintenant de plus de flexibilité et d'accessibilité pour tirer parti des capacités de gestion des données alimentées par la GenAI. Nous nous rapprochons ainsi de la réalisation de notre vision, qui consiste à fournir à tous les utilisateurs en entreprise des données sécurisées et prêtes pour l'IA afin d’en libérer la valeur commerciale grâce à des temps de réponse plus rapides, tout en développant de manière responsable l'adoption de l'IA », déclare Gaurav Pathak, Vice-Président de la gestion des produits, des métadonnées et de CLAIRE chez Informatica.



CLAIRE® GPT propose une interface de chat en langage naturel à la plateforme Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), simplifiant et automatisant les workflows complexes de gestion des données pour démocratiser l'accès aux données des utilisateurs de l'entreprise et favoriser une plus grande productivité des équipes data.



Des clients de tous secteurs, comme Citizen Banks, Helia ou SUBARU, s'appuient sur la plateforme IDMC d'Informatica, optimisée par l'IA, pour gérer des défis complexes liés aux données et optimiser leur transformation axée sur les données pour en tirer de l'intelligence et de l'automatisation.



CLAIRE® GPT est disponible dès aujourd'hui en Europe, puis le 15 novembre pour l'APAC.