MicroStrategy transforme davantage l'art de la Data Discovery avec MicroStrategy 10.11

MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq : MSTR), l'éditeur d'analytique d'entreprise et de logiciels de mobilité, annonce le lancement de MicroStrategy 10.11, la dernière version de la plateforme MicroStrategy 10™. Celle-ci vient enrichir la gamme de produits MicroStrategy 10 avec de nouvelles capacités dont des fonctionnalités cartographiques améliorées pour la réalisation d'analyses géospatiales avec Mapbox, une plateforme leader de géolocalisation de données pour les applications mobiles et Web.



La version 10.11 introduit également de nouvelles visualisations prêtes à l'emploi, des recommandations de contenu intelligentes, des instructions à l'usage de MicroStrategy Dossier, une application native MicroStrategy Library pour les Smartphones etc...



« Nous sommes très heureux d'annoncer le lancement de MicroStrategy 10.11 qui permettra aux équipes métiers d'évoluer, en toute confiance, vers une culture de la donnée à l'échelle de l'entreprise. La version 10.11 répond aux besoins d'analyse en self-service des utilisateurs tout en permettant de déployer des projets gouvernés à l'échelle d'un département ou de toute l'entreprise." déclare Tim Lang, Senior Executive Vice President and Chief Technology Officer chez MicroStrategy. Les dernières fonctionnalités de MicroStrategy 10.11 s'inscrivent dans l'engagement de MicroStrategy qui est celui de construire la plateforme analytique ultime pour l'Intelligent Entreprise™».



Explorer Dossier sur les Smartphones via MicroStrategy Library App

Grâce aux capacités « responsive design » de la plateforme MicroStrategy, les utilisateurs de sont désormais en mesure d'interagir avec les données de MicroStrategy Dossier via des applications natives optimisées pour smartphones iOS et Android. L'application MicroStrategy Library qui est téléchargeable sur l'App Store Apple et Google Play.



De services de cartographie avec l'intégration de Mapbox, pour une localisation intelligente

MicroStrategy 10.11 introduit de nouveaux services pour l'anayse géospatiale via une intégration native avec Mapbox. Ces nouvelles visualisations cartographiques sont disponibles sur toutes les interfaces, y compris MicroStrategy Desktop™, MicroStrategy Workstation, MicroStrategy Web™, MicroStrategy Mobile™ et MicroStrategy Library.



L'intégration avec Mapbox s'ajoute à celle déjà existante des cartes ESRI. Les fonctionnalités géospatiales avancées de la plate-forme MicroStrategy introduisent des cartes vectorielles qui offrent une interactivité supplémentaire et une plus grande flexibilité globale grâce à des couches dynamiques, un clustering amélioré et d'autres avantages.



Visualiser les données de plusieurs façons grâce à de nouveaux graphiques personnalisés

MicroStrategy 10.11 introduit trois nouveaux types de visualisation, prêts à l'emploi :

Une image contenant capture d???écranDescription générée avec un niveau de confiance élevéLe graphique en cascade qui permet aux utilisateurs de montrer la valeur cumulative des données ajoutées séquentiellement dans le temps, contribuant à une valeur finale,

L'histogramme représente graphiquement la distribution de fréquence d'un indicateur, ce qui permet de déterminer visuellement les statistiques récapitulatives importantes, telles que la moyenne et le mode, d'identifier les éventuelles valeurs hors normes et de familiariser un analyste des données avec la distribution d'une variable avant de l'utiliser pour effectuer des analyses ultérieures,

Le diagramme en boîte est un moyen populaire d'afficher la distribution de plusieurs variables ou de variables dans le temps en fonction des valeurs quartile et médiane d'un indicateur.



Ces visualisations élargissent les capacités d'analyse visuelle pour les nouveaux cas d'utilisation et permettent aux utilisateurs d'afficher les données de manière plus engageante et plus éclairante.

MicroStrategy 10.11 permet aux utilisateurs de visualiser et d'interagir facilement avec les données hiérarchiquement disposées sur une grille.



De nouvelles fonctionnalités disponibles pour Dossier et une amélioration des performances

De nouvelles fonctionnalités pour Dossier™ offrent de meilleures performances de traitement des bases de données plus volumineuses. Les utilisateurs profitent désormais d'instructions pour n'afficher dans Dossier™ que les données pertinentes. L'information est personnalisée et son accès plus aisé.



Il est également possible de suspendre et de reprendre l'exécution de Dossier™ tout en éditant ou en concevant un document pour améliorer le temps de développement et empêcher l'exécution de la visualisation à chaque modification de données. Une souplesse indispensable pour qui travaille sur des sources en direct, de gros volumes de données ou des connexions plus lentes. Les utilisateurs créent et éditent ainsi des dossiers sans délai.



Une administration simplifiée des environnements AWS Empower

La dernière version introduit de nouvelles fonctionnalités pour MicroStrategy sur AWS qui rationalisent davantage l'administration. Les administrateurs accèdent dorénavant, à partir d'une seule interface, aux statistiques d'utilisation des instances et des services dans les moindres détails (notamment CPU et mémoire, nombre de connexions à la base de données, espace de stockage libre). La surveillance simplifiée des environnements contribue à une meilleure automatisation des tâches et à une allocation des ressources minutieuses.



D'autres améliorations sont également proposées dans la version 10.11:

- De nouveaux connecteurs de données pour les applications d'entreprise : Eloqua, Marketo, Paypal, Hubspot, Shopify, Concur... ;

- Plus de connecteurs disponibles pour les sources de données Microsoft Azure, notamment Azure SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB et Azure HD Insights;

- Nouvelle fonctionnalité de MicroStrategy Library qui propose des recommandations aux utilisateurs finaux en suggérant intelligemment des dossiers similaires avec le contenu sélectionné ;

- Pack d'intégration R prêt à l'emploi disponible dans MicroStrategy Desktop et MicroStrategy Workstation, permettant aux analystes d'intégrer rapidement et facilement des informations prédictives de R sans avoir à installer le pack d'intégration R séparément.